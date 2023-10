Barbón solo admite condonar la deuda a Cataluña si Asturias logra "el mismo trato"

El Presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, afirmó ayer que si se produce una condonación de deuda a Cataluña, Asturias exigirá "el mismo trato". En una publicación en redes sociales, Barbón reclamó "igualdad de trato". "Si se quita a una comunidad un determinado porcentaje de deuda, yo pido el mismo trato para Asturias".

La posición expresada por Barbón va, no obstante, un paso por delante de la postura oficial del Gobierno, trasladada ayer por fuentes del Ejecutivo. "La posibilidad de una condonación de deuda no está por ahora sobre la mesa", indicaron fuentes de la consejería de Hacienda, que destacaron que elucubrar sobre esa opción es "hacerlo sobre un futurible que no tiene ninguna base por el momento".

Con todo, el Gobierno destaca, como ya dijo el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, hace semanas en la Junta General, que "Asturias no está a favor de esa posibilidad". Partiendo de esa premisa, el Ejecutivo admite que "en el caso de que se aplicase una quita, esta tendría que ser de forma proporcional, equitativa y en condiciones de igualdad".

En este sentido, el Ejecutivo remite a lo acordado entre todos los partidos con representación en la Junta General (salvo Vox) en la pasada legislatura respecto a la reforma del modelo de financiación autonómica. Concretamente, todos los partidos firmaron que "debe analizarse una posible reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas con la administración central para impedir que el pago futuro de dicha deuda afecte negativamente a la prestación de los servicios públicos".

En el acuerdo rubricado, se establece además que "en cualquier caso, tal modificación ha de ser ajena a la propia reforma del sistema" y que debería realizarse "de forma igualitaria para todos los territorios y sin penalizar a las comunidades con una gestión presupuestaria más responsable".

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aseguró en un debate parlamentario el pasado 10 de octubre que el gobierno regional se opone a "condonaciones de deuda que entrañan un riesgo moral evidente" y también a medidas de "populismo fiscal" que "perjudican a Asturias que tiene un sistema fiscal ejemplar" y que cuenta "con menos deuda" que otros territorios.

Peláez pidió además que la futura reforma tenga en cuenta "el coste real de las prestaciones, el envejecimiento, la dispersión y la orografía", partiendo de "un rechazo a aplicar la ordinalidad, basándose solo en el número de habitantes, porque ayuda a perpetuar diferencias sociales".

Sin embargo, la posibilidad de una condonación de deuda a Cataluña, como una de las opciones que tiene Pedro Sánchez sobre la mesa para tratar de atraer el voto de los nacionalistas catalanes a su investidura, causa rechazo entre los expertos en financiación autonómica, que consideran que la medida mermaría recursos para el resto de las comunidades autónomas.

En los últimos cuatro años, el Principado ha sido una de las autonomías más austeras y fue una de las cuatro que logró rebajar su nivel de endeudamiento. Así, según datos del Banco de España, la deuda de Asturias representa un 16% de su Producto Interior Bruto, muy lejos del de otras comunidades, como Cataluña (32,4%), Comunidad Valenciana (43,5%) o Murcia y Castilla-La Mancha (32,1%). Asturias está en el bloque de las menos endeudadas, junto con el País Vasco, Navarra y Madrid.

En los últimos cuatro años, Cataluña incrementó su deuda en 7.314 millones, casi a la par que la Comunidad Valenciana, que la elevó en 6.439 millones de euros, mientras que Asturias la rebajó en 71 millones; Andalucía en 78 millones; Baleares en 139 millones y Navarra logró menguar en 442 millones sus deudas. El independentismo catalán aspira a introducir esta cuestión en las negociaciones, pero la condonación de deuda terminaría, a la postre, perjudicando a las comunidades que como Asturias lograron embridar su gasto.