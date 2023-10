La renovación de los cuadros directivos sanitarios estará lista a finales de año

La sanidad pública asturiana se prepara para acometer en los próximos meses la mayor transformación en muchos años, quizá desde que el Principado asumiera las competencias de gestión de la sanidad, el 1 de enero de 2002. Los cambios se traducirán en, al menos, tres facetas concretas: una amplia renovación de los cuadros directivos territoriales, una reordenación del mapa sanitario y una mayor facilidad para que los médicos de la sanidad pública puedan compaginar su pertenencia al Servicio de Salud (Sespa) con el ejercicio privado.

Lo más inmediato va a ser el relevo de buena parte de los gerentes de las ocho áreas sanitarias de Asturias. Las convocatorias de esas plazas saldrán publicadas en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) este mismo mes de octubre, según fuentes del Gobierno regional. La previsión es que los nuevos equipos directivos estén nombrados "en diciembre" y que puedan iniciar su trabajo a pleno rendimiento al inicio de 2024.

En cuanto a la revisión del mapa sanitario, los plazos son parcialmente paralelos, pero más largos. La Consejería ya está elaborando una primera propuesta que quiere tener cerrada antes de que concluya este año con el propósito de, acto seguido, negociarla con todos los colectivos implicados.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, todo apunta a que las ocho áreas sanitarias actuales –estructura implantada en 1984– experimentarán un proceso de fusión que las dejará en cuatro, lo cual supondría que una de ellas abarque las dos cuencas mineras. Las tres cabeceras de área seguras son Oviedo, Gijón y Avilés. Con el objetivo de tranquilizar a los más recelosos, la consejera de Salud ha asegurado en la Junta General del Principado que "en Asturias se mantendrá toda la red de dispositivos de atención primaria y hospitalaria, garantizando todas las prestaciones y la cartera de servicios".

Resulta obvio que esta fusión de áreas provocará que algunos de los gerentes de área que sean seleccionados en las próximas semanas vean modificado su estatus jerárquico. No obstante, los expertos sostienen que la unión de áreas no puede implicar, sin más, la supresión de los equipos directivos absorbidos, dado que "los hospitales han de seguir teniendo un mando, y lo mismo las direcciones de enfermería y los siempre complejos servicios de atención primaria".

La nueva consejera de Salud, Conchita Saavedra, inició su mandato proclamando que su objetivo principal consiste en "fortalecer y modernizar el sistema sanitario público para recuperar la confianza de la mayoría de la población asturiana". La doctora Saavedra está madurando una serie de medidas con su viceconsejero, Pablo García, y con el nuevo gerente del Servicio de Salud (Sespa), Aquilino Alonso. El primero lidera la revisión del mapa sanitario. Sobre el segundo gravita la selección de los nuevos gestores territoriales.

Es bien conocido que la actual estructura sanitaria consta de ocho áreas cuyas cabeceras están emplazadas en Jarrio (Coaña), Cangas del Narcea, Avilés, Oviedo, Gijón, Arriondas, Mieres y Riaño (Langreo). En las cuatro últimas décadas, seis de esas ocho circunscripciones han perdido unos 145.000 habitantes, en total. En 1981, el área suroccidental tenía casi 49.000 habitantes; ahora no llega a 24.500. Entre tanto, el noroccidente ha pasado de 67.300 a 43.000 (en números redondos).

En relación a los equipos directivos, en los ambientes sanitarios se espera un relevo mayoritario al frente de las ocho áreas. La decisión de sacar a concurso todas las plazas de gerentes es una manera de renovar caras con pocos traumas. Aunque las plazas se convocan públicamente, y puede presentarse cualquiera que cumpla los requisitos (muy poco restrictivos), la selección se lleva a cabo por libre designación. Cualquiera de los ocho gerentes actuales que observe que su plaza sale a concurso, y que desde las altas instancias no se le invita a presentar su candidatura, no tendrá necesidad de extremar su intuición para saber que no se cuenta con él.

Los conocedores de la sanidad regional prevén que en esa nómina de ocho gerentes haya cambios en más de la mitad. Los que parecen disponer de más opciones de renovación son la responsable del área IV (Oviedo y centro de la región, incluyendo el Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA), Beatriz López Ponga, nombrada el pasado mes de abril; y Bernabé Fernández, gerente del área VIII (Nalón), desde enero de 2020, aunque para esa zona parece haber algún candidato más con opciones. No obstante, las incógnitas son numerosas: el proceso puede deparar sorpresas y también movimientos de una gerencia a otra.

Sanidad privada

En cuanto a la flexibilización de las condiciones para que los médicos de la sanidad pública puedan ejercer también en la privada, lo que se sabe por el momento es lo anunciado por la propia titular de Salud: que si hasta ahora se descontaba de la nómina de los facultativos del Sespa 996 euros brutos al mes (cerca de 14.000 euros anuales) por iniciar una actividad por su cuenta, lo que supone la cuantía más elevada de las 17 comunidades autónomas del país, la Administración va a sentarse "a negociar con las organizaciones sindicales la disminución de ese complemento para que la diferencia sea mucho menor que ahora".

En el momento actual, compaginan privada y pública 171 de los 2.585 médicos especialistas de los hospitales públicos asturianos, a los que hay que sumar algunos más –pocos– médicos de familia y pediatras de atención primaria, según los datos del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). En los últimos años, se ha incrementado con fuerza la cifra de especialistas que renuncian a trabajar para el Sespa y ejercen únicamente en la privada: hace una década eran 198, hace cinco habían aumentado hasta 280 y ahora son 460. O sea, se ha registrado un aumento del 132 por ciento en un decenio.

¿Qué sucederá? Con la citada medida, lo más probable es que en Asturias aumente el volumen de médicos que simultanean pública y privada. Este efecto, al menos sobre el papel, podría beneficiar a ambos sectores sanitarios pues, como es bien sabido, uno y otro están ampliamente sobrecargados de demanda y con unas listas de espera que carecen de precedentes. Ya viene de años atrás el déficit de profesionales en algunas especialidades. Por otra parte, la sanidad privada asturiana también está sufriendo algunas tensiones de cierta envergadura a las que conviene prestar atención y que pueden dar lugar a cambios sustantivos en el tablero de juego.