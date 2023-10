"Querido Álvaro:

Quería informarte que, lamentablemente, debo abandonar mi acta de diputado autonómico con fecha 15 de octubre de 2023.

No tengo ninguna discrepancia con el PP. Al contrario: estoy orgulloso de haber servido a mi región y mi país bajo las siglas del PP. El motivo es estrictamente personal. Los planes eran que mi mujer pudiera venirse conmigo a Asturias después de las elecciones. Sin embargo, un reciente hecho, completamente inesperado, me obliga a regresar con mi familia.

Dejo la política asturiana con la cabeza alta. En sólo unos meses desde enero de 2023, hemos conseguido dar un giro radical a la situación del PP asturiano y creo poder reivindicar parte de ese mérito:

–En 2019 teníamos 7 alcaldías y ahora tenemos 16. Hemos aumentado 91 concejales y ahora tenemos 275. Estamos cogobernando también en 3 Ayuntamientos. Actualmente, casi el 60% de los asturianos viven en municipios gobernados por el centroderecha.

–En 2019 teníamos 10 diputados autonómicos y ahora 17. Nos votaron 175.131 asturianos, varias decenas de miles más que en 2019 y acariciamos la victoria. Las fuerzas quedan más igualadas.

–Hemos ganado holgadamente las elecciones generales en Asturias del 23J (incluyendo el voto exterior), pasando de 2 representantes en las Cortes a 7.

También se ha dado un gran paso en la unificación del voto de centroderecha con la absorción de facto de Ciudadanos y una gran parte de los votantes de Foro. Las recientes elecciones generales confirman que, si el centro derecha se une, gana en Asturias. Espero que en esta legislatura se acabe el sinsentido de la división del voto de centroderecha en Asturias.

En suma: dejo el PP asturiano mucho mejor de lo que me encontré a mi llegada. Siempre he pensado que nadie es insustituible. Creo por tanto que, con su buena situación actual, el PP asturiano puede seguir creciendo sin mí. Lo único que sugiero es que sigas fomentando el trabajo en equipo, que es imprescindible para tener éxito y que continúe la renovación profunda que hemos iniciado. Necesitamos menos gente que quiere "ser" algo en el partido y más gente que quiere "hacer" cosas por el partido y nuestros votantes. No se entra en política para servirse sino para servir a la ciudadanía.

He informado por supuesto a Alberto Núñez Feijóo de mi decisión. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia él y la dirección nacional del PP.

Me conmueve especialmente el enorme cariño y el apoyo que los ciudadanos me transmiten en la calle. Agradezco profundamente la confianza que nos han dado las miles de personas que nos han votado y que ahora dejo en tus manos: cuídala. Las personas para las que la familia sea lo más importante, me entenderán sin dificultad.

Toma esta carta como un simple "hasta luego". Quizás algún día regrese, pero, mientras tanto, tengo que volver urgentemente con mi familia, que es la prioridad en mi vida.

Gracias por la excelente cooperación que hemos tenido. El PP asturiano queda en buenas manos contigo al frente.

Recibe un fuerte abrazo".