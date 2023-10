Los asturianos en las Cortes de 1986 recuerdan la jura del Príncipe como clave y garantía democrática

Es "para estar orgullosos del tránsito democrático" en España, con una Constitución "afianzada" en el sistema de una moderna monarquía parlamentaria que en ella se consagra. Así coinciden en señalarlo los asturianos Isidro Fernández Rozada y Álvaro Cuesta, senador de AP (PP actual) y diputado del PSOE, respectivamente, en 1986 y, por tanto, presentes en el Congreso de los Diputados cuando el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, juró la Constitución ante las Cortes Generales en una sesión conjunta. Lo mismo que hará su hija y heredera, la Princesa Leonor, el próximo martes 31 de octubre al alcanzar la mayoría de edad. Su juramento seguirá prácticamente el modelo que se usó con su padre y será sobre el mismo ejemplar utilizado por el entonces heredero del Rey Juan Carlos I en 1986.

De aquel día, un 30 de enero, Fernández Rozada tiene grabada la imagen de un "chavalín muy maduro para los años que tenía" y que pese a su juventud le transmitió "garantía y seguridad" de continuidad, y de que la aún joven democracia española "iba en serio". Por su parte, Álvaro Cuesta recuerda especialmente el discurso del Presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba –a su vez uno de los siete denominados "Padres de la Constitución"–: "Fue la exaltación de la Carta Magna y de la democracia parlamentaria, recordando que el parlamento es el primer poder del Estado porque representa al pueblo español, en donde reside la soberanía nacional".

"Aquel chavalín tan serio me dio seguridad de que había continuidad democrática" Isidro Fernández Rozada - Senador en 1986 (AP)

La jura del Príncipe se produjo a punto de agotarse la segunda legislatura, que había comenzado en 1982 con una arrolladora mayoría absoluta del PSOE de Felipe González. Álvaro Cuesta tenía entonces 30 años y afrontaba su primera legislatura como diputado –siguió hasta 2011– por Asturias. Era uno de los 6 socialistas en representación del Principado, junto a tres de AP y uno del PCE. En el Senado había cuatro asturianos, tres socialista y uno de AP, Isidro Fernández Rozada, quien estaría hasta 1999 y luego volvería en otro periodo (2011-2016). Todos, los 14 asturianos, entre diputados y senadores, estuvieron en la jura del Príncipe.

"Fue un acto muy solemne, muy serio. Se palpaba cierta tensión", describe el ahora retirado político del PP. "Pero en aquellas Cortes se respiraba solvencia". Fernández Rozada destaca la importancia del momento de la jura de Felipe de Borbón, "porque significaba una línea de mantenimiento del proyecto constitucional que había arrancado hacía pocos años, y también que la monarquía parlamentaria, con aquel chavalín tan serio, tenía continuidad".

En 1986 la Constitución no había cumplido siquiera una década, hacía tan solo siete años de las primeras elecciones democráticas y cinco del golpe de estado fallido, el 23F, en el Congreso. "Ver allí al Príncipe, tan formado y serio nos daba esperanza", dice Fernández Rozada. "Es que yo soy muy de Felipe, al que luego he podido conocer más y nunca me ha defraudado". El entonces senador acudió luego de la jura en el Congreso al Palacio Real a una recepción y recuerda haberle saludado. "Estaba con su madre la Reina Sofía y lo vi muy sereno, con templanza. Yo me quedé muy tranquilo con todo lo que percibí aquel día. Me dije, sobre la democracia en España, ‘esto va en serio’", reseña Rozada, quien pese a estar en la oposición admite que eran los "años de gloria" de Felipe González y un momento ilusionante para todo el país.

"Hemos ganado tiempo a la democracia en el más largo periodo constitucional" Álvaro Cuesta - Diputado en 1986 (PSOE)

Como él, Álvaro Cuesta también destaca la importancia del momento y la "especial dimensión histórica" para la democracia constitucional española. "Como dijo Gregorio, la importancia de aquel juramento expresa que somos siervos de la ley para ser libres".

Para el abogado ovetense, ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha sido un "privilegio" poder asistir al acto de 1986 del Príncipe y también a su juramento como Rey el 19 de junio de 2014. Este próximo martes estará en el Congreso para ver a la Princesa de Asturias jurar la Constitución: "Podemos estar muy orgullosos del tránsito democrático: le hemos ganado tiempo a la democracia en el periodo histórico más largo de una constitución, la de 1978, claramente afianzada dentro de una monarquía parlamentaria y moderna".

Las Cortes ante las que jurará Leonor de Borbón son muy distintas a las de la época de su padre. Por lo pronto, la gran polarización del parlamento –algo menor en el Senado– es la nota más llamativa. En las 600 sillas aterciopeladas –se han retirado los escaños para ganar sitio– habrá seis diputados asturianos (3 del PP, 2 del PSOE y uno de Vox ya que Sumar, que cuenta con uno, solo enviará a cuatro representantes), más 4 senadores (tres del PP y uno socialista). Entre las primeras filas de los presidente regionales estará el asturiano Adrián Barbón, gracias al ser el del Principado uno de los estatutos de autonomía más antiguos.

La Princesa de Asturias, medio asturiana por parte de madre –la Reina Letizia es de Oviedo–, recibirá la medalla del Congreso y del Senado, y también la del Principado, tal y como anunció el propio Barbón hace un mes. Pero para ello deberá antes decir eso de "Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey".