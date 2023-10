"Me apunté a un concurso en Mercaplana, empezó a conocerme la gente y hasta ahora"

El monologuista José Manuel Reguero (La Callezuela, Illas, 1950) continúa hoy con el recuerdo de su vida como maestro, como actor tradicional y, desde hace unas semanas, como coordinador de actividades culturales de Illas.

Cabañaquinta

"Me encontré a muy buena gente, muy abiertos, no sé, gente muy competente. Pasé una etapa guapa allí. Disfruté".

Avilés.

"Los hijos tenían que estudiar un poco mejor. Pensamos en ellos también, por eso decidimos entrar en el sorteo y pedir Avilés. Me dieron a escoger varios, pero yo me decidí por el Marcelo Gago y ahí fue donde acabé la vida laboral. Cuando llegué allí pues debía de ser en 1979 o por ahí, no me acuerdo exactamente. Fui de director entre 1986 y 1989. En el Marcelo pasé 34 años. Estuve dando clase de Inglés, de todo. Di de todo. Di Matemáticas, Ciencias Sociales. Llevaba lo del teatro, lo del Asturiano, lógico".

Director.

"Cuando yo fui director, en la segunda mitad de los ochenta, había censados ochocientos y pico alumnos. Ahí, en el Marcelo. Al marchar Séptimo y Octavo por el cambio de la ley, pues ya se notó. Quedaron quinientos y pico a lo mejor. Ahora el colegio tuvo una época en que pegó un bajón, aunque ahora parece que remontó otra vez. Tengo mucho cariño por él porque, claro, son muchos años ahí. Y si eran ochocientos guajes, habría, no sé, treinta y muchos maestros. Tienes tus problemas normales de convivencia, pero, bueno, en general, bien. Éramos un profesorado muy competente y muy trabajador. Yo era muy novato cuando cogí la dirección. Partía de cero, así que tuve que andar pidiendo ayuda a otros colegios: a secretarios, al director, que me echaran una mano. Lo de ser director creo que fue una decisión alocada: de ser joven y querer hacer cosas. Y lanceme. Pero bien, bien. Funcionó bien porque los padres del APA eran muy buenos. Estábamos muy coordinados, así que el colegio funcionaba".

Respeto.

"Había más respeto en todo. Hablo de esa época. A mí me respetaban a pesar de ser joven. Siempre me respetaban mucho. No sé por qué motivo. Si la voz, la mirada. ‘Reguero, ¿qué les haces que llegas al patio y están todos en fila?’ ‘No hago nada’. En clase igual: había unas normas y andaban todos así. Esto no significa que no jugara al fútbol con ellos después. Echaba monólogos por ahí con ellos. Sabían diferenciar muy bien la parte lúdica y artística mía de la parte de dirección".

Artista.

"Los primeros monólogos, los de Anxelu, los recopilo en una librería que había en Mieres –no me acuerdo de su nombre: librería Escolar o algo así– que vendía unos librinos pequeños que estaban a dos cincuenta, uno cincuenta. Y compré de todo. De ahí empecé con estas cosas. No los interpreté todos nunca. De ahí empecé con los de Anxelu: ‘Les tres chaquetes’, ‘El tiru pela culata’, ‘Pa Marruecos, Celedonio’".

Actuaciones.

"Primero llego a Avilés. Estoy en Álvarez Gendín, tengo el colegio al lado, pero sigo con el monólogo. Sobre todo, los fines de semana. Íbamos a muchos concursos: en cualquier festival de asturianía siempre había un monologuista por el medio. Me metí solo en esa rueda: fue ir a la Feria de Muestras. En Mercaplana había un concurso, me apunté, empezaron a conocerme la gente y hasta ahora. Actué por aquí, un poco a mi aire. En Molleda. Fui de maletilla una noche desde Illas: con una maleta y trastos. Después aquí, en Avilés, en un mítin –no me acuerdo si era el Partido Comunista– había actuaciones. También pedí permiso para subir. O sea, sí, fui maletilla. En Gijón ya me vieron los de la Fonográfica Asturiana, Juan Taboada. Y grabé una cassete. Fue un ‘boom’. Y a partir de ahí, salí, salí disparado y ya empezaron a llamarme de comisiones de fiestas y una cosa y otra".

Asturias entera.

"He estado en cientos de pueblos. Ahora estamos en una fase un poco más gacha, pero bueno. Son cincuenta años pateándome el monólogo. Con ‘El Pravianu’. En 1990 empiezo con él. Tenemos casi más actuaciones de dúo, de pareja, que de monologuistas. Ya conocía al ‘Pravianu’ de la gaita porque tocaba con Vicente Díaz. Y un día le llamé. ‘Hombre, Maestru, ¿qué tal?’ ‘Bien, bien... Oye, voy a sugerirte una cosa, a ver qué te parece. Ye una locura, pero...’ Y le dije que me gustaría hacer algo así de dúo, de teatro. ‘Tú que hiciste monólogos, ¿por qué no hacemos así una prueba?’ Y me dijo que fuera por su taller. Fui hasta Lugones, charlamos. ‘¿Lo hacemos?’ ‘Tengo ilusión también yo, a mí el escenario siempre me tiró’ Entre gaita y chistes míos, monólogos y algunas parodias arrancamos con ‘Un asturianu en Madrid’ en el pantano, en Trasona, en el año 1990. En la Jira de aquel año. Ese día vimos que a la gente le gustaba el estilo nuestro: el mío como monologuista y el del dúo".

El monologuismo.

"Siempre hubo monologuismo en Asturias, aunque ahora quedan muy pocos en activo. Queda Pin de la Cotoya, Cellero, Presa, el presidente de la Asociación de Intérpretes. Queda Luz del Sol, que es la mujer del portero del Oviedo que murió, de Lombardía. Quedamos como seis. Y yo conocí mucha gente".

Escuela de monologuismo.

"Una vez jubilado empecé con la escuela. Me jubilo en junio de 2010. Vamos para Illas al poco. Empecé qué hago, qué no hago. Primero, ir a guitarra, luego hablé con el alcalde de Illas, con Alberto Tirador, y le propuse la idea de abrir la escuela de teatro asturiano. Aceptó a la primera, me dio todo el apoyo que necesitaba. Lo hacemos en el antiguo ayuntamiento, en el pórtico de la iglesia. Ahí tengo los ensayos y todo".