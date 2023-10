Asturias prueba un plan bilingüe avanzado: "Les abrirá muchas puertas a los alumnos en el futuro"

Clase de 1.º de Primaria A del colegio Gesta de Oviedo. La profesora María Jesús Jiménez se dirige a sus alumnos cantando: "Good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. I’m fine, thanks, and you?...".

Gesta es uno de los tres centros educativos asturianos que han sido seleccionados por la Consejería de Educación para probar este curso un nuevo programa bilingüe avanzado, llamado "HabLE+". El departamento de Lydia Espina quiere potenciar aún más el aprendizaje del inglés en las aulas y, para ello, ha sustituido los planes vigentes desde 2004 por otros nuevos, que incluyen un mayor número de asignaturas impartidas en lengua extranjera –también en francés y alemán– y una mayor exigencia de idiomas para el profesorado. En el primer nivel, llamado "HabLE", el Principado obliga a dar al menos una materia no lingüística en lengua extranjera con un mínimo de dos sesiones a la semana. El gran salto se da con el "HabLE+", que de momento es voluntario, con tres asignaturas impartidas en inglés. Ciencias Sociales y Ciencias Naturales son obligatorias más otra tercera que elija el centro. En el colegio Gesta se han decantado por el área artística, que se divide a su vez en Música y Plástica. "Nosotros creemos firmemente en el programa bilingüe", afirma su directora, Elisa Fernández. Prueba de ello, es que llevan desde el año 2006 inmersos en planes de este tipo. El "HabLE+" se ve en el centro ovetense como una oportunidad para seguir avanzando en la competencia comunicativa y que los niños estén más tiempo expuestos al inglés. El proyecto piloto se desarrolla en primero de Primaria –con la idea de que vaya escalando progresivamente a cursos superiores–, a él se ha acogido "el 99 por ciento" del alumnado y supone un aumento de dos horas semanales respecto a lo que había en cursos pasados. En total, los escolares dan cinco horas semanales de inglés al margen de la asignatura propia del idioma, que son otras tres horas. ¿El resultado? "Los estudiantes salen con una competencia comunicativa muy alta. Tenemos muy buen feedback de los institutos a los que van después. Hace años, el nivel de idiomas era pésimo, pero ahora han perdido el miedo a hablar en inglés, a ver películas en inglés... Las necesidades sociales han cambiado. Esta formación les abrirá puertas en un futuro", reflexiona Elisa Fernández, que niega que los niños aprendan menos con este sistema. "Aprenden lo mismo, porque los contenidos son los mismos en inglés que en español. Lo que cambia es la metodología", subraya. Para dar Ciencias Sociales o Naturales en lengua extranjera hace falta tener más imaginación y usar recursos "más visuales y manipulativos". Dicho con otras palabras, el profesor se enfrenta a un "nuevo reto" cada mañana. "¿Cómo les explico yo el sistema digestivo en inglés para que lo comprendan? Tienen que verlo", pone como ejemplo la directora. Pues dibujando en una cartulina gigante todos los órganos y pasando por cada uno de ellos una zanahoria de cartón. "Es este tipo de cosas las que necesitan", aclara. La profesora Ana Fernández lleva en el programa bilingüe desde sus inicios y asegura que la parte lúdica es muy importante en las clases. Porque la clave es "motivar, motivar y motivar". "Tienes que presentar materiales muy atractivos y romperte la cabeza para ello. También hay que esforzarse por no hablar en español nada", comenta. ¿Y si los alumnos no te siguen? "Tiramos de gestos hasta que entienden las instrucciones, pero nada de español. Por ejemplo, yo el otro día en clase les pedía seleccionar un instrumento y levantarse de la silla cuando sonase el suyo. Algunos lo pillaron a la primera, a otros les costó más. Pero a base de repetirlo y de acompañarlo con gestos, lo acabaron entendiendo todos", explica Ana Copa, que este año se estrena con Música en inglés en primero de Primaria dentro del "HabLE+". Si todo esto, coinciden las profesoras, se apoya en casa, poniendo por ejemplo los dibujos en inglés, el éxito ya es total. "Es muy importante que no se produzca una desconexión y que los niños lo vean como algo normal", apunta Copa. Más formación Pero el "HabLE+" también tiene sus agujeros. Los maestros reclaman "una formación de calidad que no implique un sacrificio extra al profesorado". "Ahora mismo, la opción que nos da la Consejería es ir a la Escuela Oficial de Idiomas. Pero, claro, eso es fuera de nuestro horario laboral y en este colegio tenemos jornada partida", dice Ana Fernández, que considera necesario también que la Administración facilite el intercambio con colegios de fuera. "Ahora mismo la única opción que tenemos de hacer movilidades es con el programa Erasmus+ que solicitamos nosotros. Si no fuera por eso, no podríamos costear una visita a un centro del extranjero. Y creemos que, al igual que nosotros tenemos que motivar cada día a los niños para que aprendan contenidos en inglés, nuestros superiores también nos tendrían que motivar con iniciativas de este tipo, que son superenriquecedoras", señalan Ana Fernández y Elisa Fernández. Y, por supuesto, en estos centros se necesitan "más recursos humanos". Aparte de en el colegio Gesta, con casi 400 alumnos, el máximo nivel del nuevo plan bilingüe se está probando en el Maliayo de Villaviciosa y en el Ramón de Campoamor de Navia.