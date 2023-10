La mayor afición de todo presidente del Principado es enredar con la Variante. Acaba siendo como el juguete grande que un niño descubre bajo la cama. Se ponen a hablar de lo que no saben y luego llueven metafóricas collejas. Le aconteció el jueves al verborreico Barbón.

Resulta que en X (antes conocida como Twiter), un «equisito» (antes conocido como tuitero) exquisitamente informado negó la mayor sobre el próximo estreno del paso de Pajares: el AVE no va a llegar a Asturias. «Si no me equivoco», escribió, «se seguirán usando trenes Alvia, por lo que llamar AVE a lo que no es AVE, no me parece de rigor». La respuesta del replicante Presidente, el dedo más rápido al sur de Tolivia, que gobierna en la red además que reina, digo reina en la red además que gobierna, no se dilató. Quiso salir al quite con una lección magistral y casi acaba en descarrilamiento. «El AVE», sostuvo, «no es un tipo de tren, sino las velocidades que puede alcanzar. En febrero-marzo entran en servicio otros trenes, los AVRIL. Tampoco se llaman tren AVE, pero realizan trayectos AVE, a velocidad AVE».

Ave, Barbón. Menudo hallazgo. Acaba de nacer otra dimensión de la velocidad: la Avelocidad. Cien kilómetros por hora es el límite para circular por el tercer carril de la «Y». Pero Avelocidad debe de ser algo así como la que se alcanza cuando, sin señales de prohibición ni radar de la DGT, se pisa el acelerador a fondo. El tuitero (ahora conocido como «equisito») valiente continuó el hilo a lo suyo: «AVE es una marca comercial de Renfe para servicios que circulan por vías de ancho internacional y trenes hasta 300 km/h. Desde Pola de Lena a Gijón no las hay».

Con AVE pasa lo mismo que con donut o con aspirina: que la parte se comió al todo. Nadie pide en una confitería una berlina, y cuando a alguien le duele la cabeza, a veces reclama el ácido acetilsalicílico que sale de Lada (Langreo) aunque vaya a tomar un paracetamol.

AVE es el nombre del primer tren de alta velocidad que hubo en España, el que trajo la modernidad. Hoy hay convoyes incluso más rápidos y mejores que no se llaman AVE. Como el AVRIL, que llegará a Asturias el año próximo y Renfe venderá aquí con dos marcas comerciales, AVE y AVLO, las que usa para su alta velocidad. Dícese a este fenómeno, cuando una cosa se designa con otra, metonimia. ¿O si entre ambos conceptos existe una relación de inclusión será sinécdoque? Ay, que barbónico lío. Mejor lo dejamos aquí.