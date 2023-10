Las inquietudes de los asturianos que cumplen la mayoría de edad junto a la Princesa Leonor: así es la "Generación Z"

Son los asturianos de la "generación Leonor" jóvenes que, en líneas generales, este mismo año se estrenan en la Universidad, en la Formación Profesional, han optado por irse a estudiar o trabajar en el extranjero o bien ya están integrados en el mundo laboral en su tierra. Forman parte de la llamada "Generación Z" –o "posmilénica" o "centúrica"–, como se conoce a los nacidos entre mediados de la década de los 90 y de la primera de este siglo. Según la definición de los investigadores, les une haber usado internet desde muy jóvenes y estar cómodos con la tecnología –los más jóvenes no sabrían vivir sin ella–, que tienen completamente integrada en su día a día, sus relaciones sociales, su formación y sus estudios.

Se calcula que son un 23,7% de la población mundial. En el Principado, son más de 82.000 los jóvenes de entre 15 y 25 años que conformarían parte de esa "Generación Z" asturiana.

Los nacidos en 2005, como la Princesa Leonor, alcanzan este 2023 su mayoría de edad. LA NUEVA ESPAÑA ha localizado a unos cuantos que nacieron justo el mismo día que ella, el 31 de octubre. Algunos ya salieron en su día en el periódico, por haber coincidido la fecha de su llegada al mundo con la de la heredera de España. De alguna forma su vida ha ido paralela a la de la hija de los Reyes y –salvando las distancias– comparten inquietudes sobre el futuro. Son conscientes de que son una de las generaciones mejor formadas de los últimos tiempos y que lo han tenido más fácil que las anteriores, en el sentido de que han podido disfrutar de muchas comodidades y derechos que primero hubo que conquistar.

En unos días se harán mayores de edad, lo que significa que se convertirán, al igual que Leonor de Borbón y Ortiz, en dueños por completo de su vida y responsables de sus actos, con todo lo que eso significa. A la heredera le reconocen el mérito de tener que asumir una responsabilidad marcada desde la cuna que, admiten, no es fácil. Sobre la Princesa de Asturias recae la continuidad del sistema de monarquía parlamentaria consagrado en la Constitución Española de 1978. Esa que se aprobó 27 años antes de ellos hacer y que Leonor jurará ante las Cortes el mismo día que se hace mayor de edad. A todos, feliz cumpleaños.

Martina Camacho, Grandas de Salime

La «princesa de la casa» que siempre quiso trabajar con niños pequeños

Demelsa Álvarez

Martina Camacho nació a las seis y media de la madrugada del 31 de octubre de 2005 y sus medidas fueron muy similares a las de Leonor de Borbón, pesó 3,5 kilos y midió 49 centímetros. Hasta ahí llegan sus parecidos con la Princesa de Asturias, porque la vida de Martina se desarrolló en el tranquilo pueblo de Valdedo, a cuatro kilómetros de la capital de Grandas de Salime, donde compartió infancia con su hermano dos años mayor. "Mi infancia se desarrolló con mucha paz y la tranquilidad del pueblo", reconoce, algo que le gusta y que contrasta con su vida actual en Vigo (Galicia), donde estudia Magisterio Infantil.

Un camino que tenía muy claro. Desde muy pequeña quería dedicarse a trabajar con niños pequeños. De hecho, se imagina pudiendo volver a Grandas de Salime y poder trabajar en su colegio.

"Siempre está la ilusión de volver a dónde naciste y ver cómo evolucionó, pero también me gustaría viajar y conocer otras personas y culturas", explica. Una experiencia que ya está disfrutando en este primer año de universidad y de la que también pudo disfrutar en sus dos años estudiando Bachillerato en A Fonsagrada (Lugo). "Pasé de estar en una clase en la que éramos seis estudiantes en el colegio El Salvador de Grandas a 24 en el Bachillerato. Ahora en la Universidad seremos 40 por clase", explica.

Haber nacido el mismo día que la Princesa de Asturias ha hecho que estuviese más pendiente de su trayectoria y reconoce: "Yo no podría llevar su vida". De hecho, en casa han hablado del ingreso reciente en la academia militar de Leonor. "Ella debe estar concienciada, pero a mí me parece muy duro lo que tiene que hacer", reconoce, pensando si ahora ella misma tuviera que empezar el servicio militar como la heredera de la Corona. "En la familia siempre ha habido este tipo de comparaciones e incluso me llaman la princesa de la casa".

Iker Peón Díaz, Gijón

Un estudiante de FP al que le presta compartir cumple con la futura reina

Pablo Palomo

Se llama Iker Peón Díaz, estudia un grado de Formación Profesional de soldadura y jugó al fútbol en La Braña. Nació el mismo día que la futura reina y, de paso, fue el mejor regalo para su madre, Ana Díaz Acerete. No solo porque aquel 31 de octubre de hace casi 18 años diera a luz a su segundo hijo, sino porque además sopló en ese momento las velas de su cumpleaños. Ana Díaz recuerda aquel día con mucho cariño. Como para no. Recuerda que tuvo un parto algo complicado y que, en aquel momento, en el Hospital de Cabueñes, donde dio a luz, todos los médicos y todas las enfermeras estaban pendientes de la radio porque querían saber cuando iba a dar a luz la Reina Letizia.

"Estaba un poco hasta el moño del tema", dice, entre risas, en una cafetería del paseo de Begoña, en Gijón. "A ella la veo una buena representación para España. Sobre todo teniendo en cuenta los primos que tiene", añade.

Iker Peón es ahora un muchacho que está a punto de entrar en la mayoría de edad. Es gracioso y tiene un muy buen sentido del humor. El tema monárquico a él no le quita el sueño. Y sobre la Princesa Leonor se limita a decir que le presta compartir efeméride con ella. "Tiene que sentirse orgullosa de haber nacido ese día", comenta el joven entre risas. Iker Peón tiene un hermano. Se llama Juha. Estuvo presente en el Hospital de Cabueñes cuando Iker Peón llegó al mundo. Dijo entonces que el nombre de Leonor no le gustaba demasiado. Que él prefería que la hubieran llamado Sofía. Cosas de la vida, al final fue la hermana de la futura reina la que llevó el nombre que él hubiera deseado para la heredera de la corona. Ana Díaz tiene ahora 54 años y trabaja en una empresa de limpieza. Conserva la misma sonrisa de ilusión que inmortalizó LA NUEVA ESPAÑA en una fotografía con su hijo Iker en brazos nada más dar a luz. Como su pequeño, también tiene un buen sentido del humor. E insiste en que ella considera que Leonor será una buena representación de aquí a unos años para el país. Conserva con mucho cariño el recorte de este periódico del día de su parto.

Álvaro González, Mieres

Un gaitero que busca futuro en la mecánica y que tiene un amigo que nació el mismo día

Andrés Velasco

"De pequeño siempre me decían que era el príncipe de la familia, pero ya hace tiempo que no hacemos la broma". Son palabras de Álvaro González Gutiérrez. A unos días de cumplir la mayoría de edad, este mierense de origen allerano puede presumir de haber nacido dos horas antes que la Princesa de Asturias. Eso sí, con una vida que prefiere "mil veces más a la de Leonor".

El joven vivió su infancia entre Cabañaquinta, donde vivían sus padres, y Turón, donde residía su abuela. Pero cuando empezó al colegio, la familia se trasladó definitivamente a Mieres. "Estudié en el colegio Lastra hasta sexto de Primaria, y luego ya pasé al instituto", indica el joven, que tiene un leve parecido al cantante mexicano Carlos Rivera.

Álvaro Gutiérrez es un chaval activo, feliz y con las ideas muy claras. "Ahora estoy cursando un módulo de soldadura en Riaño, pero la meta que tengo es la de hacer el módulo superior de mecánica", indica. No es su única ocupación, ya que también toca la gaita. Y gracias a esta afición, estuvo a punto de conocer a Leonor de Borbón el año pasado, cuando la Banda de Gaitas "Villa de Mieres", de la que es miembro, tocó en los premios "Princesa". "Iba a ir, pero tuve una lesión en el codo y no pude tocar, hubiera sido curioso", apunta el joven.

Pero no es la única curiosidad que le une a Leonor. Uno de sus mejores amigos, Miguel Rodríguez, es de Cabañaquinta y nació el mismo día que Álvaro y que la Princesa. "Lo que pasa es que el nació en casa y por eso no había un registro hospitalario, como fue en mi caso", señala el joven mierense.

Álvaro González tiene claro que prefiere su vida anónima a la de la Princesa Leonor: "Yo no podría, prefiero poder disfrutar de la libertad y no tener que estar sujeto todo el día a protocolos y actos". De hecho, que la Princesa esté formándose militarmente no va con él. "Yo no tendría ni tengo ninguna gana, prefiero la mecánica", cierra con una sonrisa.

Adrían Pérez, (Trubia) Oviedo

Un amante del fútbol y de la informática al que le gusta compartir edad con la Princesa

Víctor Delgado

La vinculación de Adrián Pérez, las fechas y la Familia Real viene desde antes de nacer. Sus padres, Maite y Bruno, se iban a casar en la misma fecha que lo hicieron Felipe y Letizia, en mayo de 2004, pero lo adelantaron por la fiesta de la Ascensión. Un año y medio después, Adrián nació el mismo día que la Princesa Leonor, una casualidad que siempre le hizo gracia: "Desde pequeño me han hecho bromas con esto y la verdad es que me gusta, porque hace el día más especial todavía".

Este joven, que reside en Trubia, reconoce que a la heredera de la Corona solo le une la fecha de su cumpleaños y que sus vidas son completamente distintas. Lo que sí comparten son las ganas de soplar las 18 velas y de convertirse en mayores de edad. Adrián ya trabaja en la preparación de su gran día, para el que está organizando una cena y una fiesta con sus amigos. El joven está viviendo un año de cambios, en el que ha terminado el Bachillerato y ha empezado la Universidad. Ahora está inmerso en el primer curso de Ingeniería de Software, un grado que estudia en Oviedo y que siempre ha sido su vocación. "Desde muy pequeño tuve claro que me quería dedicar a la programación. Los ordenadores, los videojuegos, el diseño de páginas web... Ese es el camino que quiero seguir", asegura.

Compagina los estudios con su otra gran vocación: el fútbol. La mayor exigencia académica no han impedido que este joven siga disfrutando en el equipo de su pueblo, el Real Juvencia. En este su último año como Juvenil, ya ha debutado con el equipo regional, que milita en la séptima categoría del fútbol español (Segunda RFFPA). "Entreno un día por semana con ellos y estoy muy contento", explica.

"Oviedista convencido", es más escueto en su opinión sobre la Princesa Leonor que hablando de fútbol. "Ni sé mucho de estos temas, ni me quiero meter de momento. Pero la escuché hablar en los Premios y parece una persona muy preparada, algo que es importante por el cargo que tiene", valora.

Irune Simón, Avilés/Gijón

Estudiante de Comercio que busca seguir los pasos militares de Leonor

Noé Menéndez

Irune Simón está, dieciocho años más tarde, lejos del lugar que la vio nacer. "Yo nací en Avilés y soy de Avilés. Mis padres son de ahí y mis abuelos siguen ahí también. Pero mi madre, por trabajo, se tuvo que ir a Gijón y tanto mi hermano como yo nos vinimos con ella", explica. Tras estudiar en el colegio Poeta Juan Ochoa, hizo sus maletas y entró en el colegio Montevil, de Gijón. Ahora estudia un grado de Comercio en la Laboral.

Su vida estuvo desde pequeña ligada a la de Leonor, ya que la diferencia entre la hora de nacimiento de ambas es de apenas unos pocos minutos. "Es algo que me han dicho, porque mi madre tiene guardado todos los periódicos de ese día. Por eso lo sé", señala Simón. De hecho, su madre, el día del parto, tuvo recuerdos para la que en aquel momento era la Princesa, Letizia. "Me hace ilusión la coincidencia; en el paritorio nos acordamos de ella. Luego, en reanimación ya me enteré de que, como yo, había tenido una niña", indicaba Pilar Hernández a LA NUEVA ESPAÑA aquel 31 de octubre de 2005. Ahora, su Irune sueña con poder imitar los pasos de la actual Princesa Leonor y entrar algún día en el Ejército. "Es algo que tengo en mente. De pequeña, cuando me preguntaban, siempre decía lo mismo: quería ser o policía o militar. Espero encontrar una rama dentro de Comercio que me permita entrar en ese mundo".

Sobre la vida de Leonor, Simón reconoce no estar muy puesta en el tema. "Sé que ahora ha estado saliendo mucho en los medios de comunicación por la jura de bandera y los premios ‘Princesa de Asturias’", indica la avilesina, que, tras pasar unos años complicados en el instituto, ahora no puede ocultar el orgullo que tiene "de estar donde estoy. Ya me han dicho que los dieciocho es el último cumpleaños que se disfruta de verdad. Yo tengo muchas ganas, porque quiero sacarme el carné y poder conducir, que para mí es algo fundamental", confiesa la avilesina, que espera poder celebrar su cumpleaños en las fiestas de Halloween que se celebran en Gijón.