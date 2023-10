Tomé denuncia una purga interna en Asturias: "Ione Belarra tiene que dimitir como responsable de la escasa representación de Podemos"

El expediente sancionador y la suspensión de militancia no achantan ni acallan a Covadonga Tomé, que se compromete a seguir con su labor de diputada en la Junta General, denuncia “una purga en Asturias como no se ha hecho en ninguna otra autonomía” y reta a la secretaria general del partido y ministra: “Ione Belarra tiene que dimitir de una vez, es la última responsable de haber llevado a Podemos a la situación la que encuentra, con escasa representación institucional y que se encargan de quitar de en medio de una forma tan poco democrática”.

La diputada autonómica de Podemos ha comparecido ante los medios en la plaza de la Escandalera de Oviedo, epicentro de las protestas del movimiento de la indignación en el año 2011, acompañada de numerosos inscritos, ante los que ha denunciado la existencia de una purga desde la gestora autonómica y la dirección estatal que comanda Ione Belarra. “Hay una amenaza de expulsión a 27 personas de la organización, lo que supone quitarse de golpe y porrazo, con una decisión tomada en Madrid, a prácticamente el total de la organización. Es la primera vez que esto ocurre en una comunidad autónoma; es algo totalmente desproporcionado”, afirmó la pediatra Covadonga Tomé, quien luego añadió que tras esa estrategia está el objetivo de “echar a todos los que molestan, para eliminar a todos aquellos que podríamos presentarnos contra la candidatura oficialista, sea la que sea”. La diputada autonómica añadió “que el único delito de estos afiliados ha sido apoyarme en las primarias” y reveló que “en el expediente se me acusa de reunirme con asociaciones de vecinos o participar en manifestaciones”. Tomé juzga “inaudito que se me acuse ahora de esas cosas que ocurrieron durante la campaña de primarias o de las elecciones, varios meses después de estar en la Junta como diputada”, para sostener luego que “esto se estaba cocinando ya desde hace mucho, pero como las empresas más nefastas han tomado sus decisiones un viernes a última hora”.

Covadonga Tomé ha exigido a Ione Belarra, además de la dimisión, “que convoque una asamblea a nivel estatal para dar paso a quienes quieran seguir trabajando y construyendo, y no a quienes quieran seguir viviendo de la política”. La parlamentaria regional aseguró que presentará alegaciones al expediente y que no piensa dimitir, aunque la dirección de Podemos le pueda pedir el acta o le aplique las normas anti transfuguismo: “Solo entregaré mi acta cuando me lo pidan los 20.000 votantes de Podemos”, ha sostenido Covadonga Tomé mientras de fondo se oían consignas como “Ione Belarra queremos democracia” o se podían leer carteles como “Esto ye Asturies” o “Más Podemos, menos Palacios”.