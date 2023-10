La expresidenta del Partido Popular de Asturias Teresa Mallada respalda la candidatura de Javier Brea para presidir el partido, que compite con la que encabeza el hasta ahora secretario general, Álvaro Queipo. En un artículo remitido a LA NUEVA ESPAÑA, Mallada resalta la importancia de que se convoque un congreso que ella reclamó siendo presidenta del partido y que no logró: "No es bueno que en los partidos políticos tengamos miedo a la democracia interna que practican de forma natural otros partidos que ganan elecciones", dice.

Mallada resalta la formación y la trayectoria profesional de Brea, así como su larga andadura en el partido, con casi tres décadas como afiliado a sus espaldas. Según expresa Mallada, ha dado su respaldo a la candidatura, tras habérselo pedido Brea, argumentando su experiencia profesional, su carácter "humilde" y el hecho de que "se moja a la hora de resolver los problemas y no se esconde detrás de nadie". No oculta Mallada que Javier Brea se negó en su día a firmar el escrito de los diputados del grupo parlamentario para despojarla de la portavocía parlamentaria, en diciembre del pasado año. También se negaron a firmar los entonces diputados Pablo Álvarez-Pire y Reyes Hurlé. "Fueron los únicos que no repitieron en la candidatura autonómica", señala Mallada, que considera aquella "una operación injustificable" y que afirma estuvo "orquestada" por el hasta ahora secretario general y hoy aspirante a la presidencia del PP, Álvaro Queipo.