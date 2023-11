Anulan la multa de 5.000 euros a un bar de Grado por varias fiestas durante el covid

Le acusaban de haber organizado varias fiestas en su bar de Grado en lo peor del covid, por lo que la Consejería de Salud del Principado le impuso una multa de 5.000 euros. El Juzgado de lo contencioso número 2 de Oviedo acaba de anular esa multa, ya que considera que no hay pruebas suficientes para la sanción.

Para multar al bar (el bar El Empedrao, de la calle Alonso de Grado), el equipo ROCA de la Guardia Civil se sirvió de dos fotografías obtenidas de las redes sociales, según los agentes tomadas el 24 y el 25 de diciembre de 2020, en la que se aprecia un determinado número de personas sin guardar la distancia que se aconsejaba por aquellas fechas para frenar la extensión del covid. La sanción se acordó en 2021.

El hostelero, cuyos intereses defiende el letrado Fernando Barutell, recurrió la resolución, sin éxito, y planteó entonces un contencioso, en el que indicaba que las fotografías eran "genéricas, de redes sociales carentes de informe pericial ni contraste técnico", con lo que se habría vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. La Consejería, por su parte, se remitió al informe de la Guardia Civil, que cuenta con presunción de veracidad, y que las fotos correspondían al día de los hechos.

En el expediente se explicaba que, ante la alarma social generada en Grado por un brote de contagios, que hizo que el concejo quedase cerrado perimetralmente, y ante la sospecha de que alto número de casos se debiese a fiestas clandestinas, los agentes revisaron las redes sociales, hallando las citadas fotos. También se aportaba una foto de un recorte de periódico en el que el hostelero supuestamente justificaba las fotos indicando que se correspondían con un momento puntual, durante las Navidades. Por otro lado, los agentes justificaron no haber acudido a comprobar in situ el incumplimiento de la normativa porque alguien avisaba al hostelero y cuando llegaban todo era normal.

Para la magistrada Rosa María Fernández, "no existe ningún dato objetivo que verifique que las fotografías fueron tomadas el 24 y 25 de diciembre". En cuanto a la foto del recorte, ni siquiera se indica el medio al que pertenece. Continúa la jueza indicando que no hay constancia de denuncias ni actuaciones ni llamadas respecto a este local. Por otro lado, dos clientes que aparecían en las fotos declararon que éstas podían ser anteriores a diciembre de 2020 y que en el bar se respetaban las normas anticovid. Por tanto se anula la multa y no cabe recurso.