Sólo había políticos socialistas y del PP escuchando en directo el anuncio de la ministra de Transportes sobre la fecha de apertura de la Variante de Pajares. Los representantes populares, los únicos de la oposición que acudieron al acto de inauguración del tercer carril de la "Y" en el que Raquel Sánchez puso a Asturias a cuarenta días de la puesta en servicio de la conexión ferroviaria, creían que iban a una cita "institucional", pero se encontraron, eso dice la diputada Beatriz Polledo, con "un mitin" y "un acto partidista". La parlamentaria espera que "esta sí sea la fecha definitiva", porque también "el año pasado esta apertura se daba por hecha". Y reclama que se abra con las frecuencias adecuadas. Invita en todo caso a considerar la activación de la obra, "puesta en marcha durante un gobierno del PP", como "un éxito colectivo".

La parlamentaria aprovechó además para volver a cargar contra los trabajos de ampliación de la autopista "Y", más bien contra la "negligencia en la planificación y la insuficiente financiación". "Han sido cuatro años muy duros", dice, "y encima tenemos una Delegada del Gobierno que, en lugar de empatizar y valorar la paciencia de los asturianos, lo que hace es insultarlos llamándolos a todos ingenieros".

El diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga no perdió la ocasión de la réplica. Primero quiso felicitarse por los anuncios de la Ministra para la mejora de la red viaria y ferroviaria asturiana y a continuación subrayó su constancia de que "casi siempre que se produce una buena noticia para Asturias provoca caras largas en el PP". Durante los siete años de Gobierno de Rajoy, reseñó, tanto la ampliación de la "Y" como la Variante o la Autovía del Suroccidente "desaparecieron de los Presupuestos Generales del Estado".

El resto de la oposición se mueve entre los recelos y la petición de un impulso adicional para el resto de las infraestructuras asturianas, prioritariamente las ferroviarias, y sólo IU habla de "un motivo de alegría". Carolina López, portavoz de Vox, asegura que "el PSOE es el maestro del marketing y la demagogia. Lo vende como un logro y saca pecho, pero es una vergüenza que después de veinte años el AVE llegue sin trenes ‘Avril’ hasta el primer trimestre de 2024".

La entrada en servicio de la Variante " no puede ser más que un motivo de alegría", apunta en cambio Delia Campomanes (IU), que añade que "la fecha anunciada no es más que el inicio de lo que debe ser el nuevo modelo de comunicaciones de Asturias, externas e internas. Es imprescindible seguir mejorando la línea para reducir tiempos", afirma, "pero del mismo modo necesitamos un impulso del resto de infraestructuras, tanto para pasajeros como para mercancías. Confiamos en que, esta vez sí, no haya más excusas ni demoras".

"Ya se han dado tantas fechas de apertura tras más de dos décadas de obras que nadie se toma en serio a la Ministra", afirma el portavoz de Foro, Adrián Pumares, para quien "la realidad es que, como consecuencia de las mentiras del PSOE y del PP, la Alta Velocidad no va a llegar a Asturias en las mismas condiciones que al resto de España, tampoco a las principales ciudades ni a nuestros puertos".

Covadonga Tomé (Podemos) prefiere redirigir el foco y destacar que si se materializa la nueva fecha prevista, la Variante llega "con más de veinte años de retraso", mientras "la carencia de maquinistas está provocando la suspensión continuada de viajes en cercanías y no sabemos hasta qué punto afectará también a la circulación por la variante". La diputada vaticina que los desplazamientos "comenzarán con precios de promoción, asequibles, y esperamos que en unos meses no se conviertan los viajes en tren en un artículo de lujo para unos pocos".