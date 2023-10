"No hay fervor monárquico; en las encuestas se ve más apoyo a la república"

Para encabezar como es debido el autorretrato, Alejandro Villa Allande va a decir que ya nació republicano. Langreano de 1944 y vecino de Gijón, catedrático de Historia, docente y presidente del Ateneo Republicano de Asturias desde 2015, deja por decisión propia la institución en manos de Ricardo Ulpiano Álvarez. De biografía intensa e itinerante, incluidos más de dieciséis años de residencia y trabajo en Estados Unidos, Villa abandona la presidencia con la conciencia de que conviene rejuvenecer la nómina de socios activos del colectivo. A la espera de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se decida a volver a preguntar por la forma de Estado, él sostiene que las encuestas publicadas dan ventaja a la república.

–¿Qué se lleva y qué deja sin hacer?

–Lo peor quizá sea que la edad media de los socios es elevada, y que no conseguimos llegar a gente joven. Y no sé si es la causa es este instrumento, porque muchas asociaciones están igual, lo mismo asociaciones de vecinos que otras entidades sociales y culturales, y no sólo en Asturias, en todo el país.

–¿Qué pasa? ¿Cuesta hacer germinar la semilla del compromiso en los jóvenes?

–Acuden poco a los actos que se organizan. En 2018, por ejemplo, comimos más de cien personas en la "fiesta del oso" (su homenaje humorístico al plantígrado que, según las crónicas, acabó con la vida del rey Favila), pero casi todos mayores de cincuenta. Así ocurre con casi todo. Hemos organizado actos que no voy a decir que hayan sido multitudinarios, pero sí llenaron algunas salas con ciertas proyecciones y charlas, aunque mayoritariamente con gente que rebasa la cincuentena.

–¿Puede que sea difícil hacer ver el sentido de la institución a este lado del siglo XXI, que vayan un poco a contracorriente?

–La palabra ateneo ya suena tal vez a cosa muy seria para los jóvenes y no es así porque tenemos actos de todo tipo. La "fiesta del oso" es un cachondeo. Hacemos cosas que tienen cierta gracia, pero es muy difícil atraer a los jóvenes. Yo soy muy crítico con los móviles y con el acceso que dan a cantidad de cosas que hacen perder el tiempo y propagan bulos… Hay mucha gente demasiado entretenida con esto.

–¿Qué le queda de casi nueve años de Ateneo?

–Fuimos, por ejemplo, la primera entidad que celebró un homenaje a don Juan Negrín, último presidente del Gobierno de la República, en el cementerio Père-Lachaise de París. Él había dejado dicho que no quería ningún homenaje póstumo, pero convencí a la nieta y lo hicimos en 2016. El 15 de enero de 2020, promovimos en el Parlamento asturiano un acto de homenaje por los doscientos años del levantamiento de Riego. No sé si en España se conmemoró en algún otro lugar. El demócrata sin tacha que es el arzobispo de Oviedo, por lo demás, nos prohibió colocar en el cementerio de La Espina una placa en recuerdo a José Maldonado, último presidente de la República en el exilio, en la que solo se hablaba de su integridad y de los cargos que había ocupado. No se nos permitió, pese a que el cementerio de La Espina fue costeado por la población… Es sangrante. Pero nos hemos movido bastante, hemos hecho muchas cosas.

–¿Qué piensa cuando cada octubre le llegan los ecos del gran despliegue monárquico de este fin de semana en Asturias?

–Yo quizá soy republicano desde antes de nacer. Tengo una tradición familiar. Fervor monárquico no hay, lo que ocurre es que la imagen de Felipe VI es bastante mejor que la que tuvo Juan Carlos en los últimos años de su reinado, desde que empezamos a enterarnos de sus "bribonerías". Felipe tiene una imagen más fresca, más moderna y aparentemente exenta de los problemas que acarreaba su padre. Además, la gente acude a estas cosas, les gustan. Yo no voy a manifestarme en contra de Felipe VI.

–Pero...

–Fervor monárquico no hay, y encuestas que se han hecho desde hace años muestran un apoyo a la monarquía inferior al que recibe la república, sobre todo entre los jóvenes, lo cual es otro contraste curioso… Desde Isabel y Fernando, o más bien desde Juana I, no hubo ningún monarca español que se casara con una española. La primera excepción es Felipe. No creo en esas tonterías del ADN, pero si habláramos de sangre española, Felipe debe de tener un 0,75 por ciento, o algo así.

–También tiene mucha fuerza el aparato propagandístico de la monarquía.

–Está claro. Además, son un matrimonio atractivo en muchos sentidos y eso influye. Ahora, Leonor jurará la Constitución porque va a ser mayor de edad, y si lo hace, quizá no pueda reinar si no se cambia, porque la Carta Magna prefiere al varón. Tendrán que modificarla y para eso lo harán, para otras cuestiones fundamentales no.

–¿Por ejemplo?

–El sistema electoral, que no está en la Constitución, debería ser modificado, pero no interesa a los partidos mayoritarios. El sistema democrático español tiene un fallo fundamental en su origen, no es aritméticamente representativo de la voluntad de los españoles. Que se elija un diputado por cada 30.000 votantes en Soria y uno por cada 136.000 en Asturias, o uno por cada 134.000 en Madrid, no tiene nombre. Y lo mismo pasa con que siga la provincia siga siendo distrito electoral.

–La izquierda vuelve a compartir el Gobierno en Asturias. ¿Qué espera?

–Espero, desde el punto de vista republicano, que de una vez por todas, ya, se ayude a encontrar a las víctimas asesinadas del franquismo. Ya es hora de que las familias puedan reconocerlos y saber dónde están. También deberíamos profundizar en las políticas sociales, un aspecto en el que Asturias es una de las mejores regiones de España. Debemos persistir en estas medidas que sirven para disminuir los problemas de las clases más necesitadas, y aquí la política fiscal es importantísima. A mí, en otro orden de cosas, mantener la división de Asturias en tres circunscripciones me parece absurdo. Somos todos asturianos y no hay diferencias, o no debería haberlas, pero las hay. El voto de los ciudadanos de las alas vale un poco más que el de los del centro.

–¿Qué piensa de la amnistía como precio para que sigan compartiendo el de España?

–Soy muy crítico con el independentismo catalán. Para mí, Junts, los carlistas de Cataluña, porque me parece que tienen muchos rasgos semejantes a los del carlismo histórico. Ahora bien, si la amnistía va a servir para seguir profundizando en la mejoría de las clases más necesitadas, adelante con ella. Al fin y al cabo, no provocó ninguna muerte ni hubo sangre derramada, pero lo del referéndum no lo veo y no lo apoyaría. No sería contrario a él si una mayoría de los catalanes estuviera a favor, pero eso también lo dudo.