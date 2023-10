Los líderes políticos de otros partidos ven "poca sorpresa" en la dimisión de Diego Canga

Poca sorpresa. Así se resume el sentir de la mayoría de los líderes políticos asturianos al conocer la dimisión de Diego Canga como portavoz del PP y su abandono de la vida pública regional menos de un año después de su desembarco como opción de los populares para presidir el Principado.

Los socialistas fueron quienes con más profusión valoraron la noticia, aprovechándola para cargar contra su principal partido opositor. "El PP, una vez más, ha mentido y ha engañado a los asturianos. Lo ha hecho de forma reiterada y sin ningún tipo de rubor", aseguró ayer, en una rueda de prensa convocada ex profeso, la vicesecretaria de Acción Política de la FSA, Adriana Lastra. "El PP es un sinónimo de fracaso en Asturias. Sabían que el señor Canga era un candidato de paso, a la fuga, un candidato a tiempo parcial para un partido roto e incapaz, que está en crisis permanente. Sabían que se iría tras perder las elecciones y así lo advertimos desde la FSA, y los hechos nos han dado la razón", ahondó Lastra.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, recurrió a una ironía algo más sutil. En su perfil de la red social X (antes Twitter) se refirió a un personaje de la novela "La aldea perdida" (1903), de Armando Palacio Valdés: "Un personaje que me gusta mucho de la novela es el Señor de las Matas de Arbín. Aunque advertía de lo que iba a ocurrir, siempre decían que no era así. Y al final ocurría". El mensaje, obviamente, hace referencia a las continuas preguntas que, directa e indirectamente, Barbón ha dirigido en los últimos meses a Canga sobre su permanencia en Asturias en caso de no ganar las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Desde la derecha del arco parlamentario, Carolina López, portavoz de Vox en la Junta, llamó a "respetar una decisión personal, como no puede ser de otra manera". "En este tiempo que hemos coincidido con él, siempre ha sido una persona respetuosa y educada, por lo que le deseamos lo mejor tanto en lo personal como en lo profesional", afirmó López.

En una línea similar, Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturias (coalición de IU, Más País e Izquierda Asturiana), también manifestó su "respeto una decisión personal que por otro lado, tampoco nos sorprende". "Lo dijimos en campaña, y finalmente se ha confirmado, que su paso por la Junta sería breve. En cualquier caso, insisto en manifestar mi respeto absoluto por una decisión que es personal y se inscribe dentro de otra fuerza política", valoró.

Covadonga Tomé, portavoz de Podemos, señaló que la noticia no supone "ninguna sorpresa": "La marcha de líderes de derechas cuando el servicio público no va unido a una cuota suficiente de poder no es novedad en Asturias". Más allá de esto, deseó "lo mejor" al ya excandidato popular y apuntó que "en lo político las cuestiones internas de los partidos son de cada partido".

Adrián Pumares, secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, también remarcó que el anuncio de Canga "no puede sorprender a nadie". "Nosotros ya habíamos alertado de que muy probablemente se marchase cuando pasasen las elecciones. Le deseamos mucha suerte en su regreso a Bruselas y, yo, como me comprometí en el debate electoral, me quedo trabajando por Asturias", indicó Pumares.