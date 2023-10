"La vivienda será la clave del presupuesto, con más pisos públicos y protegidos y ayuda al alquiler"

Ovidio Zapico (Laviana, 1971), máximo responsable de Izquierda Unida, es además el rostro de la coalición en el Gobierno conjunto con el PSOE. Debe conjugar ambas responsabilidades sin que chirríe.

–Coordinador de IU y consejero del socialista Barbón...

–Se puede conjugar con trabajo y atención a cada responsabilidad. Estos meses estamos demostrando que no genera problemas. Hay que saber distinguir en calidad de qué se está.

–¿Tiene que suavizar posiciones ideológicas?

–Este Gobierno se sustenta en dos proyectos políticos diferentes. Hay una parte mayoritaria, el PSOE, que tiene más diputados y luego está IU. Cada proyecto político tiene sus dinámicas, sin que sea problema. Desde dentro se garantiza mejor el proyecto de cambio, aunque implique renuncias.

–"Gobierno de unidad progresista y reformista". ¿Un eslogan bonito o hay sustancia?

–La hay y se manifiesta. Tenemos una vocación reformista fuerte y eso se ve cuando anunciamos, por ejemplo, la paralización de los desahucios previstos de Vipasa. Y vamos avanzando hacia una metodología para la unidad. Habrá diferencias, pero se deben encontrar puntos de acuerdo. Hay que partir de una premisa sencilla: sin declaraciones unilaterales por parte de quien es la mayoría, no hay problema. Hubo algunas dificultades en las primeras semanas, pero tras mucho diálogo y entendimiento este gobierno de dos goza de buena salud.

–Su consejería es heterogénea: del Urbanismo a Consumo.

–Hay un hilo político. Tenemos por un lado la ordenación de territorio, el urbanismo y la vivienda. Y por otro, los derechos ciudadanos. Fue en la Grecia clásica y en Roma donde, en torno a las urbes, surgieron esos derechos. Eso engancha con nuestra idea: ordenar un territorio y ampliar los derechos de las personas que viven en él.

–Y por el camino queda la ley de Calidad Ambiental.

–No. Queremos derogarla y con ese mensaje concurrimos a las elecciones. ¿Nos dieron esas elecciones la fuerza suficiente hacerlo? No. Entonces hay dos alternativas: ser una minoría de bloqueo, que nos convertiría en insignificantes, o ser una izquierda reformista que influya en el reglamento de esa ley para restarle agresividad.

–¿Qué objetivo espera conseguir en Vivienda?

–Será la clave del próximo presupuesto. La vivienda es la seña de identidad de IU-Convocatoria por Asturias y la máxima preocupación de los asturianos. No podemos fallar. El objetivo es garantizar el acceso a una vivienda digna que establece la Constitución. Debemos aumentar el parque público o protegido de vivienda, e impulsar su rehabilitación. Hay que agilizar ayudas al alquiler o para menores de 35 años. Y cumplir la nueva ley estatal de Vivienda.

–Vivimos en una región que reduce población, con un parque de viviendas vacías creciente…

–Y los jóvenes tienen un problema de acceso. En Asturias han de destinar casi el 60% de su nómina neta a pagarse un alquiler. Eso trunca las posibilidades de emanciparse y desarrollar su proyecto vital.

–Quienes tienen viviendas vacías no se atreven a alquilar.

–Hemos lanzado una campaña de información porque se está demonizando la ley de Vivienda por intereses de la derecha política y económica. La ley tiene ventajas no solo para el inquilino sino para el arrendatario.

–Muchos prefieren destinar su vivienda vacía a piso turístico.

–Habrá que realizar reformas estructurales en materia urbanística. Trabajamos con la vicepresidenta Gimena Llamedo para tener una normativa al respecto antes del próximo verano. En muchas localidades de Asturias hay un problema de acceso a la vivienda precisamente por la presión turística. La gestión de Vipasa cambiará. Haremos un protocolo de rehabilitación y adjudicación de viviendas de emergencia. Tendremos otra manera de relacionarnos con nuestros inquilinos. Encontrarán en nosotros un casero dispuesto a ayudar y ofrecer una solución. No es admisible ni constitucional tener viviendas vacías y personas sin una vivienda.

–¿Paralizar desahucios de quien no paga la renta de viviendas sociales significa que no pasa nada si no se cumple?

–La gente tiene que ser consecuente y ser consciente de que lo público lo mantenemos entre todos y entre todas, así que hay que protegerlo, cada cual según sus posibilidades.

–¿Espera superar las 10.000 viviendas públicas?

–Es un objetivo mínimo. Tenemos varias maneras de llegar ahí. Con edificación directa del Gobierno, que la habrá; con participación en derechos de retracto y de tanteo, con colaboración público-privada, como los 44 pisos anunciados en Lugones…

–¿Ya tienen identificado dónde hacerlas? Imagino que La Vega formará parte de ese paquete.

–En estos tres meses, por esta mesa han pasado alcaldes y alcaldesas de todo signo. Todos han expresado una necesidad de vivienda pública de alquiler para jóvenes. En Oviedo es posible alcanzar un acuerdo en torno a La Vega que garantice un uso público no especulativo de esos terrenos.

–La ley LGTBI se atascó con el PSOE.

–La directora general, Nuria Rodríguez, desarrolla una intensa agenda de reuniones con colectivos. Sacaremos fuera de la zona de conflicto lo que tenga que ver con esa ley y luego lograremos un consenso social amplio que llegue al parlamento. Me atrevo a decir que, salvo Vox, los demás grupos están dispuestos a colaborar.

–¿Qué opina sobre prohibir las bebidas energéticas a menores como ha hecho Galicia?

–IU ha tenido una posición histórica sobre eso y sobre las bebidas azucaradas. Debemos avanzar a hábitos saludables. Ante la decisión de Galicia, estamos hablando en el seno de Gobierno, porque no solo afecta a nuestra consejería, sino también a Salud Pública, a Hacienda… Queremos favorecer todo lo que anime a una alimentación más saludable.

–Alberto Garzón, como ministro de Consumo, encendió a algunos sectores. ¿Les pasará igual?

–Fue malinterpretado, por el empeño de la derecha y ciertos poderes económicos. Incluso aquí, en las semanas previas a formalizar el acuerdo de gobierno, o con el pacto fraguado y aprobado por las bases de ambos partidos, había un sector del empresariado que podía tener miedos y recelos. Se han disipado. Ven que somos gente que trabaja, dialoga; gente sensata abierta al consenso. Tenemos nuestra ideología, sí, y la ponemos sobre la mesa, pero no buscamos dañar a ninguna actividad económica ni ningún interés privado. Garantizamos equilibrios y que, en democracia, esos equilibrios tengan control público y transparencia.

–¿Cabe oponerse a parques eólicos cuando son necesarios para la transformación energética?

–Rechazamos el desbarajuste de los eólicos que solo obedece a los intereses económicos de las empresa. Eso sí es un lobby feroz. Ya estamos afrontando la actualización de las directrices sectoriales de las energías renovables con la Consejería de Transición Ecológica e Industria. Se ha hablado mucho de eólicos y de su extensión, y creo que faltó un debate previo de planificar y evaluar la capacidad del territorio y las posibles afecciones a otros intereses.

–Con la Variante de Pajares crecerá el turismo. ¿Eso pone en riesgo la protección ambiental?

–Es importantísimo que por fin tengamos la Variante. Dará un salto cualitativo a Asturias en todos los sentidos. También para la industria, al permitirse el tráfico mixto, que fue lo que siempre pedimos desde IU. Eso garantizará que en dos horas y cincuenta minutos, más o menos, estemos en Madrid, y que lo hagamos incluso por menos de 20 euros estos primeros meses. Gana Asturias, ganamos todos. Avanzaremos en movilidad y sostenibilidad y el avión ya no será competitivo. En el acuerdo de gobierno nos comprometimos a estudiar el desarrollo de modelos turísticos sostenibles. Cuando llegue el momento, y ahora le hablo como coordinador de IU, pondremos sobre la mesa abordar opciones como la tasa turística.

–¿Se han metido solos en ese Vietnam que es el área metropolitana?

–Ese ha sido un debate en esta región casi tan largo como el de la Variante. Falló porque los métodos que se emplearon no fueron los adecuados y ocasionaron recelos en los ayuntamientos, planteando estructuras supramunicipales. Queremos reiniciar el proceso. Despacio, generando confianza en los ayuntamientos y ganándonos su complicidad. En ello hemos estado estos meses, hablando con alcaldes y alcaldesas del centro de Asturias, del Oriente y del Occidente. Asturias no podrá volar sin sus alas. Creo que los regidores tienen una intención sincera y sensata, y están dispuestos a darnos la oportunidad.

–Dé detalles.

–Identificaremos cuestiones concretas de ámbito municipal en las que los ayuntamientos tienen dificultades para dar un servicio adecuado: desde la gestión de cementerios, a la de albergues de animales, pasando por limpieza de ríos, sendas intermunicipales, carriles bici… Construiremos de abajo a arriba con colaboración y complicidad. Por eso hemos ideado las Áreas de Colaboración Intermunicipal (ACI). No supramunicipales, sino intermunicipales. Estarán acompañadas por el Principado también con financiación, que ya tendrá reflejo en los presupuestos de 2024. Esas áreas no se ceñirán a los concejos del centro de Asturias. Con las ACI pasamos de una estructura jerárquica a una colaborativa.

–¿Cómo se hace eso?

–Habrá que dividir Asturias en cuatro grandes áreas: Centro, Oriente, Noroccidente y Suroccidente. El objetivo será atraer fondos de la UE, para que Asturias tenga un papel relevante en la cornisa cantábrica. Tendremos que superar conceptos localistas, con confianza. Es fundamental contar con Oviedo y Gijón; no se entenderían estas áreas sin ellos.

–¿En qué se diferencia de las fracasadas mancomunidades?

–Tenían un componente institucional y de repartos de cuotas de poder. Nos basaremos en la funcionalidad.

–Cogersa nació de esa colaboración. ¿Cómo piensan gestionar el debate de la posible incineración del combustible sólido recuperado (CSR)?

–El Gobierno da por superado el debate de la incineración, gracias a la presión de IU. Quiero resaltar algo positivo: en estos años hemos pasado del debate de quemar al de incrementar el reciclaje, construyendo esa planta clasificadora que en unos meses lo intensificará. De lo que ya es imposible recuperar se obtiene un combustible, unas 160.000 toneladas anuales de CSR. Pero fíjese en la cantidad de basura que en ese proceso se ha logrado clasificar. Ha habido muchos avances. También creo que la tecnología avanzará hacia procesos químicos con ese CSR, en vez de su combustión.

–La única viabilidad para la planta de Hunosa de La Pereda es quemar CSR…

–Por ahora, La Pereda aún no está adaptada para ello. Por tanto hay un debate que va a a tardar un poco en llegar. Cuando llegue, evidentemente no se quemará basura en bruto en ningún sitio. Como mucho se quemaría ese combustible y habrá que garantizar que genere menos emisiones que los productos alternativos que se usarían.

–Ya habló del Presupuesto. ¿Prevé una negociación dura?

–Será dura en función del compromiso en Vivienda. Es evidente que habrá negociación, pero los últimos años lo que había era un pacto sobre el proyecto del PSOE; ahora participaremos en el diseño. Y tenemos un objetivo claro: que la vivienda sea un eje.

–¿Y cómo se hace eso? ¿Se pone la chaqueta de consejero y luego la de coordinador de IU y reclama cambios?

–No, los dos proyectos políticos que sustentamos el Gobierno trabajaremos de forma coordinada y práctica. Cada consejería elaborará su presupuesto y luego, en el marco de una negociación política que supera al Gobierno, entre las direcciones de los partidos, daremos un vistazo general a todo. Nosotros, por lo tanto, opinaremos sobre industria, medioambiente, sanidad, derechos sociales…

–Para aprobarlos les falta un diputado. ¿Adrián Pumares o Covadonga Tomé?

–Es evidente mayor afinidad ideológica con Covadonga Tomé, con quien tengo una relación fluida. Haremos todo lo posible para que esté dentro del acuerdo. No solo es mi opinión, sino generalizada del Gobierno. Y luego hay la posibilidad de que Foro se suba también. No tenemos ningún rechazo; ponemos el límite de siempre, que es compartido en el Gobierno: que el corazón de la fiscalidad no se toca. Es la minoría la que debe entender que tiene que pactar.

–Tomé se arriesga a una expulsión de Podemos. ¿Pactar con ella no sería sacar las cuentas con una tránsfuga?

–Primero, perfectamente en el Presupuesto puede estar también Foro, ¿no? Tras escuchar en materia fiscal a Adrián Pumares, sus planteamientos son como mínimo negociables. No veo nada que afecte al corazón fiscal de Asturias. Segundo, respeto muchísimo los procesos internos de otras fuerzas políticas, y mire que ha habido situaciones convulsas. La de Podemos no puede desestabilizar Asturias ni poner en riesgo la mayoría progresista.

–Asignatura pendiente: los puentes con el PP para cuestiones que trascienden una legislatura.

–Hay que esperar a que el PP termine su proceso. Soy igual de respetuoso como con Podemos. Cuando normalicen su situación, tras seis o siete años sin congreso y con designaciones impuestas desde Madrid, deberán aterrizar en esa nueva realidad, con la legitimidad de un congreso. Aquí tienen una mano tendida para buscar acuerdos. Hay muchas cuestiones, como las ACI, en las que son indispensables. ¿Cómo no va a ser indispensable el alcalde de Oviedo?

–¿Cómo es la relación con Alfredo Canteli?

–Ya he tenido algún encuentro y estoy satisfecho. Valoro mucho el trabajo que está desarrollando en Oviedo el grupo municipal de IU, con Gaspar Llamazares al frente. Facilita el entendimiento con el gobierno local y tiende puentes. Oviedo tiene asuntos capitales para el desarrollo de la ordenación territorial de Asturias. Hablamos de La Vega, pero también de los terrenos del Cristo. Oviedo es indispensable.

–¿Cuál es su posición en el conflicto entre Israel y Gaza?

–Desde mi formación hemos exigido un alto al fuego inmediato. Denunciamos la masacre planificada de niños y niñas palestinos por parte de Israel para truncar una generación y colapsar así en el futuro a Palestina. Confío en que el futuro Gobierno de España reconozca el Estado de Palestina. Desde el Principado hemos demostrado nuestro apoyo enviando ayuda humanitaria. Confiemos en que llegue lo antes posible a una población que está sufriendo una represión brutal e injustificable.