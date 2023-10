El "oro de los duendes", la joya natural que Asturias debe cuidar

Asturias tiene un gran tesoro natural con el "oro de los duendes" y no lo sabe. Un grupo de investigadores, dirigidos por Jairo Robla, biólogo asturiano y actual científico de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), han localizado 26 nuevas poblaciones en la Península Ibérica del también conocido como musgo luminoso u "oro del dragón" (su nombre científico es Schistostega pennata). De ellas, 19 están en España –6 de ellas en el Principado– y 7 en Portugal. Hasta ahora se conocían 47 localizaciones (6 en los Pirineos franceses, 27 en Portugal y 14 en España), por lo que el número de focos ha crecido un 50%, hasta las 73 poblaciones halladas.

Robla y su equipo –el también asturiano Víctor González García, biólogo del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (Uniovi-CSIC- Principado de Asturias), Sara Santamarina, doctora por la Universidad de León, y el biólogo Mikel Artazkoz– acaban de publicar el estudio en la revista "Journal of Bryology". Hasta ahora el musgo luminoso –no es que brille por sí mismo, sino porque concentra la luz que recibe hacia sus cloroplastos, dándole ese característico color verde esmeralda tan brillante, un aspecto "poético, casi mágico"– solo tenía una localización conocida en Asturias en Sama de Langreo, datada en 1978.

Jairo Robla se lo encontró por casualidad de paseo en Oviedo. "Iba por la pista finlandesa, camino a las canteras, cuando encontré una cueva en un lateral del camino y me sorprendió un color verde brillante. No me lo podía creer. En un principio no pensé que estuviese ahí, pero una breve exploración me llevó a darme cuenta de que, en efecto, era este raro musgo luminiscente", relata el biólogo a LA NUEVA ESPAÑA. "Me puse a buscar información y me di cuenta de que mi población era la segunda conocida en Asturias. Dicho de otra manera, aunque igual la gente lo vería alguna vez, durante 45 años nadie lo había reportado más veces oficialmente".

Esto le llamó la atención y se puso manos a la obra. "Gracias a la ayuda de otros colaboradores interesados y biólogos y naturalistas que normalmente circulan y pasean por Asturias corrimos la voz y a día de hoy contamos con seis poblaciones bien localizadas. Todas del centro hacia el occidente, ninguna hacia el oriente, que se convierte en un territorio más calcáreo, sustrato que al ‘oro de los duendes’ no le gusta", apunta Robla, quien finalmente se unió al resto de investigadores para ampliar el trabajo y elaborar el estudio que ahora ha visto la luz.

El biólogo resalta el "buen estado de salud" de las poblaciones en el Principado, si bien lamenta cierto receso en las del monte Naranco y la pista finlandesa "porque son zonas con mucha influencia antrópica y se realizan limpiezas indiscriminadas de la vegetación sin conocer esta especie, lo que acaba esquilmándolas. Sin ir más lejos, la de la pista, cerca de mi casa, en las últimas visitas que hice se había reducido hasta un 50%. Porque nadie la conoce ni la cuida. Como además es de crecimiento lento, está en desventaja". La buena noticia es que el resto de focos, al tener poca o nula influencia humana, tienen mejor salud.

Un plan de protección

Por este motivo, y para que sigan así y no acaben como las de la pista finlandesa, Jairo Robla cree necesario dar a conocer el "oro de los duendes" y protegerlo. "Somos oficialmente la segunda comunidad autónoma con más registros de España, y aquella en la que se aportan más datos inéditos porque era de las que tenía información más escasa", resalta. El grupo de investigadores quiere diseñar un plan de conservación para que se proteja en Asturias, como en Galicia y País Vasco. Su idea es contactar con los responsables del Principado para exponerles el hallazgo del musgo y la necesidad de tomar medidas. "Es necesario proteger las pocas poblaciones que tenemos de esta joya botánica en aquellas zonas donde es posible, porque sin duda está desapareciendo poco a poco por todos los problemas a los que se enfrenta", advierte el asturiano.

¿Y por qué interesa proteger este musgo? Básicamente por su rareza. "Tiene un hábitat muy singular, muy específico, y por ende es muy especial. En muchas partes del mundo está desapareciendo poco a poco, y en la Península Ibérica, España o Portugal, apenas sabemos algo de él. Es la única especie con esta capacidad ‘luminiscente’ y que tiene un hábitat tan específico, además de ser la única especie vegetal considerada en la Red Natura 2000 en los hábitats de cuevas, oquedades y otras formaciones cavernosas naturales.", explica Robla. Ese "oro de los duendes" aparece en zonas oscuras por "competir mal" con otras plantas o musgos, por lo que crece en zonas de poca luz "donde otras no pueden crecer".

Riesgo de desaparecer

En el estudio han descubierto que podría ser especialmente abundante en todo el norte peninsular y en la mitad norte de Portugal, así como en pequeñas regiones montañosas de la zona ibérica central, siempre que se den las circunstancias para que pueda crecer. "Es tan poco frecuente y está tan poco distribuido que, si una población desaparece, el impacto es muy grande. Dado que solo está en la entrada de cuevas u oquedades con unas condiciones concretas, está muy afectado por el pisoteo, las siegas indiscriminadas, extracciones de agua, incendios, vandalismo, vehículos... No soporta las temperaturas altas, así que la subida podría afectarle en un corto plazo", insiste el investigador asturiano.

El equipo cree necesario avanzar en el estudio de esta "joya biológica y botánica" que pese a estar catalogada como "vulnerable" en los libros rojos de fauna de musgos de España no tiene protección legal. "Animo a todos los observadores que detecten esta especie a contactarnos para poder seguir estudiándola. Si todos los asturianos ponemos de nuestra parte, podremos seguir cuidándola y disfrutándola. Somos unos privilegiados", concluye Jairo Robla.