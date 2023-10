Un total de 32 agentes se entrenan con las táser en Asturias: "Son menos lesivas que un balazo"

Un chisporroteo eléctrico sigue a un golpe seco y de la táser salen dos hilos finalizados en dos arponcillos de dos centímetros que se clavan en una silueta para tiro de color verde, que se queda inmóvil. Si se tratase de una persona, sería otra cosa. Los arponcillos se le clavarían en la carne a través de la ropa y recibiría una corriente de 22 pulsos durante cinco segundos, un auténtico electroshock que le dejaría totalmente incapacitado por unos segundos, suficientes para desarmarle y reducirle. En caso de no conseguir el objetivo apetecido, el agente aún podría realizar una segunda descarga, esta vez de 44 pulsos por segundo, suficiente para derribar un caballo.

Un total de 32 agentes de la Policía Nacional de Asturias, experimentados en el servicio de calle, se están entrenando para el uso de la pistola táser, de las que la Jefatura ha recibido un total de 22 –y no tres, como se publicó por error–, suficientes para que pueda haber siempre al menos un equipo dotado de ellas en la calle.

Los agentes se están adaptando a esta nueva arma. Para el oficial de Policía Andrés Osorio, se trata de un arma compleja. "Desde fuera parece muy fácil, pero una vez en la mano no lo es tanto. A ver quién se pone a menos de siete metros de alguien armado con un cuchillo o una catana", indica.

La cuestión de la distancia es importante, puesto que las ondas que lanza el arma miden justamente siete metros, una longitud que se antoja un tanto corta si el objetivo es reducir a una persona agresiva armada con un cuchillo o una barra de hierro. Para realizar un disparo seguro, debe reducirse esa distancia. Y hay que contar con las circunstancias, la movilidad del objetivo o el propio nerviosismo del agente.

Además, para que se produzca la descarga, deben impactar las dos ondas que salen de la pistola en cada disparo, como explica el policía especialista en armamento y tiro Alberto Javier López, instructor de los agentes. "Cuantos más grupos musculares queden afectados, mejor", indica. Por eso debe tenderse a alcanzar, por ejemplo, el pecho y un muslo, o el pecho y el abdomen. La pistola cuenta con dos haces láser que indican el punto exacto de impacto de los arponcillos.

Acertar con los dos no deja de tener su dificultad. Y es que la táser funciona de forma muy distinta a una pistola normal. Como explica el inspector Óscar López, "cuando se dispara un arma de fuego hay que contar con el retroceso, mientras que la táser no lo tiene, lo que influye en la puntería". No obstante, en las practicas que se están realizando en Buenavista, el índice de aciertos es bastante alto. Además, la táser puede utilizarse incluso como una porra eléctrica.

El uso del arma sigue un protocolo estricto que se inicia con una fase de diálogo con la persona agresiva. En el paso siguiente, el agente se lleva la mano al arma, aún en la cartuchera. Otro mensaje disuasorio es abrir la cartuchera de forma ostensible. Si esto no hace efecto, se desenfunda y se apunta. Luego se hace ver al individuo que la pistola puede producir una descarga eléctrica, forzando el chisporroteo de la misma. Como último recurso, se indica a la persona que se mire el pecho para que vea que hay dos láser dirigidos hacia él. Si todo esto no es suficiente se realiza el disparo. Una vez pasados cinco segundos, el agente arranca los cables y da la señal a los compañeros para que reduzcan al objetivo. "Deben ser los servicios médicos los que retiren los arpones", indica López. Pese a las lógicas incertidumbres de lo nuevo, los agentes consideran la táser una herramienta útil, que "evita el último paso de la fuerza, y es menos lesiva que un balazo".