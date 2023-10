Los ayuntamientos tendrán ayudas regionales por reciclar para atajar el impacto de la incineración

"No queda otra", avisa la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, que reciclar más para que los asturianos paguen "cero" euros por la gestión de sus basuras. Por eso, el Gobierno del Principado estudia la posibilidad de incluir en los presupuestos del año que viene "alguna ayuda para incentivar a los ayuntamientos que más separen".

Lo avanzó ayer Roqueñí en una visita a Vegadeo a las zonas afectadas por las inundaciones. El debate de los residuos vuelve a estar encima de la mesa, después de que Cogersa sacase a la licitación la semana pasada un concurso por 16 millones de euros buscando empresas dispuestas a recoger e incinerar los denominados Combustibles Sólidos Recuperados (CSR). Es la basura que, tras ser sometida a un proceso de selección en la nueva planta de tratamiento de Serín, no es susceptible de ser reciclada. El año que viene el consorcio empezará a producir 160.000 toneladas (160 kilos por asturiano) de un CSR que no puede gestionar.

"La prioridad", insistió la Consejera, "es la valorización química", pero, si esto no fuese posible –ciertamente, esta tecnología no está lo suficientemente desarrollada en la región–, se aplicaría "la valorización energética". Esto es: quemar. Asturias estaría, por tanto, incinerando parte de sus basuras "por la puerta de atrás", como le echan en cara al Gobierno los partidos de la derecha. La condición necesaria es tener un horno y cumplir ciertas condiciones ambientales que, por ejemplo, cumplen algunas factorías ya en servicio, como las de Arcelor o Tudela Veguín.

Para Nieves Roqueñí "el debate de la incineración está ya cerrado" y ahora solo queda pensar en "obtener más residuos reciclables de la bolsa negra". "A los ciudadanos hay que mandarles un mensaje muy claro: todo lo que se entrega en bolsas amarillas, azules, verdes y marrones les cuesta cero. Por tanto, hay que aumentar el reciclaje y disminuir el volumen de la bolsa gris, que es lo que nos sale caro", defendió la Consejera.

¿Y con lo que no se puede reciclar, el CSR, qué hacemos? "Esa materia no se puede vender, no podemos sacar provecho de ella. Al contrario, tenemos que pagar para que alguien la trate", contestó. El problema es que eso abocará a los ayuntamientos a otra subida de las tasas en los concejos. IU, socio de gobierno del PSOE, reclamó la semana pasada "un pacto político" sobre el tratamiento final de las basuras y se mostró reacio a reactivar la apuesta por la incineración. "Quemar la basura no está en la agenda del Gobierno", dijo el consejero Ovidio Zapico. Pero en realidad sí se quemará. Roqueñí aseguró que no existen discrepancias: "La hoja de ruta ya estaba pactada en el plan de residuos y pactada con IU". Podemos, por su parte, propone seguir el modelo vasco y califica de "barbaridad" las 160.000 toneladas que se pueden obtener de CSR. "El modelo vasco pasa por la incineración y ese no es el modelo de Asturias. Si a lo que se refiere Podemos es que hay que incrementar las tasas de reciclaje, ahí vamos a estar, porque no nos queda otra", contestó Roqueñí.

Según datos de Cogersa, el año pasado los concejos aportaron 101.976 toneladas de desperdicios clasificados y separados. Esto supone el 22,6% del total de los residuos municipales, 450.978 toneladas. Es una subida del 0,8% respecto a 2021. En la recogida selectiva, 12 de los 78 concejos están por encima de la media y podrían ser los mayores beneficiados si llegan los incentivos del Principado. Son Yernes y Tameza (32,49%), Gijón (30,53%), Coaña (29,85%), Carreño (28,57%), Oviedo (27,88%), Castropol (27,64%), Llanera (27,14%), Tapia de Casariego (26,27%), Langreo (24,94%), San Martín de Oscos (24,19%), El Franco (23,79%) y Santa Eulalia de Oscos (23,16%).

"El objetivo es quemar basura por la puerta de atrás", critica la derecha

J. A. Ardura

El contrato de Cogersa tiene todas las papeletas para ser una cuestión central en la comparecencia en la Junta que tiene este lunes la consejera Nieves Roqueñí a petición del portavoz de Foro-Grupo Mixto. La comparecencia tiene carácter general para hablar sobre las diversas materias que están bajo su competencia, que incluye además de la gestión de los residuos, las políticas de industria y desarrollo económico. Pero la reciente decisión de Cogersa de sacar a licitación la eliminación del CSR y las reacciones del consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, y de la diputada de Podemos en el grupo mixto, Covadonga Tomé, han reavivado un debate que estaba latente en el parlamento asturiano sobre las basuras y el acolmatamiento del vertedero de Serín.

El diputado forista Adrián Pumares es crítico. "La política de residuos es un auténtico desastre. Cuando pregunté a Nieves Roqueñí, en su comparecencia para exponer su programa de legislatura, sobre ‘la Plantona’ no me dio ninguna respuesta concreta, porque el objetivo es incinerar basura por la puerta de atrás", declaró Pumares a este periódico.

Rafael Alonso será el diputado encargado de fijar la posición del PP en la comisión de hoy. "Los hechos han demostrado que el Plan regional de Residuos 217-2024 fue un auténtico engaño porque de la previsión de obtener ingresos mediante el CSR se pasa ahora a tener que pagar para su eliminación y, si se llega a quemar, aun habrá que pagar más, por ley". Alonso recordó que el PP ya había advertido, dos legislaturas atrás, que los planes con el CSR "planteaban muchas dudas y problemas técnicos" y que ahora la situación resulta aún más apremiante "porque no hay espacio para más de años en al vertedero de Serín".

Gonzalo Centeno, diputado de Vox, sostuvo que estas decisiones, al igual que las que afectan a la industria, "tienen que ser tomadas sin que el fanatismo ecológico sea la hoja de ruta". A su juicio, "las mismas élites que han criminalizado a nuestro sector primario, asfixiándolo con impuestos verdes y burocracia, son las que hacen que los asturianos padezcan en sus bolsillo estas decisiones". Vox se desmarcó de los planes que maneja Cogersa para la eliminación del CSR. "Las subvenciones salen del bolsillo de los españoles, no pueden ser usadas para imponer el uso de un combustible que, indubitadamente, supondrá el aumento de los precios", remató.