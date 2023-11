La quita de deuda a Cataluña enciende a la derecha asturiana y pone en alerta a la izquierda

“Bochorno, deslealtad”, son algunas de las palabras empleadas por los partidos de la derecha asturiana ante el acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez y los partidos nacionalistas catalanes para rebajar la deuda de Cataluña, pese a que el texto pactado extiende, de manera poco definida, esa ventaja a todas las comunidades. La derecha rechaza de plano la fórmula y considera que Adrián Barbón, si la acepta, cae en un seguidismo a Sánchez ajeno a la defensa de los intereses de Asturias. La izquierda, aunque aplaude el acuerdo porque sustentará otros cuatro años de gobierno compartido del PSOE y Sumar, no obvia el peliagudo asunto de la deuda. Tanto IU como la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, exigen que el acuerdo no discrimine a Asturias. Ovidio Zapico, a la par coordinador de IU y consejero del Principado, da por hecho que el Ejecutivo no admitirá discriminaciones. El PSOE, por su parte, se ciñe a las palabras de Barbón, que ve “por el momento” que el texto del acuerdo abre la puerta a ventajas para todos los territorios.

“Es insultante”, dice el PP La diputada y portavoz parlamentaria del PP Beatriz Polledo considera “insultante e hipócrita” la “doble cara de Adrián Barbón”. “Sabe que lo que está pasando es una auténtica vergüenza, pero a la vez quiere salvar la cara a Pedro Sánchez”, sostiene la diputada popular, que emplaza al Presidente a “posicionarse” y “elegir de una vez si quiere defender los intereses de Asturias o continuar en él seguidos o rastrero a Sánchez”. La diputada popular cuantificó en 400 euros "lo que costará a cada asturiano esa condonación de deuda a Cataluña", fruto de dividir la cantidad entre cada español. Para Polledo, Pedro Sánchez “está vendiendo España por un puñado de votos”. “Los 15.000 millones de euros que Sánchez va a regalar a los independentistas catalanes para seguir en el poder a cualquier precio equivalen a tres presupuestos del Principado y saldrán de los bolsillos de los asturianos”, señala Polledo. Los populares reclaman “igualdad entre todos los españoles” y sostienen que frente a la alternativa de “una subasta de reclamaciones”, la única “salida digna a esta situación bochornosa” pasa por convocar nuevas elecciones, “ahora que conocemos las verdaderas intenciones de Sánchez”. “La financiación debe tener perspectiva nacional”, sostiene Vox Carolina López, portavoz de Vox en la Junta General, manifestó al tiempo que presentaba una iniciativa parlamentaria para rechazar la amnistía a los implicados en el Procés, señaló que poco valor tiene que Adrián Barbón intente obtener ventajas para Asturias tras el acuerdo de quita para Cataluña. “El problema que existe es el modelo de financiación autonómica, un sistema caduco e insolidario, que debería de ser reformado para que los partidos separatistas no puedan utilizarlo cada cuatro años para implementar desequilibrios y las desigualdades entre los españoles”. López insistió en que “cualquier planteamiento en este sentido de la financiación autonómica debe hacerse siempre con perspectiva nacional y atendiendo a las necesidades de cada región, no a las necesidades de cada gobierno para sumar votos”. “Que no sea contra nadie”, dice IU. Por parte de Convocatoria por Asturies (IU+Más País+IAS), el coordinador de Izquierda Unida y consejero del Gobierno, Ovidio Zapico, respaldó los acuerdos “que posibiliten un gobierno de unidad progresista en España”, pero recalcó que “todas las comunidades autónomas han de tener las mismas posibilidades”, las mismas “ventajas y beneficios” en el marco de los pactos. “El Gobierno del Principado estará, de forma unitaria, en la defensa de los intereses de Asturias”, al igual que lo hará la coalición, dijo Zapico. “Ahora hay que garantizar que no haya un marco político contra nadie”, añadió. “Es una deslealtad que discrimina a Asturias”, afirma Foro También el diputado de Foro Asturias y secretario general de la formación, Adrián Pumares, considera que el acuerdo para quitar deuda a Cataluña “es un acto de deslealtad que discrimina a Asturias” y cuyo único objetivo es “comprar voluntades” para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Pumares recuerda las palabras del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, contrario a las propuestas que pasean por condonar deuda. “Ahora él y Barbón incumplen su palabra”, señala el forista, que resalta que ya el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) supuso “un atentado contra los principios de igualdad y solidaridad entre españoles y territorios al beneficiar a las comunidades más incumplidoras”. Pumares exige a Barbón “que alce la voz” e impida que “se beneficie a ciertas comunidades autónomas”. “Barbón debe exigir”, asevera Tomé (Podemos) La diputada de Podemos, Covadonga Tomé, establece dos matices. Primero considera “muy importante” el acuerdo alcanzado para la investidura y que convierte a España en “ejemplo progresista frente al avance de la extrema derecha”. Pero Tomé no esquiva el punto de unilateralidad del acuerdo y señala directamente a Barbón. “Tiene la obligación de reclamar la financiación más justa para Asturias en el contexto de una negociación que afecta a todos los territorios”, dice Tomé, que eleva el reto: “Es el momento idóneo para que Barbón demuestre su capacidad para conseguir resultados desde su propio partido”. E incluso le señala el acuerdo con el BNG que afecta a dos autopistas gallegas como constatación de que “sería posible acordar la supresión del peaje del Huerna”, o la cesión de las cercanías a Cataluña, como demandas ante las que exigir contraprestación. ¿Y el PSOE? Se ciñe a las palabras de Barbón Los socialistas, por su parte, se ciñen a la exégesis del acuerdo realizada por el propio Barbón. El presidente y líder de los socialistas asturianos ve en la literalidad del acuerdo la “posibilidad de una igualdad de trato” a todas las comunidades autónomas en lo relativo a la quita de deuda. Como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA, el Presidente partía de un rechazo a una condonación de deuda, pero de ser inevitable exigía “un trato equivalente para Asturias”. Aunque aún no se conoce cuál sería el alcance de esa condonación en lo relativo al Principado, Barbón considera que cumple en su postura “con lo acordado por los grupos parlamentarios de la Junta General en la pasada legislatura, en materia de financiación”.