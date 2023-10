La incineración de la basura que no es reciclable revuelve a la izquierda asturiana

La incineración de la basura que no es reciclable, el denominado Combustible Sólido Recuperado (CSR), agita a la izquierda asturiana. La decisión de Cogersa de sacar a licitación un concurso para eliminar ese combustible elaborado con la fracción resto, la basura que tras el proceso de selección en la nueva planta de tratamiento de Serín no es susceptible de reciclaje alguno, ha abierto un nuevo episodio en un debate que se remonta más de una década atrás. Los partidos mayoritarios, PSOE y PP, exploraron entonces la posibilidad de hacer una gran incineradora en Asturias, una iniciativa que contó entonces con el firme rechazo de IU, que ahora forma parte del gobierno autonómico de coalición.

IU apela a la necesidad de un pacto político sobre el tratamiento final que se dé a la basura que no puede ser objeto de reciclaje. Mientras tanto, Podemos invita a seguir el ejemplo vasco y apostar de forma mucho más firme y profunda por el reciclaje porque entiende que el modelo asturiano, aplicado por Cogersa, no ha funcionado: «150.000 toneladas anuales de CSR es una cantidad ingente, una barbaridad», advirtió este jueves la diputada autonómica, Covadonga Tomé.

El coordinador de IU Ovidio Zapico, también consejero de Ordenación del Territorio del Gobierno, reclamó este jueves un pacto político sobre el destino último y el método de valorización del llamado CSR (Combustible Sólido Recuperado), que se extrae de la bolsa negra de basura una vez expurgado el material susceptible de ser reciclado. Cogersa ha licitado un concurso por el que pagará 16 millones de euros a empresas dispuestas a utilizarlo. Aunque se prevén usos químicos de ese material (para extraer nuevos productos) lo más probable es que sea incinerado en plantas cementeras, siderúrgicas o de biomasa.

«Llevamos décadas sin impulso político en esta materia», señaló Zapico, en referencia a la política sobre los residuos, «y Cogersa tiene que debatir con los ayuntamientos» sobre los costes que tendrá esta nueva fase, tras la entrada en servicio de la nueva planta de tratamiento de residuos. Zapico, en nombre de la coalición, destaca que el CSR es «un producto elaborado que no es basura», obtenido en la planta clasificadora «y cuyo aprovechamiento puede ser distinto al de la combustión».

En este sentido, IU destaca que «quemar la basura ya no está en la agenda política del Gobierno, y no lo está por la presión política de IU y la social de movimientos ecologistas y ciudadanos». Y destacó que el acuerdo por el cual no se construyó una incineradora «está superado», evitando «los planes previstos, que consideraban la combustión como solución permanente y única».

«Hay que pactarlo: el reciclaje aún necesita muchísimo impulso político y económico, hacen falta puntos limpios y más colaboración municipal», indicó Zapico, para quien el futuro de los restos últimos de la bolsa negra «no es una cuestión técnica, sino pura política».

La diputada de Podemos en la Junta General, Covadonga Tomé, firmó hace dos semanas un convenio de colaboración con Los Verdes-Equo de Asturias para contar con el apoyo y asesoramiento de esta organización, sobre todo en cuestiones medioambientales. El primer fruto de este convenio será una proposición no de ley (PNL) en la que pedirán que «no se incinere CSR en Asturias», ante la comisión de Transición Ecológica del parlamento asturiano. «Parece que no se tiene en cuenta la enorme contaminación que generaría la incineración de esa cantidad ingente de residuos y los efectos de esa contaminación sobre la salud», sostuvo Tomé, que es pediatra. En su opinión, «hay que hacer una buena gestión previa a la bolsa negra y llegar a cantidad significativamente inferior a las 150.000 toneladas anuales».

«Quemar CSR perjudica la salud de las personas porque esa incineración genera aire contaminado», añadió Xabel Andrade de Los Verdes–Equo, quien afirmó, tajante, que «la incineración es la solución fácil». Tomé y Andrade sostienen que hay alternativas a la incineración «con buenos resultados, como por ejemplo en el País Vasco, donde el reciclaje es mucho más efectivo».

El representante de Los Verdes cree que la gran asignatura pendiente del reciclaje de residuos en Asturias «es apostar por un sistema que favorezca la selección porque no se puede culpabilizar al ciudadano cuando quien no lo hace bien, o no pone todos los medios ,es el ayuntamiento». Xabel Andrade apuntó que le gustaría conocer los porcentajes de reciclaje de los principales municipios de Asturias para extraer conclusiones de los diferentes sistemas que se aplican. «Como vecino de Oviedo, cuando bajo la bolsa al cubo azul del papel y del cartón los martes, jueves y sábado, veo de todo. El sistema de Oviedo obliga a los vecinos a tener pequeñas plantas de reciclaje en sus pisos, una exigencia que no existe donde hay contenedores en la calle para bajar las bolsas a diario», destacó Andrade.