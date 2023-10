Vuelve a celebrarse el juicio contra un miembro de la banda del Seat que asaltó, junto a otros dos, ya juzgados, a un taxista gijonés, Alfonso Carrió García, en la Nochebuena de 2019. El acusado se enfrenta a siete años y medio de prisión por agredir brutalmente al taxista, robarle el coche y estrellarlo contra otro vehículo en Los Campos (Corvera) tras invadir el carril contrario. El año pasado ya se convocó el juicio, pero fue suspendido porque no se presentó el menor que intervino en los hechos, citado como testigo. Entonces, la víctima confesó que este hecho le había traído la desgracia: "Me destrozaron la vida. El coche quedó siniestro total. Yo tenía dos créditos en ese momento, uno el del taxi, y no pude obtener otro para comprarme otro coche. Tuve que vender la licencia y cambiar de profesión, después de 18 años durante los que no había tenido ningún problema. Ahora tengo un bar en León. No he visto ni un duro ni lo veré, porque son insolventes. Cuando quise comprarme otro coche no me lo querían asegurar, porque figuraba que había tenido un accidente y mi seguro había pagado 30.000 euros a otro conductor".

Todo ocurrió Nochebuena de 2019. Ese día, a eso de las siete y media, recibió el aviso de recoger a unas personas en Jove, en Gijón. Allí se subieron tres personas y le dijeron que les llevase a Lugo de Llanera, a casa del abuelo de uno de ellos. Por el camino decidieron ir a Villabona, donde vivía el abuelo de otro. "Por el camino iban muy callados", rememoró el taxista. Pasado Villabona le dijeron que parase. "Me golpearon en la cabeza con algo desde detrás. Luego me pusieron una navaja en el cuello y me pincharon varias veces", relató. Luego le robaron la cartera, en la que llevaba 100 euros, y se llevaron el coche, que terminó estrellándose contra otro vehículo en Los Campos (Corvera). Alfonso no lo sabía en ese momento, pero acababa de ser víctima de dos cabecillas de la banda del Seat León, acompañados de un menor de 17 años. El menor y la mujer, Tamara J. H., terminaron cayendo pocos días después, en una operación de la Guardia Civil contra la banda del Seat, y ya han sido juzgados. Faltaba el tercer autor del robo por pasar por el banquillo, el que esgrimió la navaja, le golpeó, le robó el coche y lo estrelló, que este viernes se sienta en el banquillo del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, acusado de varios delitos por los que le piden siete años y medio de cárcel. El acusado ya declaró en la primera vista del juicio, en marzo del año pasado. Con numerosos antecedentes y el "culo pelao", no admitió ningún cargo, aunque los guardias civiles que testificaron le señalaron como autor de los hechos. Como consecuencia del accidente, el taxista sufrió cervicalgia y lumbalgia. Tardó en curar 32 días, precisó rehabilitación. El taxi resultó siniestro total. El taxista recibió de su seguro el valor venal del coche en la fecha de los hechos, 8.023 euros. El titular del vehículo contra el que chocó el acusado se ha reservado las acciones civiles. Aparte de la pena de cárcel, el fiscal pide que el acusado indemnice al taxista con 1.920 euros por lesiones, 100 euros por el dinero sustraído, 2.407 euros por el vehículo (el 30 por ciento de su valor venal, en concepto de afección) y la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por la cartera sustraída y por la obtención de la documentación que guardaba en el interior del taxi. Todo ello, más los intereses legales correspondientes.