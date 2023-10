La Ministra pide "disculpas" por el tercer carril: "El sacrificio merecerá la pena"

A un lado de la autopista "Y", en Lugones, un monolito azul y verde marca el punto kilométrico 23,400 para celebrar en silencio, con la fecha de ayer, que fluye el tráfico por el muy controvertido tercer carril de la arteria principal de Asturias entre los enlaces de Matalablima y Lugones. Son 4,390 kilómetros de calzadas ensanchadas y enlaces remodelados que han consumido más de 30,3 millones de euros de inversión, cerca de cuatro años de trabajo –a una media aproximada de un año por kilómetro– y un largo reguero intermitente de atascos, dificultades, polémicas, críticas y unas "molestias" por las que ayer la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones quiso "pedir disculpas a usuarios y vecinos". Raquel Sánchez agradeció la "paciencia" de quienes han soportado que el tramo más transitado de la red viaria regional haya pasado buena parte de este cuatrienio limitado a sesenta y sin arcenes, congestionado en unos momentos, cortado en otros, pero se dijo convencida de que a partir de la puesta en servicio de la "Y" ampliada serán ellos "los primeros que van a valorar que este sacrificio ha merecido la pena".

En una carpa junto a la autopista, durante un acto de inauguración que fue duramente reprobado por una oposición muy crítica con la duración de la obra, su retraso y la entidad de sus afecciones, la titular de Transportes quiso dedicar una parte abundante de su tiempo a explicar que en este trayecto de lo que definió como "la espina dorsal de la movilidad rodada asturiana", la construcción de otro carril con el tráfico en marcha "no es algo que pudiera pasar inadvertido. Siempre hemos tratado de minimizar la afección lo máximo posible", reseñó, "pero tampoco ha sido fácil hacer compatible la ejecución de la obra con el mantenimiento de la circulación".

Sánchez elogió la planificación de los trabajos, "muy medida" para hacerlo posible, y puso la obra como ejemplo del cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo de coalición. Habló de los más de 311 millones de euros ejecutados en carreteras en Asturias y de los más de 600 licitados en actuaciones tan relevantes, retrató, como ésta o el acceso al puerto del Musel por el vial de Jove.

"Es lógico que haya molestias", apostilló también Adrián Barbón, de vuelta al tercer carril de la "Y", "pero el resultado está ahí", en la conclusión y puesta en servicio de una obra "necesaria" que "languidecía de gobierno en gobierno quedando en un cajón y ahora ya tenemos hecha". Eso dijo el presidente del Principado devolviendo con un "es bueno reclamar, pero pocas veces se da trigo", las críticas de una oposición popular que cuando estuvo en el Gobierno, apuntó, "tuvo este proyecto aparcado siete años".

Avanzando hacia la siguiente obra "necesaria" en la "Y", Barbón también aseguró ayer que el enlace de Robledo "es una obsesión para nosotros". La infraestructura urgente que debe conectar esta autopista con la AS-II, y evitar así el aislamiento de dos vías que se cruzan y no se comunican, es otra de esas largamente demandadas y no materializadas sobre las que ayer quiso arrojar algo de luz la ministra de Transportes. El Gobierno está redactando el proyecto y Raquel Sánchez anunció la intención de tenerlo a punto para que sea sometido a información pública antes de fin de año, aunque no detalló los fondos con los que el Ejecutivo prevé dotarlo en sus presupuestos para 2024 ni cuándo se licitará.

"Garantizaremos la consignación suficiente para dar los pasos siguientes", señaló la Ministra, cuyos planes pueden llegar a casar con los que recientemente ha explicitado el Principado, que espera la licitación de la conexión para la primavera y el inicio inmediato de las obras.

En el mismo caso que Robledo, con el proyecto en redacción y el horizonte de fin de año para la información pública, se encuentra la duplicación de la carretera GI-10 entre Lloreda y Veriña, dentro de los accesos al puerto del Musel.

Raquel Sánchez aprovechó la inauguración del tercer carril de la "Y" para hacer un repaso rápido de obras pendientes que al llegar a la Autovía del Suroccidente, punto sensible, adelantó para el próximo año la entrada en servicio del tramo Cornellana-Salas. El trayecto que debe completar la doble calzada entre Oviedo y Salas, otro de los viejos caballos de batalla de la red viaria, otro de los que ha estado plagado de incidencias e incertidumbres, confirma así un nuevo retraso, dado que su finalización estuvo prevista para finales de este año.

El repaso de la Ministra desembocó en la vivienda y en la celebración del anuncio de construcción de "casi 1.600 viviendas para el alquiler asequible, 44 de ellas en Lugones".