El aumento de robos en viviendas en Asturias preocupa a la Guardia Civil, que eleva su vigilancia

La Guardia Civil asturiana está incrementando la vigilancia ante el incremento de los robos con fuerza en viviendas en estos seis primeros meses del año. "Porcentualmente el aumento es alto, pero se trata de 56 robos más. Estamos intentado aumentar nuestra presencia en aquellas zonas en las que estos delitos se reiteran más, pero dada la superficie de Asturias, la dispersión de la población, y que en algunos concejos somos el único cuerpo de seguridad disponible para cualquier cosa, nos resulta dificultosa la prevención", admitió el coronel Francisco Javier Puerta, jefe de la Zona de Asturias de la Guardia Civil, que ayer celebró a su patrona, la Virgen del Pilar con una parada militar en el cuartel del Rubín, en Oviedo, precedida de una misa en la Catedral oficiada por el Arzobispo, Jesús Sanz Montes. Una festividad que coge a la Guardia Civil asturiana en plena fusión de las comandancias, que "va bien, aunque con trabajo y esfuerzo".

Puerta aseguró que la criminalidad se ha incrementado en el área de la Guardia Civil un 4,6 por ciento en los primeros seis meses del año, aunque eso solo supone en realidad un incremento de 200 delitos. A pesar de eso, "hemos aumentado los asuntos esclarecidos en un 11,5 por ciento, y los detenidos en un 13,1 por ciento", recalcó el coronel.

El jefe de la Guardia Civil asturiana puso el acento en el peso de los ciberdelitos en Asturias. Suponen el 22,5 de los delitos en el área de la Benemérita –uno de cada 4,5–, y el 88,6 por ciento de los mismos son estafas. Los equipos de la Benemérita, creados ex profeso para perseguir este tipo de delincuencia, han logrado reducir estos delitos en Asturias en un 2,5 por ciento, señaló.

Uno de los aspectos de los que se felicitó el coronel Puerta fue la lucha contra los incendios. "Se han creado equipos multidisciplinares formados por agentes del Seprona y la Policía Judicial, para investigar y tratar de detener a los autores de los incendios, en íntima colaboración con las Bripas y la Guardería del Medio Natural, bajo la coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente", señaló. Todo este trabajo ha dado muy buenos resultados, indicó. "De los informes de causas elaborados, en 28 surgieron indicios para continuar con la investigación, 16 del Seprona, 11 de las Bripas y uno de la Guardería. Fruto de esos informes se iniciaron las investigaciones policiales que culminaron con la identificación de 34 presuntos autores de 28 incendios que fueron puestos a disposición judicial", aseguró.

Y añadió: "Fue muy acertada la modificación de la ley de Montes que dejaba sin competencias a las Bripas para continuar con la investigación de los presuntos autores. Independientemente del magnífico trabajo que realizan las Bripas, la posterior investigación para identificar a los presuntos autores debe hacerla quien tenga el personal, los conocimientos, la experiencia y los medios, es decir, el Seprona y la Policía Judicial".

Unificación

El coronel Puerta aseguró que la fusión de las comandancias –publicada el pasado 1 de abril– va bien, "se está llevando a cabo sin que los ciudadanos noten merma alguna en el servicio, no se han suprimido cuarteles y se mantienen las oficinas de atención al público, las plantillas no se han reducido y cuando alguien llama al 062 no sabe si le contesta el de Gijón o el de Oviedo, y allí acudimos". La reorganización se está llevando "con gran trabajo y esfuerzo, sobre todo para adecuar los protocolos y la organización interna, ya que es difícil cambiar la inercia de trabajo de estos 78 años de historia, que era distinta en cada comandancia", apostilló.

La Delegada del Gobierno, Delia Losa, resaltó que "el Gobierno de España es consciente del insustituible papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". En cinco años se han revertido "los recortes anteriores en las plantillas. En Asturias, la Guardia Civil y la Policía Nacional cuentan con 3.625 efectivos. Son 301 más que en 2017, un 9,1 por ciento más: "Esto ha sido posible gracias a las cinco ofertas de empleo público sucesivas convocadas por el Gobierno, consiguiendo tasas de reposición superiores al cien por cien, incrementada hasta el 125 por ciento este año". Se cumplen 35 años de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil y según Losa la presencia femenina en la Benemérita "es imparable, en Asturias ya sois el nueve por ciento del total". No obstante, indicó que esa cifra "no es suficiente", aunque el incremento es "progresivo".

Festividad del Pilar en Asturias