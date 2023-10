La mayoría de los parlamentarios confía en que Queipo dé un paso al frente para liderar el PP

La gran mayoría de los siete parlamentarios del PP por Asturias en el Congreso y en el Senado están a favor o esperan que el secretario general autonómico, Álvaro Queipo, de el paso y anuncie su candidatura para el congreso autonómico del partido, que se convocará este miércoles. Diputados y senadores se muestran, además, satisfechos por la convocatoria del congreso, para que salga "una alternativa sólida al PSOE" y creen "deseable" una candidatura de unidad, aunque tampoco ven mayor problema si al final hay más de una lista.

A favor de Queipo, a juicio de varios parlamentarios populares, cuenta la labor de los últimos meses, en un escenario de gran complejidad, con la elaboración de listas y candidaturas electorales de por medio y con unos resultados que han supuesto un importante avance en escaños en las Cámaras Baja y Alta así como en la Junta General. Y también el crecimiento en el número de alcaldías y concejales en el conjunto de Asturias.

La "número uno" por Asturias el Congreso, Esther Llamazares, calificó de "incuestionable" que "Diego Canga y Álvaro Queipo han conseguido en muy pocos meses construir y plasmar un proyecto real y palpable que, entre todos, hemos conseguido trasladar a los asturianos, tanto en las elecciones municipales y autonómicas como en las generales". La diputada considera que Queipo "ha demostrado entrega, generosidad y profundo conocimiento del partido y de la región", y sostiene que el congreso autonómico es el proceso "en el que puede concurrir uno o varios candidatos con sus proyectos". Llamazares negó que "haya ninguna crisis en el PP, por mucho que insista el PSOE" e hizo un llamamiento "a evitar ruido innecesarios porque España y los españoles estamos para poco ruido y mucho menos para atender egos personales".

El diputado nacional Silverio Fernández destacó los efectos positivos del próximo cónclave autonómico del PP: "De esta cita saldrá un partido aún más fuerte y unido para defender los intereses de nuestra región, que es lo que los ciudadanos esperan". El parlamentario popular no se anduvo con rodeos al apoyar la opción de Álvaro Queipo. "La decisión de ser candidato es solamente suya, pero espero que dé ese paso por varios motivos. Tiene una gran implicación y conocimiento del partido; conoce perfectamente las necesidades de Asturias que ha reivindicado en la Junta; ha demostrado estar a la altura en momentos delicados aportando tranquilidad a nivel interno, y ha demostrado generosidad, compromiso y lealtad a nuestro partido", valoró Silverio Fernández, que también señaló como activo el perfil profesional, ingeniero, del que será, desde hoy, nuevo portavoz del PP en la Junta, en sustitución de Canga. El diputado de Llanera entiende, además, que "es el momento de la unidad, ir confrontados sólo nos debilita".

La también diputada y expresidenta del PP regional, Mercedes Fernández, reconoció que se "trata de una cita esperada y deseada porque el último congreso", el que precisamente ganó ella, "fue hace demasiado tiempo", en 2017. La parlamentaria considera que el cónclave autonómico "es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar para presentarnos ante los asturianos como alternativa a las izquierdas" y fue clara al hablar de nombres: "Espero que Álvaro Queipo presente su candidatura".

Una convicción que también expresaron los senadores José Manuel Rodríguez "Lito" y Pablo González. "Espero que dé el paso tras convocarse el congreso. Álvaro Queipo ha trabajado para unir al partido y me gustaría que hubiera una lista de consenso. Lo que no veo nada bien es que haya compañeros que ya estén vetando a Queipo. En un partido siempre hay diferencias, pero no pueden hacerse esas descalificaciones", afirmó José Manuel Rodríguez. Para Pablo González, Queipo debe ser la cara de "un proyecto y un liderazgo nuevos en el PP de Asturias para hacer una oposición distinta ante los retos que entraña el PSOE de Pedro Sánchez y en Asturias, Adrián Barbón en plan Rey Sol". Y abogó por la paz interna: "Hace falta ya que sea un congreso de unidad".

"Estábamos deseando que llegase ya el congreso", admitió el senador y alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, para quien "cuanto más consenso haya en torno a una candidatura, mejor, pero a partir de ahí, si hay más, para eso son estos procesos". En su opinión, "es pronto para hablar de nombres". La anterior presidenta regional del PP y senadora, Teresa Mallada, eludió pronunciarse sobre el congreso regional y sobre si sería preferible una lista única, de integración: "Todavía no está convocado", se limitió a decir.