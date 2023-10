Empresarios, economistas y políticos aplauden la llegada del AVE a Asturias: "Pasa de ser una disculpa a una gran oportunidad"

Así, de entrada, la Variante de Pajares hace ilusión, pero luego la alta velocidad también da un poco de vértigo. En la reunión de elevadas personalidades influyentes que ayer arropó la entrega de "los últimos premios sin AVE" cundía con diferentes variantes la sensación de que el anuncio de una fecha con visos de ser definitiva para la apertura de los túneles ha conseguido transformar la cotización de la Variante en el imaginario colectivo asturiano. Aquella eterna deuda pendiente, el emblema del aislamiento que va a cumplir 6.714 días en obras, está a punto de dejar de ser "una disculpa para la economía asturiana" para convertirse en "una grandísima oportunidad". De pronto, aquel muro de lamentaciones es una ocasión, una puerta abierta, un camino nuevo que aún debe ser desbrozado y va a requerir mucha pericia para después de la algarabía y las celebraciones de la apertura.

En el vestíbulo del hotel de la Reconquista de Oviedo, en la recepción previa a los premios "Princesa de Asturias" 2023, empresarios y economistas asturianos, políticos y usuarios intensivos del tren a Madrid exploran las rutas que abre la nueva vía de comunicación y enfatizan la necesidad de estar atentos y ser hábiles para traducir la buena noticia en beneficios colectivos a partir del día siguiente al 29 de noviembre.

El tránsito que el paso ferroviario experimenta en la conciencia colectiva de disculpa a oportunidad es una expresión de Pablo Junceda, director general adjunto del Banco Sabadell. "El instrumento está, ahora hay que saber utilizarlo", resume el demógrafo Rafael Puyol, exrector de la Universidad Complutense de Madrid. Lo de "los últimos premios sin AVE" es cosecha del presidente del Principado, que se lanza a alta velocidad y aventura que en los premios del año que viene "incluso a lo mejor habrá que fletar trenes especiales para que pueda venir más gente".

"Ya casi ni yo mismo me lo creo", apunta Adrián Barbón. "Yo cumplo en enero 45 años, algunos de nosotros hemos crecido y alcanzado la madurez con la reivindicación de que se abriera la Variante de Pajares, y ahora ya sabemos la fecha…".

Hablan todos al día siguiente de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, fijase el momento de la apertura de la infraestructura. Pero la fecha es sólo el principio, van a venir a advertir unas cuantas personalidades de las muchas congregadas ayer en Oviedo alrededor de la entrega de los premios Princesa. Con el AVE, "León se ha desestacionalizado desde el punto de vista turístico", ejemplifica Junceda, "pero tenemos que avanzar para que sea una oportunidad también en el sector industrial y empresarial". He aquí los dos grandes ejes del desafío. "El AVE puede acercar personas que puedan disfrutar de Asturias, pero a partir del 29 de noviembre tenemos hablar del transporte de mercancías y trabajar para que el eje Noroeste que nos conecta con Europa sea una realidad. Si no, nos quedaremos con la mitad de la ambición".

Es su forma de decir que "la llegada del AVE no resuelve todas las carencias en infraestructuras" y que Asturias no debe tener miedo a la peligrosa doble dirección que siempre se invoca respecto a las obras de infraestructuras, que pueden traer pero también llevar personas… "El Principado tiene algo formidable contra lo que es difícil competir", destaca. "Es un lugar magnífico para vivir y trabajar".

Hablando de crisis, y entrando de lleno en el túnel del grave declive demográfico que acosa a la región, Rafael Puyol entiende que, si el tren "puede tener una repercusión económica", también tiene un potencial de irradiación de beneficios al ámbito demográfico. "La economía y la demografía son dos ciencias que van de la mano", explica, porque "la población mejora en épocas de bonanza económica", y viceversa. En este contexto, "si el AVE consigue traer a Asturias inversores, mercancías, trabajadores eso puede redundar en un beneficio demográfico, no espectacular, pero sí incluso en el corto plazo. Puede ser un revulsivo, un motor de progreso y desarrollo económico con posibles repercusiones" benéficas sobre la crisis profunda que atraviesa la población asturiana desde mediados de los ochenta.

Pero todo depende "de cómo se aproveche". Es Manuel Villa Cellino, presidente del consejo rector de la Universidad Nebrija, hablando en su condición de reputado economista y enfatizando que la nueva infraestructura tiene dos direcciones y "puede servir para que llegue más gente a Asturias o para que personas que tengan tentaciones de asentar proyectos en Madrid se decidan a hacerlo". Desde ese punto de vista, la Variante "es un elemento a tener en cuenta", "un nuevo desafío" capaz de poner a prueba "el carácter a veces poco emprendedor y de cierta abulia empresarial que a veces reina en Asturias". En el universo de las comunicaciones digitales, por lo demás, más de una hora menos de viaje en tren puede importar, pero "lo relevante es el entorno empresarial y fiscal que favorezca o no el desarrollo de las empresas". Villa Cellino culmina su reflexión con la certeza de que en este reto "estamos en deuda con España y Europa, porque el coste ha sido tan alto que tenemos la obligación moral de aprovechar lo que se ha hecho".

Hablando desde el corazón de la empresa asturiana, Jacobo Cosmen, presidente de Alsa, recuerda tirando de juego de palabras que "hay trenes que pasan una vez en la vida", conviene cogerlos y que "si hay proyectos pendientes, éste puede ser un buen momento para introducir en el modelo si la llegada del AVE facilita las cosas. Se nos abre una gran oportunidad". A su estela, es cierto que "el transporte por carretera va a sufrir", pero también que "tenemos un partner, Mobico, que realiza operaciones ferroviarias y a nosotros también se nos abre una oportunidad tremenda. ¿Por qué no podemos pensar en que tenemos una ocasión para crecer…?".

Al empresario Blas Herrero, la conexión ferroviaria con la Meseta ya le pareció "una idea imbatible cuando hace muchos años la aprobó el Consejo de Ministros". Ahora que, cerca de veinte años después, está a menos de cuarenta días de hacerse realidad, vaticina que "va a cambiar totalmente la economía de Asturias. Para una región que siempre se ha dolido de su aislamiento, este acercamiento a Madrid va a ser muy relevante de cara al turismo y el tejido empresarial asturiano y estoy convencido de que Asturias sabrá aprovecharlo".

El oftalmólogo y empresario Luis Fernández-Vega habla en primera persona de un pronóstico inicialmente alentador. "Nos va a beneficiar mucho", dice hablando de su clínica en Oviedo, que recibe a pacientes de fuera de Asturias en un "75 u 80 por ciento", pero esto sólo sucederá, resalta, "siempre que sea un AVE de verdad, que podamos ir en tres horas de Oviedo a Madrid y con unas frecuencias y unos costes adecuados. Estoy satisfecho, pero quiero ver si eso es así".

"Es una muy buena noticia que se empiece a pensar en el Norte", le acompaña el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que analiza el anuncio de apertura de la Variante en términos de "la igualdad de los territorios, que es la igualdad de oportunidades para que las empresas puedan ser competitivas". Vislumbra asimismo una oportunidad contra la despoblación, pero pone de inmediato el contrapunto: "Vamos a ver de verdad qué fecha es, porque siempre dicen ‘hemos empezado’, pero luego te montas en un tren más viejillo y tardas los mismo. Está bien, pero ahora vamos a por los hechos. A los empresarios nos gustan mucho los objetivos cumplidos".

Vaya por delante, mientras tanto, que a los ojos del expresidente del Principado Pedro de Silva "cualquier mejora de la comunicación es positiva para Asturias y para ese sentimiento de aislamiento que la persigue, aunque ya no esté aislada". Sin embargo, a su juicio, "todo lo que consista en cifrar todos los bienes presentes y futuros en algo tan circunstancial como un tren de alta velocidad puede conducir a la frustración si luego esos bienes no se cumplen". Las expectativas puestas en la infraestructura le parecen, por tanto, "un poco excesivas". Asturias, remata, "está siempre pendiente del milagro que redima su agravio histórico, real o supuesto, y eso no es necesariamente una buena praxis".

Pero si hay alguien en tránsito permanente entre Asturias y Madrid, y directamente afectado por tanto por la mejora inminente de las conexiones, puede ser el padre Ángel García. El fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz celebra la "buena noticia" de la fecha de apertura de la Variante como "un regalo". Esta oportunidad va a marcar "un antes y un después para los que venimos y vamos tantas veces de Asturias a Madrid y para los que hemos viajado en trenes con asientos de madera. Algunos podrán venir a tomar una botella de sidra a Asturias y volver", bromea. "Esta región lo merecía, lo necesitaba, va a llegar y "yo voy a empezar a pedir el billete, a ver si lo puedo estrenar", remata el sacerdote.