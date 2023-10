El Principado no bajará el impuesto de Sucesiones, pero contempla potenciar deducciones en el IRPF

La primera y última intervención parlamentaria de Diego Canga, el pasado miércoles, trató sobre impuestos. En cierto modo era previsible: la entrevista que LA NUEVA ESPAÑA había publicado el 24 de septiembre con el nuevo consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, había levantado bastantes ampollas. "Hay pocos impuestos más justos que Sucesiones, porque evita una sociedad de castas familiares", decía Peláez. Buena parte de los empresarios asturianos montaron en cólera por estas palabras. Incluso llegaron a contemplar un comunicado conjunto expresando su rechazo. Finalmente no se llegó hasta tal punto, pero el resquemor permaneció, y Canga lo tradujo en forma de pregunta a Adrián Barbón sobre sus planteamientos sobre el polémico tributo, advirtiendo además de que Asturias "se está convirtiendo en una isla fiscal" en la que los ciudadanos "no entienden que paguen más que sus vecinos". La acusación del ya exportavoz popular reabre el debate de la competencia fiscal entre territorios, un asunto a caballo entre lo ideológico y lo técnico, y que en estos momentos tiene un telón de fondo de gran importancia para la vida cotidiana de los asturianos, a pesar de su complejidad: la reforma del sistema de financiación autonómica.

Competitividad fiscal frente a otros territorios

Antes que nada, conviene repasar cómo funciona la política fiscal en el régimen común (es decir, salvando País Vasco y Navarra, con haciendas propias por sus derechos forales). Dado que España es un Estado descentralizado, hay impuestos que son competencia de la Administración central y que, por tanto, son los mismos en todo el país: el IVA (con un tipo general del 21%) y el de Sociedades (25%). No obstante, en el caso del IVA, la mitad de la recaudación se la quedan las comunidades autónomas, por lo que se considera un tributo parcialmente cedido. Otro similar a este son los Impuestos Especiales (que gravan la gasolina, el alcohol y el tabaco), ya que las regiones se quedan el 58% de lo recaudado. En el caso de estos tres tributos, se aplica el mismo tipo fiscal en todo el territorio nacional para evitar deslocalizaciones masivas (por ejemplo, para fijar una empresa o para repostar gasolina donde se pague menos).

Varias de las deducciones de la "vía fiscal asturiana" han cosechado un escaso éxito

Por otro lado, los siguientes impuestos están totalmente cedidos –tanto la fijación de tipos como su recaudación– a las comunidades autónomas: Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).

El impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) también está cedido sólo en parte. Para cada uno de los tramos de renta, el Gobierno central fija un tipo (que es inamovible) y las comunidades autónomas otro, que pueden modificar. Al sumarlos, por lo tanto, los tipos mínimos y máximos difieren entre territorios. Asturias tiene uno de los más elevados, del 50% por encima de 300.000 euros.

Además, cada comunidad gestiona una serie de impuestos propios. En Asturias son seis: sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas, sobre el juego del bingo, sobre las afecciones ambientales del uso del agua, sobre grandes establecimientos comerciales, sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y un recargo sobre las cuotas mínimas del impuesto sobre Actividades Económicas (este último, gestionado por los ayuntamientos).

Por lo tanto, a la hora de comparar la competitividad fiscal de las comunidades autónomas se tienen en cuenta estos gravámenes: IRPF, Patrimonio, Sucesiones, ITP y AJD e impuestos propios. Siguiendo este criterio, Asturias es la tercera región con mayor carga tributaria de España, sólo por detrás de Cataluña y la Comunidad Valenciana, según el último informe de los "think tank" Tax Foundation y Fundación para el Avance de la Libertad.

"El retroceso de Asturias [que perdió un puesto respecto a la clasificación del año pasado] se debe a que las demás comunidades autónomas han empleado reformas fiscales mejorando su posición competitiva, mientras que Asturias se ha quedado estancada o ha empeorado posición" en cada componente analizado, señalan los autores del estudio, que también destacan que, en comparación con 2017, Asturias cuenta con un impuesto propio más y que en el último año "la única reforma importante" ha sido la ampliación de deducciones autonómicas en el IRPF. "Asturias necesita una reforma urgente del impuesto sobre la Renta y, en especial, del de Sucesiones, ya que los asturianos son, con diferencia, quienes más pagan por este impuesto", añade el análisis.

La victoria del PP ha acelerado la inercia de muchas regiones hacia las bonificaciones y rebajas fiscales

Sucesiones, el impuesto de la controversia

Asturias es uno de las regiones donde el impuesto de Sucesiones ha generado más controversia, sobre todo desde que en 2017 el caso de Clavelina García, una mujer de Pola de Siero que se vio obligada a abonar 80.000 euros tras la muerte de su hermano, desatara una movilización popular que desembocó en una manifestación de 2.000 personas frente a la Junta. Ese año se elevó el mínimo exento para los herederos del grupo II (cónyuges y descendientes mayores de 21 años) hasta los 300.000 euros, lo que cubre la mayoría de las transmisiones. Desde entonces, el tributo –cuyo impacto recaudatorio, de unos 100 millones de euros al año, es discreto– ha sido un elemento incómodo en el diálogo entre los gobiernos socialistas (primero de Javier Fernández, ahora de Adrián Barbón) y los empresarios, aunque sin que ninguna de las partes elevara excesivamente el tono.

Hasta que las palabras de Guillermo Peláez –por cierto, inspector de Hacienda en la unidad de Grandes Contribuyentes hasta su designación como consejero– han reabierto la caja de los truenos. Frente al habitual contraargumento de que Sucesiones implica gravar de nuevo una riqueza por la que ya se ha tributado, el dirigente replica que "quien ha tributado es otra persona". "Cuando yo heredo, mi patrimonio se ve incrementado. Y yo no he pagado por él. Por tanto, es una capacidad contributiva que se pone de manifiesto de manera directa y que es susceptible de ser gravada", explicó Peláez.

Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, no está de acuerdo con esa tesis. "El impuesto de Sucesiones es en sí mismo injusto, porque la gente ya paga impuestos por el consumo, mediante el IVA, o por haber ahorrado, mediante Patrimonio", asegura. "Creo que entre padres e hijos no debería aplicarse. Cosa distinta es si recibo una herencia de alguien lejano o casi desconocido. Pero hay un problema añadido si no se dispone de suficiente liquidez para abonarlo en el momento en que heredamos el bien", señala Álvarez.

El factor más espinoso a la hora de analizar el impuesto es el tipo de contribuyentes que lo abonan. Barbón suele esgrimir que sólo lo declara el 0,7% de la población asturiana, es decir, los "grandes patrimonios". Asimismo, el presidente insiste en que el impuesto está exento hasta los 300.000 euros (más la vivienda habitual) y que en comunidades como Madrid, pese a estar bonificado al 99%, "lo pagan todos los ciudadanos con independencia de su nivel de renta".

Álvarez, por el contrario, cree que "es un impuesto que, principalmente, recae sobre las clases medias que heredan viviendas". Un argumento similar al que apuntaba la semana pasada en este diario el profesor de Finanzas Empresariales Juan Ignacio Muñiz, que remarcó que con este impuesto "se hace mucha demagogia". También en esta línea, el PP recordaba recientemente que desde 2019, año en que Barbón accedió al poder, 9.673 asturianos han renunciado a sus herencias para no pagar el impuesto, por lo que no se trataría, a su juicio, de un impuesto reservado a una minoría acaudalada.

Frente al argumento de que el tributo fomenta el éxodo empresarial (sobre todo a zonas como Madrid), Barbón responde que Sucesiones "es un impuesto sobre las personas, no sobre las empresas", y que existe una bonificación del 99% sobre la herencia de compañías. Pero esto tampoco convence a expertos como Muñiz: "Sí tiene que ver, porque es la fiscalidad del propietario de la empresa. El impuesto de Sucesiones tiene consecuencias en el establecimiento o no de empresas en Asturias. No puedes recomendar a alguien que se establezca en un territorio que no es fiscalmente atractivo".

"El impuesto de Sucesiones lo paga sobre todo la clase media", afirma el profesor Santiago Álvarez

Barbón ha admitido que estaría dispuesto a revisar el tributo si hubiera una armonización fiscal de todas las comunidades autónomas. Algo que no dista mucho de lo que reclaman las empresas, sobre todo las familiares. Pero lo cierto es que la tendencia de éstas en los últimos años ha sido introducir rebajas, bonificaciones y elevaciones de los umbrales exentos. Y esta inercia se ha acelerado especialmente tras la victoria del PP en muchos territorios tras el 28 de mayo. Incluso en regiones gobernadas por el PSOE hay más ventajas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha ofrece una exención de entre el 80% y 100% para las herencias superiores a 300.000 euros entre cónyuges y herederos directos.

Y aquí es donde entra otro aspecto enormemente sensible: el agravio comparativo por territorios. Porque Asturias, al estar ya en clara minoría en la aplicación del impuesto, permite que un contribuyente de Castropol vea cómo alguien en Ribadeo no lo paga; o alguien de Llanes respecto a un vecino de San Vicente de la Barquera.

Además, en la región el impuesto puede llegar a alcanzar unos tipos del 87,6%, los más altos de la Unión Europa, una vez entran en juego los llamados "coeficientes multiplicadores", que se incrementan según se aleja el grado de parentesco y crece el patrimonio previo del heredero. En la entrevista, Peláez admitió que, en el caso de las herencias colaterales (hermanos, sobrinos, primos, cuñados...) había "cierto margen de alivio fiscal", en la línea de comunidades como Madrid, Baleares, Canarias, Galicia o Cantabria, que han extendido recientemente las bonificaciones a ese grupo de familiares. No obstante, según ha podido saber este periódico de fuentes de la Consejería, de momento no hay planes sobre la mesa.

También minoritarios en Donaciones

Es habitual la confusión de pensar que, al estar bajo una misma denominación, el impuesto de Donaciones se rige por los mismos criterios que Sucesiones. Y no es así. Pero la verdad es que en este tributo Asturias también es de las pocas regiones que no han introducido cambios en los últimos años, quedándose atrás frente a otras.

El Principado no modifica el tributo desde el 1 de enero de 2018, cuando entró en vigor una reforma pactada por PSOE y PP que incluyó unas nuevas tarifas para ascendientes, descendientes y cónyuges cuyo patrimonio preexistente no excediera de 402.678 euros; bonificaciones del 99% en el caso de transmisiones de empresas y explotaciones agrarias, y una reducción del 95% en el caso de que los bienes o el dinero donado al familiar directo se emplee por parte del beneficiario en adquirir, constituir o ampliar empresas o negocios profesionales.

Mientras tanto, en el último lustro la mayoría de las comunidades han introducido importantes rebajas. Ocho de ellas (Madrid, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja y Canarias) prácticamente han liberado de tributación las donaciones entre cónyuges y descendientes, e incluso algunas (como Madrid, Canarias y Murcia) ya aplican bonificaciones a los colaterales (hermanos, tíos y sobrinos). Además, Extremadura ha aprobado bonificaciones del 99% si la base liquidable es inferior o igual a 300.000 euros, y en Aragón la reducción es del 100% en donaciones de hasta 100.000 euros. En Baleares sólo se paga el 7% de la base liquidable, en Castilla-La Mancha se aplica una bonificación desde el 95 al 85% (a partir esta última de 240.000 euros), y en Cataluña y Galicia se ha establecido una tarifa para estas donaciones entre parientes cercanos con tipos del 5% al 9%.

Asturias es la tercera región con mayor carga fiscal, detrás de Cataluña y la Comunidad Valenciana

En Asturias el tipo mínimo es del 2% (solo Navarra y Cantabria lo tienen menor) y se aplica hasta los 10.000 euros, pero el tipo máximo, que se aplica a bases liquidables de más 800.000 euros, escala hasta el 36,5%, el más alto de España junto con Murcia.

La "vía fiscal asturiana", en fase de revisión

Otro asuntos por el que, a diferencia de otras comunidades, el Principado no ha apostado es la deflactación del IRPF, es decir, ajustar el impuesto a la inflación exacerbada que padece la economía desde hace dos años. Hasta once regiones han adaptado los tramos más bajos del impuesto o han actualizado los mínimos personales y familiares para evitar que los precios provoquen un incremento de la fiscalidad "en frío" (sin modificar el IRPF, Hacienda recauda más porque la inflación empuja a los salarios y los contribuyentes acaban saltando de tramo en el impuesto por sus ingresos, sin mejorar su poder adquisitivo).

Barbón ha optado por la llamada "vía fiscal asturiana", una serie de deducciones con el objetivo primordial de estimular la Asturias rural. No obstante, muchas de ellas han cosechado escaso éxito. Por ejemplo, en la campaña de 2021, de las deducciones por gastos de transporte público en las zonas despobladas se beneficiaron sólo catorce contribuyentes; y sólo nueve recibieron el beneficio establecido para menores de 35 años por comprar o rehabilitar una vivienda.

El consejero de Hacienda sí tiene en mente eliminar las deducciones que menos están funcionando y potenciar las más exitosas, de modo que la "vía asturiana" sea "más sencilla y eficaz". Pero los cambios tardarán en llegar, ya que ahora mismo Peláez está enfrascado en la elaboración de los Presupuestos de 2024.

La reforma de la financiación autonómica

Todo este debate se produce mientras el Gobierno central y las comunidades autónomas negocian la reforma del sistema de financiación autonómica, desactualizado desde 2014 y en el que se reevalúan los criterios para transferir los fondos con los que las regiones mantienen sus servicios públicos. El pasado miércoles, el Ejecutivo asturiano alertó de que la carrera de bajadas tributarias emprendida por varias comunidades es "una irresponsabilidad", puesto que "erosiona el Estado de bienestar y la igualdad real entre españoles".

La reformulación del sistema está inmersa a su vez en el incierto marco político de la negociación de Pedro Sánchez para ser investido presidente, y en la que necesita el apoyo de independentistas catalanes y vascos. Un condicionamiento que podría materializarse en un tratamiento financiero más favorable para ciertas regiones.