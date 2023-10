"El PP vuelve a la normalidad, todos pueden participar y no sobra nadie"

Álvaro Queipo Somoano (1988) da el paso para optar a presidir el PP asturiano. Para muchos en el partido no supone una sorpresa; tras la dimisión de Mallada, fue el referente interno del PP, aunque el candidato electoral autonómico fue el funcionario europeo Diego Canga, que terminó dimitiendo. Queipo se presenta a la elección en el primer congreso regional del PP desde 2017, que se celebrará el próximo 18 de noviembre.

–¿Recuerda usted a un señor llamado Diego Canga?

–Con mucho cariño.

–Hace una semana que dimitió como portavoz, pero en el PP parece que fue hace un año.

–Muchas cosas pasaron esta semana; en el partido y en Asturias. Hemos tenido los Premios Princesa, que son una maravilla siempre para la región y un orgullo para los asturianos. Sobre Diego Canga solo puedo expresar gratitud, desde lo más hondo de mi sinceridad. Gracias a su esfuerzo obtuvimos el resultado de las elecciones autonómicas, que contribuyó al de las municipales y, sin duda, a la victoria en Asturias en las generales. Con él se gestó ese ambiente ganador en torno al PP que llevábamos mucho tiempo sin siquiera imaginar. Tiene mi agradecimiento y el de todo el partido. Sabe que esta es su casa y puede serlo mucho tiempo.

–Siete años sin congreso regional. ¿Por qué ahora y no antes?

–Ojalá hubiera sido antes, la verdad. A mí me hubiera gustado; me gusta que los congresos se convoquen en plazo. Pero no fue así. Coincidieron muchos factores alternándose en el tiempo: los más importantes, las convocatorias electorales sucesivas tras la pandemia. Ahora tenemos una ventana de oportunidad y entiendo que la direción nacional la ha querido aprovechar para salir con un partido mucho más fuerte y más unido.

–¿Por qué se presenta?

–Por responsabilidad y como reacción a las numerosísimas peticiones y ánimos que he ido recibiendo de compañeros. No voy a ocultar que era una opción que yo ya valoraba cuando se convocase el congreso, que ocurriría tarde o temprano. Pero, desde luego, en los últimos días el apoyo fue decisivo. Aún estoy abrumado por el respaldo que recibo de afiliados, simpatizantes, concejales y de los alcaldes del PP, así como de todo el grupo parlamentario.

–¿Esa foto con los 16 alcaldes del PP al presentar su candidatura significa que aglutina usted mayoritariamente al partido?

–Esa imagen es más que una foto; representa lo que creo que debe ser el PP de Asturias, un proyecto alternativo al PSOE, que está acostumbrado a ser hegemónico y a gobernar muchas estructuras a múltiples niveles para continuar en el poder. No puede haber un gobierno alternativo que no se construya sobre la base del municipalismo. La base endeble de la que partíamos en el PP se amplió ahora con 16 alcaldías. Mi intención, si soy elegido presidente del PP, es reforzar la estructura a nivel local, para ganar más alcaldías en 2027. No hay otra forma de lograr el gobierno del Principado que apoyándose en alcaldes y alcaldesas, que son embajadores del PP y ejemplo de una gestión eficiente, cercana, normal y tranquila. Esa foto, pues, es una forma de entender la política.

–Fue secretario general y durante un año casi presidente en funciones. No pretenderá representar la renovación… ¿o sí?

–Pues sí. Mi candidatura ha de suponer una renovación. Me explico: llevamos desde 2017 sin congreso. Por eso ha habido muchos remiendos en las estructuras del partido. Creo que hay que reducir el tamaño de ciertos órganos del partido, eso es importante. Y hay cuatro pilares en los que se asienta mi proyecto: la integración, la unidad del partido, la ilusión y la participación. Y todo tiene su porqué.

–Adelante.

–La integración es la única manera de reunir opiniones y puntos de vista de diferentes corrientes y familias dentro del PP. Y eso es muy necesario: no puedo presentar un proyecto sólido a los asturianos si previamente no he recogido todas las sensibilidades, ideas y propuestas de mi propio partido sin excluir a nadie. Nunca excluiré a nadie, porque la unidad es absolutamente necesaria. La ilusión, la que yo estoy viviendo en estos días. En las primeras 48 horas ya hemos obtenido más de mil avales de nuestros afiliados. No solo me animan afiliados destacados, sino muchos asturianos que no conozco. Y por último, la participación. Este es el congreso más participativo de la historia del PP asturiano, absolutamente rompedor. No hay ya representantes de afiliados votando, sino que tanto en la primera como la segunda vuelta votarán afiliados de forma directa.

–¿A qué obedece eso?

–Llevamos mucho tiempo sin cónclave y queríamos que todo el mundo participase en el congreso que ponga punto y final a los tiempos sin congreso. Es importante que todo el mundo sepa que el PP vuelve a la senda de la normalidad y que puede participar.

–Perdone, pero el PP afronta cada nuevo ciclo apelando a esa renovación, pero al final cada etapa parece terminar en demolición.

–Mire, yo me presenté hace 10 años a mi primer congreso; en 2013 fui elegido presidente del PP de Castropol y lo hice integrando y sin excluir a nadie. Llevo 10 años haciendo lo mismo. No sobra nadie. Todo el mundo tiene que aportar, desde diferentes posiciones, claro. Es necesario que todos se sientan cómodos.

–Ha dicho que en estos años se han puesto muchos remiendos. Mire el grupo parlamentario: exdirigentes recuperados, excargos de Ciudadanos, nombres atraídos por Canga. Eso es un edredón de patchwork.

–Desde 2017 hasta hoy ha habido dos presidencias y otros liderazgos. En ese tiempo, esas personas ha ido incorporando gente en la manera que consideraban mejor para el partido. Por eso digo que ahora es necesario reducir a algunos órganos, hacerlos más eficientes y eso sin perder ni un ápice de participación. Respecto al grupo parlamentario, estoy feliz de que sea lo más grande posible. Justo lo contrario que para los órganos internos. Tenemos 17 diputados; aspiro a tener en 2027 más de 23.

–Interpreto que usted quiere ser el candidato autonómico en 2027.

–Todo el trabajo que hago y haré, si soy elegido presidente del PP, es para ganar la presidencia del Principado de Asturias. No hay otro objetivo. Esto no es un lugar al que venir a pasar el tiempo y, mucho menos, un lugar al que venir a pasar la vida. Aquí se viene a trabajar. El PP tiene una responsabilidad con los asturianos, porque no es un partido cualquiera, sino una alternativa de Gobierno.

–¿Qué falla en Asturias?

–Tenemos la peor tasa de actividad de España: hemos perdido 1.100 autónomos en el último año; 3.000, en los últimos cuatro. En septiembre fuimos la comunidad con peores datos de parto. Asturias neesita quien la gobierne mejor. Estoy un poco cansado y ciertamente indignado del comportamiento de nuestro presidente, Adrián Barbón, sobre asuntos importantes que afectan a Asturias, como la igualdad entre españoles. No ha acertado al no asistir al debate de esta semana en el Senado. Si yo fuera presidente, iría al Senado antes que inaugurar un carril de la autopista.

–La relación con Foro no fue especialmente buena con Canga, ¿mejorará?

–Tengo una muy buena relación con Foro, y sus alcaldes, incluida Carmen Morillón (Gijón), a la que tengo mucho cariño. Al secretario general, Adrián Pumares, le considero mi amigo. Y creo que allí donde Foro y el PP trabajan juntos lo están haciendo bien. Ese es el camino.

–¿Siguen teniendo vigencia los pactos para los que Diego Canga tendió la mano al Principado al inicio de la legislatura?

–Por supuesto. Y tienen tanta vigencia como silencio han recogido. No sé nada de la postura de Barbón sobre los asuntos que Canga puso sobre la mesa. Esta semana he contactado con la Vicepresidenta, Gimena Llamedo, y parece que retomaremos los trabajos relativos a Reto Democráfico. Pero hay muchas cosas que están esperando y que no se pueden retrasar más.

–Por ejemplo…

–En Asturias tenemos demoras de más de tres años en la valoración de discapacidad. Es algo grave. Y Canga planteó un pacto por las listas de espera sanitaria.

–¿En qué va a cambiar el PP si usted consigue la presidencia?

–Percibo cierto nerviosismo en el Partido Socialista; le da miedo que el PP salga reforzado de este congreso

–¿Tiende la mano a una integración de la otra candidatura?

–Estoy a favor de integrar siempre; nadie me verá vetando a compañeros. Es más, tengo muy buena relación con Javier Brea, el candidato del oro sector. Saben que estoy disponible.

–¿Viene usted bajo la sombra de Génova?

–Ni siquiera lo he pedido. Creo que la dirección nacional sabe bien cómo actuar, que su neutralidad es necesaria. Y en Asturias, especialmente necesaria. Quiero un PP de Asturias que decida lo que quiere ser. Este congreso es para los afiliados, no para tutelas ni para que nadie lo maneje.

–El congreso casi coincide con la apertura de la Variante. ¿De qué hablaremos cuando se caiga el principal tótem de debate?

–Lo lamentable es que tanto la Variante como yo mismo casi nos gestamos a la vez y desde entonces hemos estado creciendo. Me alegro muchísimo de que la Variante entre en servicio, porque es un hito de ingeniería. Miles de personas han trabajado en ella, y es resultado de la labor de gobiernos de distintos colores. Ahora hay que conseguir que la infraestructura se extienda a Gijón. Pero hay mucho de qué hablar en Asturias. El AVE es una deuda, no un éxito. Hay que hablar, por ejemplo, de las peligrosas cifras de empleo, o de la dificultad para que la formación se coordine con las necesidades de contratación. Si la economía asturiana no funciona, los servicios se resienten. Si los servicios se resienten, la vida en Asturias irá peor.

–¿Entre usted y Barbón habrá puentes?

–Si soy presidente del PP, los estableceré para llegar a las soluciones necesarias; pero lo que importa es que el PP ponga en marcha un proyecto alternativo.

–Usted no oculta que se expresa en eo-naviego. ¿Si es presidente cambiará la posición del PP en la oficialidad del asturiano?

–Tengo una visión de la política pegada a la realidad. En Castropol, si sales a tomar algo, escuchas cómo habla la gente. Y así hablo yo también. Dicho eso, el PP no hará cambios que impliquen obligaciones a los asturianos. Somos el partido que redactó y aprobó la Ley de Uso y Promoción del Asturiano en 1998. Ningún partido ha tomado una decisión legal tan trascendente. Hemos sido valientes con algo necesario y las lenguas asturianas son un valor y un patrimonio que pertenece a todos, del que nadie debe apropiarse. Defendemos que las lenguas asturianas puedan utilizarse, pero no imponerse.

–Si Pedro Sánchez logra la investidura…

–…será terrible para Asturias. Porque por el camino habremos pasado muchos Rubicones; se habrá quizás condonado deuda a alguna comunidad autónoma o se habrán dado pasos para una consulta sobre la independencia en Cataluña. Además, poco podremos esperar. Ya hemos visto lo que Sánchez ha hecho a nuestra industria; está en completo abandono.