Cáncer de mama: las que abren camino aconsejan "verse bien" y "pedir apoyo"

–Me encuentro mejor que nunca. Incluso... bueno, esto no lo digo...

–Dígalo tranquilamente.

–Iba a decir que algunos amigos me dicen que me ven muy guapa, pero me daba apuro, seguro que es porque me aprecian (risas)...

Alicia Hierro Grandoso sufrió un cáncer de mama en 2005. Y cinco años más tarde, en una revisión tras la que teóricamente iba a recibir el alta, le detectaron otro cáncer de mama que no tenía nada que ver con el anterior. Era pianista y durante 22 años ejerció como profesora de la Escuela Municipal de Música de Salas. Tras sufrir los dos tumores, dio un giro radical a su vida y ahora es consultora de belleza de mujeres que han pasado por su misma experiencia. Se dedica a la oncoestética: "Verse bien es muy importante, sube la autoestima, te proporciona más días buenos", asegura.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra mañana, jueves, Alicia Hierro, vecina de Salinas (Castrillón), recuerda aquellos años duros, la doble mastectomía, tantas incertidumbres.... Y aporta un dato muy significativo: "Todos los años recuerdas los aniversarios de estas situaciones, y resulta que el año pasado se me pasaron sin darme cuenta". Sobre la mejor manera de acompañar y apoyar a las mujeres diagnosticadas de tumores, Alicia Hierro es de las que piensa que "lo mejor es no agobiar, sino ver las necesidades de la persona y decirle: ‘Si me necesitas, llámame tú’".

En la sede ovetense de la Asociación Española Contra el Cáncer se han reunido algunos responsables de esta organización y varias pacientes de cáncer de mama. En Asturias se diagnostican cada año unos 900 casos, lo que le convierte en el tipo de tumor más frecuente entre la población femenina.

Las cosas han cambiado mucho en los últimos lustros, destaca Martín Escandón, psicólogo de la Asociación Española Contra el Cáncer: "El giro ha sido gigantesco. Ahora tenemos una tasa de supervivencia cercana al 90 por ciento a los cinco años". Pero es que, además, "hay diferencias incluso en cómo entra la gente por esta puerta: en los gestos, en las miradas". Y agrega Escandón: "Antaño, entre los jóvenes de mi generación, la palabra cáncer era maldita y ahora la pronuncian con asiduidad y naturalidad".

Guadalupe Fuentes Retamal es chilena, pero está en posesión también de la nacionalidad española. Ha sufrido dos procesos tumorales: uno de mama, en 2016, y otro en 2022, a resultas de unos análisis genéticos que mostraron un elevado riesgo tumoral en otras zonas de su organismo, lo que la llevó a una decisión quirúrgica drástica: vaciado de mamas, trompas y ovarios. Ha vivido todo este itinerario a miles de kilómetros de sus tres hijos y siete nietos. "Ahora estoy haciendo rehabilitación de los brazos y voy a la piscina. Me encuentro bien, con la autoestima muy alta. Estoy muy feliz de haber llegado a la Asociación Española Contra el Cáncer. En estos años, he madurado y siento, ante todo, mucha gratitud a tanta gente que me ha ayudado".

Rosa María Álvarez Menéndez, vecina de Lugones, fue diagnosticada y operada el año pasado. Además de cirugía, recibió radioterapia y, este mismo año, quimioterapia. "Me encuentro un poco cansada", señala. Y confiesa: "El momento más difícil fue cuando me dijeron que iba a caérseme el pelo. La gente me decía que eso no era importante, y yo sé que no lo es, pero me costó asimilarlo". Ahora, la paciente lugonense está pendiente de su próxima revisión, programada para diciembre: "Me da mucho miedo, pero estoy muy apoyada por mi madre, mi marido, mi hija y mi yerno".

Marta García García es trabajadora social de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias: "Ayudamos a las pacientes a normalizar la situación y a mitigar el impacto físico de la enfermedad. Les facilitamos pelucas, impartimos talleres de maquillaje y oncoestética para que se vean bien, y les ayuda mucho el voluntariado testimonial de otras mujeres que han pasado por la enfermedad", asevera la trabajadora social.