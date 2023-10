Las doce horas en las que Anita Fernández pisó su casa natal, bebió sidra y vio a familiares setenta años después de emigrar

Anita Fernández, de 78 años, embarcó rumbo a Buenos Aires en el buque "Esperanza" en febrero de 1950, con apenas 4 años, y regresó por primera vez el pasado domingo a su pueblo natal de Busloñe, en Morcín, gracias al programa "Añoranza", que impulsa el Gobierno del Principado a través de la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno, y que le permitió conocer a sus familiares y visitar la casa donde se crió.

"Este viaje me llenó el corazón. Parece que estoy libre y que el aire que respiro es distinto, como que floto. Me emocionó ver la casa donde nací, la iglesia donde me bautizaron, y poder conocer y abrazar a mis primos y a mi tío. Se ha cumplido un gran sueño que se ha convertido en realidad y que ha superado todas nuestras expectativas porque afloraron muchos sentimientos íntimos, vivimos muchas sensaciones únicas y nos sentimos en nuestra propia casa gracias a la calidez y al afecto con que nos trataron", afirmó muy agradecida Anita Fernández el pasado domingo, con su peculiar acento argentino, tras un maratoniano recorrido de doce horas por las siete parroquias del concejo donde vino al mundo.

El viaje de ida a Argentina en 1950 duró casi un mes y lo hizo acompañada de sus padres, Teresa e Ignacio, y de su hermano menor Ignacio, ya que Valentina, la hermana mayor, se quedó en Busloñe al cuidado de sus abuelos y viajó un año más tarde para juntarse con su familia una vez instalada en la ciudad de Rosario. Sin embargo, el viaje de vuelta fue mucho más rápido y cómodo. Anita vivió la experiencia de subirse por primera vez en un avión y vino acompañada de Daniela, su única hija, de 57 años, profesora de secundaria en Mar del Plata.

Al llegar a Busloñe, Anita y su hija Daniela fueron recibidas por Noelia Pereira y Víctor Díaz, concejales del Ayuntamiento de Morcín, que ejercieron como cariñosos guías. Luego, apareció su primo Adolfo, "el sastre de La Roza", y José Álvarez, de 77 años, "el amo de llaves", que les abrió la casa donde nació, actualmente deshabitada. Anita se emocionó al ver colgado sobre la pared un viejo retrato de sus abuelos maternos, Emilio y Valentina. El último morador de la vivienda fue su tío Bautista, fallecido en 2012. Los habitáculos de la morada, llenos de polvo, recuerdan el decorado de la exitosa serie televisiva "Cuéntame". Anita, junto a su inseparable hija Daniela, se hicieron una foto con el retrato de sus abuelos maternos.

Al caminar por las estrechas callejuelas de Busloñe, los vecinos se pararon a charlar con ellas y uno de ellos le recordó a Anita que sus padres, Ignacio y Teresa, regresaron al pueblo por primera vez en 1967.

Desde Busloñe se trasladaron hasta La Carbayosa, donde les esperaron varios familiares junto a la casa y el hórreo donde residieron sus abuelos paternos Adolfo y Sabina. Su primo Ángel Fernández, "Gelín", le recordó a Anita que hizo de taxista para sus padres en las dos ocasiones que vinieron en los años sesenta y la última, a finales de los noventa, también gracias a la operación "Añoranza".

En La Carbayosa, además de los primos Gelín y Adolfo, les esperaron sus primas Marité, acompañada por su hijo Rafa, y Mari Flor, y su tío Francisco Fernández, de 93 años, hermano menor de su padre Ignacio. Su tío le mostró la capilla del Cristo, que Anita recordaba de su niñez, y la casa de sus abuelos paternos. Francisco, el menor de los nueve hijos de Adolfo y Sabina, le comentó que él emigró a Alemania entre 1962 y 1994. Mientras le enseñó a Anita "la forna" que se conserva en la cocina, le recordó que a ella, de pequeña, le gustaba mucho la boroña caliente con leche.

Al lado de la casa de sus abuelos paternos, se conserva la vieja vivienda de piedra donde residió Anita de pequeña junto a sus padres y hermanos. También una pequeña cuadra "donde guardaban las ovejas", le recordó su tío Francisco. "Tenía mucho miedo a un carnero", rememoró Anita.

Tras despedirse en La Carbayosa de sus primos y de su tío, madre e hija se trasladaron hasta Las Vegas de Cardeo para visitar a su prima Sara, que también tiene 78 años. Anita probó allí por primera vez en su vida la sidra asturiana. "Esta buenísima, espectacular", señaló mientras su prima Sara subrayó "ésta es casera y no tiene ningún tipo de conservantes, la elaboramos nosotros". La sidra invita a la tertulia en la cocina. Charlan de la familia, de sus bisabuelos, hojean varias fotos antiguas y hablan de lo divino y de lo humano. Anita toma un segundo culín. "Está buenísima", repite. Antes de despedirse, como era menester en las visitas familiares de antaño, Sara muestra a su prima Anita y a su hija Daniela todos los habitáculos de su casa, repleta de plantas y de sus trabajos de bordados y pintura.

De las Vegas de Cardeo se acercaron hasta La Foz con su primo Adolfo Fernández, residente en Busloñe aunque ejerció como sastre en La Roza, para comer en la terraza de "La Moncloa": una ensaladilla rusa, un bacalao a la plancha y un helado en el cálido y soleado domingo. "Todo buenísimo", señaló Anita.

Tras los postres, se acercaron hasta el pozo Montsacro de Hunosa para conocer el monolito a los hombres fallecidos en accidentes mineros. En la relación ven el nombre de su tío José Fernández, de La Carbayosa, que perdió la vida, junto a otros tres compañeros, por una explosión de grisú en las Minas de Otura en enero de 1967. Anita recuerda emocionada entonces que su padre Ignacio, antes de emigrar a Argentina, también trabajó como minero durante cuatro años en aquellas mismas minas de carbón y su madre Teresa "en una cartuchería", probablemente, en la fábrica de explosivos de La Manjoya.

A continuación, se trasladaron a la Vega Bobies, idílico y elevado paraje morciniego ubicado entre La Mostayal y la sierra del Aramo, donde finaliza la carretera y desde donde se divisa una espectacular vista de la comarca central asturiana. "A esta zona venían a vaqueriar tus padres antes de irse a Argentina", le comentó Adolfo a su prima Anita mientras la coge de la mano.

De la Vega Bobies descienden hasta Busloñe y, finalmente, se acercaron hasta La Piñera y Peñerudes para admirar el monumento al montañero, el torreón medieval y el embalse de los Alfilorios, antes de bajar a Argame y regresar a Oviedo. Anita, acompañada siempre por su hija Daniela, disfrutó este maratoniano recorrido de doce horas por las siete parroquias del concejo que la vio nacer. "Ha sido uno de los días más felices de mi vida", sentenció.