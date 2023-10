Los colegios, cada vez más volcados "en la salud mental que en enseñar contenidos"

Susana Alonso, profesora del colegio Corazón de María (Codema) de Gijón, lo habla muchas veces con sus compañeras: "Hoy en día casi nos dedicamos más a la salud emocional de los alumnos que a enseñarles la Revolución Francesa, es decir, que a los contenidos". Porque es ahí donde los docentes asturianos detectan más necesidades entre los menores. Por eso, la reforma educativa, la LOMLOE, introdujo el curso pasado una nueva figura obligatoria para todos los centros, que es aún muy desconocida fuera del ámbito escolar: la del coordinador de bienestar emocional. Susana es una de ellas y su trabajo desborda las dos horas semanales –una más que el curso pasado– que la Consejería de Educación ha asignado a este tipo de profesionales, que tienen como misión principal proteger los derechos de la infancia y la juventud, y velar por la buena convivencia en colegios e institutos.

Susana y el resto de coordinadores de bienestar de la región lo mismo tienen que hacer de psicólogos que de policías que de pedagogos que de enfermeros... Tienen que proteger a los estudiantes frente a casos de violencia o acoso escolar, y lo que es más difícil, prevenirlos. Pero a su despacho llegan todo tipo de problemáticas: discusiones en el patio, casos baja autoestima, angustia y ansiedad, separaciones matrimoniales en casa... Para saber actuar ante todas estas situaciones y derivar las más graves a Salud, Fiscalía, Policía Nacional o Guardia Civil, estos profesionales están recibiendo formación por parte de la Consejería. Las clases empezaron el pasado martes en el Auditorio de Pola de Siero con la asistencia de 340 profesores y se extenderán –algunas jornadas son online– hasta finales de este mes.

Educación forma este mes a 340 profesores para que sepan actuar ante casos de acoso o conflictos

Aun así, dicen, el apoyo se queda corto. "El perfil que se pide tener es muy completo y complejo. Hasta tenemos que saber de legislación", afirma Noelia Guzmán, coordinadora de bienestar desde este curso del colegio Condado Noreña y a la vez profesora de Pedagogía Terapéutica (PT). "Abarcamos un poco de todo. Yo soy pedagogo y profesor de PT, pero hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con el campo de la Enfermería y la Medicina, con Servicios Sociales...", explica Marcelino Fernández Collado, coordinador de bienestar, además de director pedagógico general, del colegio Montedeva de Gijón, con más de mil estudiantes.

En consecuencia, con dos horas semanales es "imposible" llegar a todo, se queja Susana Alonso, del Codema de Gijón, que en realidad le dedica mucho más tiempo a este cometido. "Funcionamos a medio gas. El tema de recursos humanos y económicos está en pañales", opina Noelia Guzmán. "Tendría que haber varias personas dedicadas a esto. En nuestro centro son casi 700 alumnos y los conflictos surgen inevitablemente. Son adolescentes conviviendo seis horas al día cinco días a la semana", comenta Alonso. Con el agravante de que están las redes sociales. "Antes pasaba algo en el patio y cada uno se iba a su casa y ya estaba. Ahora están las redes sociales, que lo amplifica todo más. Eso obliga a arreglar el problema inmediatamente", analiza la coordinadora de bienestar del Codema. A veces desde su puesto tienen que hacer una especie de investigación policial, como un CSI escolar: hablar con los testigos, probar que dicen la verdad, buscar evidencias... Y eso lleva mucho, mucho tiempo.

A Marcelino Fernández le gusta más hablar de "una coordinación de bienestar que de un coordinador de bienestar", precisamente porque esta labor "no la puede desempeñar una sola persona, aunque sea una la que lleve las riendas". "Es una tarea transversal, que hay que hacer constantemente y de manera colegiada", puntualiza. Fernández valora la formación que está dando la Consejería de Educación y asegura que desde el departamento de Lydia Espina les insisten que este nuevo cometido para los docentes "no es algo que se consiga de un día para otro; necesita tiempo". En resumen, "estamos en un proceso de implantación", agrega.

Los jóvenes de hoy no tienen nada que ver con los del pasado. Las necesidades de acompañamiento emocional, coinciden los coordinadores, son "cada vez mayores". Y no solo a raíz del covid, sino también por las nuevas tecnologías. "Se perdieron muchos valores; los niños están empantallados", asegura Clara González Delgado, coordinadora de bienestar del CRA Lena, con 74 alumnos. En su centro atienden sobre todo casos de apoyo psicológico, baja autoestima y necesidad de autocontrol. "Vemos que a los alumnos de hoy les faltan habilidades emocionales y a veces no saben hacer algo tan sencillo como pedir perdón", afirma Susana Alonso.

Marcelino Fernández aprecia "un descontento generalizado en la juventud". "Pese a ser comportamientos propios de la adolescencia, cada vez aparecen primero y hay una mayor desmotivación. Lo tienen todo y les falta lo más importante: valorarse a sí mismos y tener respeto y empatía. Y las familias no ayudan en este sentido", manifiesta. A lo anterior se suma "la dependencia insana que tienen del móvil". Fernández dice que la figura de coordinador de bienestar viene a demostrar –aunque en casi todo los centros ya trabajaban en esta dirección– que "a los colegios no solo se va a aprender los contenidos curriculares", sino también, y cada vez más, les preparan para la vida.