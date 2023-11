La joven gijonesa que sacó la mayor nota de España en la oposición a jueces acompañó a Leonor: "Tiene mucho significado"

Se llama Dakota Sampedro, es gijonesa, tiene 26 años, en el pasado quiso ser periodista, llegó a repetir algún curso, pero se esforzó y logró sacar la nota más alta de toda España en las oposiciones a jueces y fiscales a las que se presentaron 4.000 aspirantes. La apasionante vida de esta asturiana tuvo ayer un nuevo capítulo. Ella formó parte de la selección de jóvenes de entre 18 y 28 años que acudió al Congreso de los Diputados a presenciar un momento histórico para la monarquía en particular y para el país en general: la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y futura Reina. "Tiene mucho significado presenciar algo tan importante como persona, como española y como miembro de la carrera judicial", apuntó ayer la asturiana, en una entrevista en la "Cadena Ser" horas antes del histórico momento en Madrid.

Dakota Sampedro relató ayer como se enteró de que estaba llamada junto a otros jóvenes a ver en primera persona el acto en que Leonor, que ayer cumplió la mayoría de edad, dio un paso más en sus futuras responsabilidades como jefa de Estado. Contó que recibió un correo electrónico con la invitación y que se quedó "muy sorprendida". Tanto, que, en un primer momento, llegó a pensar que se trataba de una equivocación. Fue la jefa de estudios de la Escuela Judicial de Barcelona, donde se encuentra ahora realizando sus prácticas para sus futuras labores, la que le confirmó que todo era real. "Me dijo que me habían invitado por mi nota y en representación de mi escuela y de Asturias", concretó la joven gijonesa. No fue ella sola la seleccionada para la cita de ayer. Se tramitaron otras once invitaciones para jóvenes llegados de todas las partes de la geografía nacional y que representan lo más granado de lo que ha bautizado como la "Generación Leonor".

Para la gijonesa (del barrio de El Lauredal) estar ayer en Madrid fue, a todas luces, un gigantesco honor. "Me reconozco en los valores de esta generación. No solo como mujer o joven, sino también por la profesión que voy a desarrollar", declaró. "He aprobado la carrera judicial y el año que viene, en un acto que se llevará a cabo bajo la presidencia del Rey, estaré recibiendo el despacho", recordó. La gijonesa hizo especial hincapié en "la vinculación de la Casa Real con los miembros del poder judicial conforme a lo que establece la Constitución". "Es algo para mí muy importante", añadió en referencia a este acto.

Sampedro es hoy un modelo para muchos jóvenes. Un espejo en el que mirarse. Lo es no solo por su éxito en la oposición, sino porque su ejemplo enseña que, aunque vengan mal dadas, se puede salir adelante con esfuerzo y con trabajo. La gijonesa contó, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, que no siempre fue una gran estudiante. Que quería ser periodista y que incluso en alguna ocasión llegó a repetir curso. "Como estudiante me motivó a luchar por lo que quería", dijo ayer. Confesó que, desde que entró en la facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, se "enamoró" de su materia. Y que, aunque ahora está en Barcelona, y sabe que no depende de ella, le gustaría poder ejercer su profesión con pasión en Asturias.

Además de Sampedro estuvieron presentes otros once jóvenes. Entre ellos cabe destacar a Andrea González, la presidenta del Consejo de Juventud de España, el cineasta Micky Marqués o la ceutí Sara El Khattabi, que logró la mejor nota de la evaluación del Bachillerato para la entrada a la universidad de la ciudad autónoma. Ejemplos de que la "Generación Leonor" son futuro, pero también presente.