Canteli sostiene que el PP "se tiene que renovar" y admite su "buenísima relación" con Queipo

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, manifestó este lunes su opinión sobre la marcha de Diego Canga y su relevo como líder del Partido Popular en Asturias. Álvaro Queipo es el nuevo portavoz del PP en la Junta General del Principado, tras ser elegido el sábado por todos los diputados regionales en una reunión celebrada en Oviedo y se perfila como el candidato con más apoyos para lidear el partido en la región. La mayor parte de los alcaldes del PP han manifestado públicamente su apoyo a Queipo para que presente su candidatura a la presidencia regional del partido, algo sobre lo que Canteli manifestó: "Si lo dice él... será verdad. Todavía no hemos hablado y yo no estoy afiliado, aunque sienta que este es mi partido. Sólo puedo decir que tenemos una buenísima relación".

Sobre la marcha de Canga, Canteli dijo que "siempre que se apaga una luz se prende otra" y que no pudo despedirse de él en persona porque no se encontraba en Oviedo, pero que respeta su decisión. "Hablamos por teléfono y me dijo que tenía un problema familar. Yo me lo creo", afirmó. El alcalde habló de que es necesaria una renovación real en el partido y que "el que venga lo haga para trabajar" por Oviedo y por Asturias.

El PP celebrará Junta Directiva este miércoles 18 con la idea de fijar una fecha para el congreso extraordinario que sirva para elegir al nuevo presidente del partido. No hay congreso desde 2017 cuando fue elegida Mercedes Fernández.