La prestigiosa marisquería se complace en anunciar la apertura de su próximo restaurante en Madrid, en el Mercado Barceló, preparando para sus comensales un emocionante viaje culinario. Una apertura que no podrás perderte y que te conquistará de principio a fin. Además, como cada 15 días, durante sus tan esperadas jornadas, del 13 al 26 de octubre, La Chalana ofrecerá dos irresistibles menús para que disfrutes al máximo: "Bogavante&Piper Heidsieck” y "Faustino".

Una experiencia gastronómica única

El menú "Bogavante&Piper Heidsieck” te sumergirá en un mundo de sabores marinos, empezando con su incomparable pastel de centollo con crema de puerros, la auténtica gamba blanca hervida, el infaltable jamón 100% "Beher" y como plato principal, el arroz con bogavante del Cantábrico que hacen de este menú la opción idónea para compartir, ¡todo por solo 85 euros!.

Una delicia inigualable

La segunda opción, el menú "Faustino", presenta el suculento pastel de centollo con crema de puerros, los tradicionales callos asturianos caseros, las exquisitas gambas blancas hervidas, un auténtico rodaballo al horno con panadera, y para cerrar con broche de oro, las jugosas brochetas de solomillo a la parrilla con salsa de sidra natural Trabanco. ¡Todo por 58 euros para dos personas, con todo incluido!.

El toque dulce

La Chalana no deja de sorprender ofreciendo ambos menús, con irresistibles postres que deleitarán a los más dulceros, ¡como el queso azul “El Mineru"! del Pozu Fondón con dulce de manzana, la irresistible tarta 3 chocolates con 3 texturas "delicatessen" y el helado de turrón con tropiezos Artesano “El Asturiano”… ¡Una auténtica delicia!. Además, podrás maridar tu comida con una botella de vino “Faustino”, Chardonnay D.O. Rioja, por tan solo 8 €… ¿suena perfecto no?.

El más chigrero, al mejor precio

La Chalana pone un increíble menú, ligero, exquisito y tradicional, al alcance de todos los bolsillos, por solo 19 euros para dos personas, que incluye zamburiñas al verdejo, pastel de centollo con crema de puerros, callos asturianos caseros, gamba blanca hervida y una botella de sidra brut “Pecado del Paraíso” o dos botellas de sidra “Trabanco” en servicio de sidrería. ¿A qué te apetece probar?.

Y sea para comer, para un tapeo con amigos de media tarde, o para una deliciosa cena, no dejes de visitar La Chalana en cualquiera de sus restaurantes de Avilés, Siero (Granda) o Madrid. ¡Reserva ya tu mesa y disfruta de la sidrería de siempre, con las 3 B… ¡bueno, bonito y barato!.