Javier Brea avanza hacia el congreso del PP de Asturias exhibiendo una intención de "trabajar para devolver la voz al afiliado". El exdiputado, portavoz del grupo municipal en Colunga y ahora candidato a presidir el partido en pugna con al actual secretario general, Álvaro Queipo, presentó ayer un proyecto cimentado en la propuesta de un viraje para el "modelo de partido que tenemos". Ahora se organiza de "arriba abajo", concreta, y debe ser reedificado a la inversa. "El PP siempre ha tenido un carácter municipalista y se ha construido de las juntas locales hacia arriba, pero creemos que ahora esa tendencia está invertida", resalta, y ofrece un retorno a la base como instrumento para reforzar la organización y "cumplir el objetivo que tiene cualquier partido político, que es ganar las elecciones. Desgraciadamente, nosotros en Asturias llevamos 28 años sin ganarlas", remata.

Afiliado desde 1995, diputado en la Junta de 2019 a 2023 y candidato en Colunga en las municipales de mayo, Brea llega a la salida de la carrera por el liderazgo del PP asturiano bajo la advertencia de que la tarea "no es fácil". El aviso, y el reconocimiento de su arrojo, le viene del exconcejal del Ayuntamiento de Oviedo Javier Cuesta, el respaldo más visible del acto de presentación de la candidatura, en el que arropó a Brea un puñado de simpatizantes en un hotel de Oviedo. Dar el paso no es fácil, concreta Cuesta, "en un contexto en el que hay una candidatura apoyada por el aparato del partido".

Respaldan a Queipo los alcaldes del partido, buena parte del grupo parlamentario en la Junta, una mayoría de los diputados y senadores y un nutrido colectivo de presidentes de juntas locales, pero Brea no siente que parta en desventaja ni obligado a la remontada desde antes del pitido inicial. "De momento, no hay marcador", advierte. "Este es un proceso democrático en el que vale lo mismo el voto de un alcalde, un diputado o el último afiliado". No ha mantenido "ningún contacto" con la lista oficialista y no sabe si la opción de que todo esto acabe conduciendo hacia un entendimiento y una candidatura única sería lo deseable, pero sí avanza que "no es descartable". También que "no es malo cumplir con las exigencias de la democracia. Yo creo en los procesos democráticos, éste es el que rige en nuestros estatutos y llega el momento de debatir ideas y proyectos en el seno del PP. Cuando termine, iremos todos juntos a ganar elecciones, con respeto y reconocimiento al ganador".

El candidato dice haber reunido ya los 90 avales necesarios para formalizar su alternativa y prevé presentarlos el miércoles, último día del plazo.