Higiene y rapidez, claves contra la "fiebre de las vacas", con 8 focos ya en Asturias

Limpieza y rapidez de comunicación. Son las dos recomendaciones básicas y principales del presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias, Armando Solís, a los ganaderos para hacer frente a la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), la llamada comúnmente "fiebre de las vacas", porque ésta es uno de sus síntomas y porque es el ganado vacuno el principal afectado, si bien también otro tipo de reses, no solo domésticas sino salvajes (ciervos, gamos y corzos),

Los ganaderos asturianos están alarmados por la rápida propagación de la enfermedad –de origen vírico y no contagiosa entre reses, se transmite con las picaduras del mosquito "culicoides"– y hablan de cientos de casos en sus explotaciones. Pero lo cierto es que sobre el papel y según los últimos datos oficiales, son 33 los casos registrados en Asturias de 54 muestras realizadas hasta el momento; 21 dieron negativas. En la última semana se han sumado tres focos más –Caso, Tineo y Villaviciosa– a los cinco conocidos en Llanes, Candamo, Oviedo, Gijón y Riosa. En total, las explotaciones afectadas son 32.

"No hay tratamiento ni vacuna", advierte Armando Solís, quien por ese motivo recalca lo fundamental que son las medidas de higiene, tanto de desinsectación como de desinfección. "Todo lo que sea alejar el mosquito de los animales y destruirlo es bueno". Es la limpieza otra recomendación que desde el pasado septiembre, cuando se detectaron los primeros casos en Asturias (en Oviedo y Riosa), ha realizado de forma insistente la Dirección General de Ganadería del Principado, que llegó a realizar labores de desinfección en mercados como el de Pola de Siero.

"Lo único que se pueden tratar son los síntomas, con antiinflamatorios, por ejemplo", explica Solís. La vacuna es una de las principales demandas de los ganaderos pero, según el presidente del colegio, a día de hoy es un imposible. "Tiene un proceso y debe desarrollarse. Hoy por hoy no hay". Y es que la EHE es nueva no solo en Asturias, sino también en España y el resto de Europa, cuyos primeros casos se detectaron el 10 de noviembre de 2022, concretamente en Cerdeña y Sicilia. Ocho días después apareció en el sur de España y al cabo de un año comenzaron los primeros casos en el Norte.

Las temperaturas influyen en la propagación de la EHE. "Es transmitida por un mosquito y su actividad es óptima con buenas temperaturas. Cuando hay menos de diez grados ya empiezan a tener problemas de subsistencia", describe Solís. Por eso la gran esperanza de los ganaderos asturianos es que ahora que las temperaturas han bajado considerablemente, después de que en septiembre y octubre los termómetros estuvieran muy por encima de los registros habituales –lo que posiblemente favoreció la actividad del mosquito– , se frene la propagación de la enfermedad y los casos comiencen a remitir.

Con todo, queda un reguero de reses muertas y, en el mejor de los casos, con alguna tara, en función de la virulencia de la enfermedad. "Puede ser mortal o no pasarles nada. Pero la mortalidad es pequeña, lo que afecta es a la producción", describe Solís. No obstante, la patología es llamativa: dejan de comer, padecen cojeras, se les inflama la boca, la lengua... "En algunos casos les deja secuelas, otras se mueren. Todo depende del sistema inmunológico del animal". Según los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, la EHE presenta una morbilidad de un 7%, mientras que la mortalidad es mínima, de un 0,49%.

Armando Solís deja claro que entre animales no es contagiosa y que no presenta zoonosis, es decir, no pasa a las personas. "La gente debe estar tranquila. No afecta al consumo de carne ni de leche", recalca el presidente de los veterinarios asturianos. El Colegio reclama, por su parte, facilidades y mejoras para realizar los muestreos, como la instauración de una receta electrónica única que simplifique y agilice las anotaciones en las explotaciones, ahora a mano y con margen de error. "Hay suficientes profesionales en Asturias y cada explotación tiene su veterinario de cabecera. Los ganaderos deben declarar los casos de forma obligatoria y todo debe ir documentado, desde que se toma la muestra hasta que se envía al laboratorio de Jove y, de ahí, a Madrid", señala Solís. "Pero no hay que quedarse en si la muestra da positivo o negativo, porque el tratamiento del animal enfermo se realiza ya desde que tiene síntomas, por eso es importante dar el aviso de forma rápida al veterinario".

El PP lleva a la Junta la habilitación de ayudas a los ganaderos: "La situación es crítica"

Las ayudas a los ganaderos con animales afectados están en el centro del debate. El PP de Asturias reclama

una línea de ayudas para paliar las pérdidas de los ganaderos en una comunidad con una situación "crítica". Venta sostiene que "la enfermedad existe a lo largo y ancho de Asturias" y por este motivo el PP ha registrado una proposición no de ley que será debatida en el pleno de la próxima semana en la que reclama la prestación de ayudas por parte del Ejecutivo regional para aquellas explotaciones que han sufrido bajas. También ha pedido que se dé apoyo a los ganaderos para que realicen tratamientos de desinsectación y "evitar que se propague la enfermedad".