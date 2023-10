"Negociaré los Presupuestos con Barbón y consultaré cada paso con la militancia"

Covadonga Tomé Nestal (Luarca, 1970) es la única diputada de Podemos en la Junta General del Principado. Enfrentada a la dirección de su partido desde que ganó las elecciones primarias frente a la candidata oficial, ahora ha sido suspendida de militancia, de manera cautelar, y se enfrenta a un expediente que podría terminar con su expulsión del partido. En esta entrevista, la médica especialista en pediatría analiza su nueva situación y los movimientos de su partido a nivel regional y nacional.

–Ha sido suspendida de militancia en Podemos...

–Soy la única diputada electa de Podemos Asturias. Nuestra candidatura fue respaldada por más de 20.000 personas a las que debo lealtad absoluta. A ellas y a nadie más.

–Si le piden entregar el acta diputada...

–Pues no la entregaré salvo que me lo pidieran esas más de 20.000 personas por las que tengo intención de seguir trabajando.

–Sus votantes no tienen mecanismos reales para pedírselo...

–Si hay un sentir entre la militancia que refleje que lo que quieren es que cambie su diputada en el Parlamento asturiano, habrá que respetar ese sentir de la militancia. Por otros motivos no me voy a marchar. Por el juego del desgaste, no me voy a marchar.

–Se ha quejado de los mecanismos empleados por su partido para iniciar el expediente...

–Me entero primero por la prensa y luego me llega un correo electrónico del comité de garantías estatal en el que dicen que próximamente se pondrá en contacto conmigo un instructor para explicarme el proceso y mis posibilidades de defensa. Me llegó el 12 de octubre. Ni siquiera tengo unos plazos de presentación de alegaciones.

–Hay una denuncia de la gestora que lleva el partido en Asturias...

–Me denuncian básicamente por hacer campaña electoral, reunirme con vecinos, estar en contacto con el tejido social, ir a manifestaciones... Este tipo de cosas que he hecho no sólo en campaña, sino durante toda mi vida. La actual dirección del partido no ha sido elegida por la militancia, no representan a la militancia, que para mí sigue siendo la parte importante del partido y a la que tengo que dedicarme.

–¿A qué atribuye lo sucedido?

–A la obligación de convocar una asamblea ciudadana, que nosotros llevamos pidiendo desde hace tiempo. Hay que someter a la voluntad de la militancia quién debe dirigir Podemos Asturias, y a la gestora va a resultarle mucho más fácil ganar si inactivan cualquier posible competencia. Lo que buscan es que no podamos presentarnos ni yo ni Xune Elipe ni Laura Tuero ni Paula Valero ni un montón de compañeros que están suspendidos en militancia.

–¿Cómo valora el papel de los órganos estatales del partido?

–Hemos pedido la dimisión de la secretaria general, Ione Belarra, porque está conduciendo a Podemos a una situación muy diferente de la que había en 2015, cuando empezamos a sacar adelante este proyecto. Este Podemos que tiende a la expulsión, a no contar con la militancia y a abandonar la democracia interna no es el Podemos que queremos ni el que quiere la mayoría de la gente.

–¿Cómo valora las relaciones entre Podemos y Sumar?

–Es compleja. El camino para todos es el consenso. Y poner en valor el trabajo de las ministras de Podemos en el Gobierno en estos últimos cuatro años, recordando que Yolanda Díaz era una de ellas. Hicieron un trabajo excepcional.

–¿Participa de la opinión de la dirección estatal de que es "imprescindible" que Irene Montero forme parte del futuro Gobierno de Pedro Sánchez?

–Para mí, es algo que no tiene ningún interés. Irene Montero tendrá que buscar en la vida dónde puede y quiere estar. Hay que ser menos personalistas y tener menos egos, y me refiero a todas las partes. Lo importante es tener un proyecto que trabaje desde Madrid por todos los españoles y, en nuestro caso, desde Asturias, por los asturianos y las asturianas.

–En la configuración de ese gobierno, ¿cómo ve el debate sobre la amnistía y el referéndum de autodeterminación que piden los independentistas catalanes?

–No tengo tan claro que pidan concretamente el referéndum. Sobre la amnistía, ha habido procesos de amnistía previos en este país y a nadie se nos ocurrió ponernos a dar gritos. Además, hay un pronunciamiento de juristas y exmagistrados del Constitucional diciendo que tendrían encaje. ¿Qué voy a decir yo en contra?

–¿No teme una ruptura de la igualdad entre ciudadanos?

–Me llama la atención esa denuncia. La igualdad la marca el tener una sanidad pública extraordinaria, la mejor educación pública, unos servicios de cuidados que de verdad atiendan a toda la gente... La diferencia no está entre ser catalán, murciano o vallisoletano.

–¿No teme que esos acuerdos lleven aparejada una distribución de recursos que puede perjudicar a algunas comunidades?

–Lo que habrá que hacer es hablar sobre la financiación de todas las comunidades autónomas en conjunto, una vez que haya gobierno, y garantizar que se respete la igualdad entre los territorios. Lo que pedimos para Asturias es que se tengan cuenta el envejecimiento, la dispersión de la población, la caída de la industria, etcétera...

–¿Estaría de acuerdo con una quita de la deuda a Cataluña?

–No sé si en este momento está en el foco esa quita de deuda. No puedo dar una respuesta sin analizar el contexto.

–¿Y con el referéndum de autodeterminación?

–Creo que todo tiene que contextualizarse, absolutamente todo. La prioridad es conseguir el mejor gobierno posible y que nos haga a todos iguales.

–Adrián Barbón ha dicho que, una vez que el partido, Podemos, está desconectado de su diputada, usted, el panorama cambia...

–Entiendo que cambia poco. Barbón sabe que hay un número de diputados y diputadas, que al final son los que tienen que votar los Presupuestos del Principado. La diputada de Podemos Asturias soy yo y la conversación va a ser conmigo.

–¿Su predisposición a negociar los presupuestos es nítida?

–Sí, por supuesto. Es la ley más importante de cuantas se aprueban. De que se aprueben los Presupuestos depende lo que se puede ir haciendo, lo que se puede ir ejecutando en los meses siguientes.

–¿Estando usted desconectada de su partido, cautelarmente suspendida de militancia, cuáles van a ser tus referencias para tomar decisiones?

–No estoy desconectada del partido porque ya digo que la parte más importante del partido es la militancia. Y el 60 por ciento de esa militancia, al menos, respaldó en las primarias nuestra candidatura y que yo fuera diputada. Para cada paso que se dé en la negociación presupuestaria habrá una reunión con la militancia para poner negro sobre blanco todo lo que se esté hablando y para elegir cuáles son nuestras prioridades.

–¿Es compatible para Barbón contar, a la vez, con el voto de Podemos y con el de Foro para los Presupuestos?

–Tendría que saber cuáles son las prioridades de Foro, pero probablemente no. Tendrá que decidir entre apostar claramente por políticas progresistas o hablar con Foro de reducciones fiscales que favorezcan a las élites económicas o de otro tipo de cuestiones en las que, desde luego, no nos van a encontrar.

–¿Se ve diputada por cuatro años sin discusión?

–Sin ningún tipo de duda.

–¿Echa en menos la medicina?

–Mucho, todos los días, pero también creo que lo que tengo entre manos es una oportunidad única de representar a una parte de la ciudadanía, una parte pequeñita, pero que para mí es muy importante. Y, además aprendo cada día, que para mí es algo muy estimulante.