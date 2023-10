El veroño causa estragos en la huerta: Asturias, sin calabazas para Halloween

De seguir así el tiempo –aunque parece que no y que este mismo viernes empezará a refrescar– va a ser difícil hacerse con calabazas en Asturias para celebrar Halloween o decorar con estilo otoñal los comercios y tiendas. Porque una de las reinas de las huertas asturianas por estas fechas y con mucha presencia tradicionalmente en la cocina brilla por su ausencia debido a las altas temperaturas. "Plantamos y no creció ni una", explican Adela Rodríguez y Pepe Menéndez, con huerta para abastecer su negocio, "La huertina de Adela", en Cangas del Narcea. "El calor no es nada bueno". El matrimonio ha tenido encargos para decorar algún establecimiento cangués y, de momento, solo han logrado tres piezas.

Para verano, el otoño asturiano, con récord histórico de temperatura Es otoño, pero frutas y verduras no entienden de calendario, sino de las condiciones que hay para crecer. Y éstas han sido hasta ahora más de verano –el pasado domingo se logró el récord histórico de temperatura en octubre, 34,9 grados– que de otoño. Por este mismo motivo, Paz Blanco, que cultiva en Tezangos (Ribadesella), ha alargado como nunca la temporada del tomate, que pide sol y calor para crecer. "Ha sido un buen año de tomate", explica. "Yo no cultivo calabazas, pero me consta que no hay apenas". Asturias encadena diez días de calor de récord en octubre: la culpa es de "El Niño" Ella está ahora centradas en los pimientos. En Cangas del Narcea, Pepe Menéndez tuvo mucho tomate, pero en su caso unos episodios de calor muy fuertes se los llevaron por delante casi todos a finales de agosto. Ahora ha optado por centrarse en el repollo, una hortaliza de invierno, como todas las de hoja, y lechugas. "De éstas hay muchas, sí, repollos no acaban de espabilar", asume. Laura Ibarra, de Haba Garden, un negocio con cultivos en Lena, lamenta también la escasez de calabazas, un fruto (baya concretamente) que necesita mucha agua y temperaturas suaves, tirando a frescas. "En general el tiempo está tan seco que afecta a todo", describe. "Ahora mismo el mayor trabajo que tenemos los hortofruticultores en Asturias es la riega, cuando aquí lo habitual es limpiar hierbas". Otros efectos del "veroño" son que el puerro llega retrasado, los pimientos se muestran poco productivos... El verano no fue benévolo tampoco, pues en su caso se quedó sin pepinos en julio y el calabacín también cesó producción anticipadamente. Con todo, los invernaderos facilitan mucho las cosas a los que se dedican a la huerta, explica Ibarra. Está por ver ahora si la caída de temperaturas que se prevé a partir de este sábado –hoy mismo ya bajan algo– ayudará a facilitar el trabajo a los hortofruticultores asturianos y si estos podrán recuperar la producción de calabaza para hacer frente a la demanda, que se disparará a medida que se acerque la fecha de Halloween –la noche de muertos es el 31 de noviembre– en poco más de dos semanas. De momento, tras alcanzar todavía este jueves los 33,1 grados, en Amieva, para hoy las máximas se sitúan ligeramente por encima de los 20 grados al caer de forma notable, sobre todo, en el interior. Las primera lluvias llegarán por la costa occidental, aunque este fin de semana se extenderán ya a todo el territorio, cubierto de nubes. El sol brillará por su ausencia y será el momento de sacar, por supuesto, los paraguas y los abrigos, porque ese mal tiempo que tanto se ha echado de menos en Asturias llega para quedarse, al menos, unos cuantos días.