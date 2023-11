El drama de la "fiebre de las vacas", explicado por una ganadera asturiana: "Necesitamos una vacuna ya"

Begoña Fernández conserva en su casa de Purón, en Llanes, los cencerros de Corza, Cotera, Pe y Chamo; tres vacas y un toro que fallecieron por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) hace días. Ayer, a la tarde, añadió otro más: el de Bereza. "Estoy desbordada, necesitamos una vacuna ya para nuestros animales. Ganadera desde hace treinta años explica a este periódico su impotencia y preocupación. Y de dolor ante una enfermedad cruel que causa un gran sufrimiento a las vacas enfermas.

Hace dos semanas, el mosquito de tipo culicoide que transmite la enfermedad inoculó la desgracia en su ganadería ecológica, de animales de la raza asturiana de la montaña. De las 60 que tenía, cinco ya fallecieron y otras cuatro lograron reponerse de la enfermedad, pero tiene otras diez que presentan síntomas aparentes.

"Es una enfermedad terrible para los animales. Desde que empezaron a estar afectadas parecía que al día después mejoraban, pero al día siguiente les empezaban a caer unos mocos, y al siguiente se les llena la boca de llagas. Son como unas fiebres tremendas que les dan por dentro", explica la ganadera". "Estoy desbordada", repite. "Además del trabajo con el ganado, tengo que hacer las curas a las vacas afectadas, y controlar que no me encuentre más vacas enfermas".

Todo empezó hace quince días, cuando echó de menos a la madre de un ternerín de poco más de mes y medio, que le faltaba en el prado. "Pensé que estaba bebiendo en otra finca, pero cuando al día siguiente no apareció ya me mosqueé". Tras la búsqueda la encontró en un estado penoso: "Se tambaleaba, con un cuarto de lengua fuera, no podía comer ni beber, con calambres en las patas". Después murieron otras dos y el toro.

"El veterinario les pone antiinflamatorios y da antibióticos. ¡A ver si aguantan el tirón y pueden salir adelante! Pero es duro. Ahora estoy a ver qué pasa con las otras diez", explica. A la enfermedad dolorosa para el animal se suma el esfuerzo por las curas: "Se les llaga la boca, se les hincha la lengua y se les queda fuera y, encima, se les cuartea porque no salivan. Hay que hacerles las curas de las llagas todos los días y luchar por ellas hasta el final. Es duro lo que estamos viviendo, tanto por la pérdida económica tremenda, como por lo que padecen los animales", detalla. Para ella "lo gordo empezó a venir después de San Miguel y el puente del Pilar, con unos calores enormes. A ver si con el frío el ‘bichu’ muere", dice con la esperanza puesta en el cambio de tiempo.

La enfermedad parece haberse extendido más rápidamente de lo que las autoridades son capaces de detectar. Bego Fernández lo corrobora. Pertenece a Granagri, un grupo de 74 ganaderos y agricultores de Llanes, Ribadedeva y las dos Peñamelleras. Hace unos días, en el grupo de Whatsapp preguntaron cuántos ganaderos creían que tenían casos. Veintiséis respondieron afirmativamente. "Haciendo el cómputo salió que podría haber 161 animales con síntomas; de ellos, 79 graves y 82 leves. Se contabilizaron 24 animales fallecidos, de los que 15 eran reproductores, 4 no reproductores, y hubo 5 abortos". Y añade: "De hecho, sólo en Purón, somos cinco personas con ganado, y cuatro están afectadas en diferente medida".

La discrepancia con las cifras oficiales es evidente. Según los últimos datos facilitados por el Principado se contabilizan oficialmente en Asturias 15 casos positivos y 13 negativos, y se está a la espera de conocer el resultado de otras 60 pruebas.

Además del coste del tratamiento y las pérdidas económicas, la preocupación por el futuro del sector se incrementa ante esta nueva situación. Los ganaderos demandas ayudas, no sólo económicas, sino también logísticas y sanitarias. "A la administración le pedimos que tomen medidas de todo tipo, y que se pongan ya a buscar una vacuna", insiste Bego Fernández. Aunque ya sea tarde, los afectados esperan una solución para el año que viene, ya que se supone que la presencia del mosquito en Asturias se debe al calor anómalo de semanas atrás, "impensable hace años". La ganadera considera "una babayada" comparar la enfermedad con el covid. "No tiene nada que ver, esto lo transmite un mosquito", recalca.

La situación ha anulado citas ganaderas como las de Corao, en Cangas de Onís y Porrúa, en Llanes, los días 11 y 18 de noviembre, y ha aplazado la Subasta Nacional del 26 de Noviembre, en Cangas de Onís. En Purón, cinco cencerros permanecen colgados, en silencio.