"Hay que dejar claro que la fiebre hemorrágica del ganado no afecta a los alimentos: ni a la leche ni a la carne"

Si algún departamento no lo ha tenido fácil desde el minuto uno de esta legislatura que empezó a andar en Asturias el pasado verano, ese ha sido la Consejería de Medio Rural, en manos de Marcelino Marcos Líndez, quien ha sufrido ya delante de su sede una manifestación del sector. Pero es que son muchos los problemas que arrastra el campo, de los que los profesionales llevan alertando hace ya unos cuantos años. Por si fueran poco los daños del lobo, el encarecimiento de los costes de producción, los estragos de la sequía y la falta de relevo generacional, entre otros, los ganaderos de Asturias y del resto de España tienen que hacer frente ahora a la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), causada por la picadura de un mosquito del género Culicoides que afecta a las vacas principalmente, merma su producción y las mata en algunos casos. Con ello lidia en primera línea la piloñesa Rocío Huerta (Colla, 1971), directora general de Ganadería y Sanidad Agraria.

–Éramos pocos...

–La verdad es que todas las cuestiones de sanidad animal me parecen muy importantes. Pasamos la tuberculosis y hemos conseguido ser declarados zona libre, pero un solo caso que surja ya supone un trauma. El ganadero sufre mucho con cualquier enfermedad, su vinculación con los animales es muy fuerte. Y ahora nos llega esto, una enfermedad de fuera, de Asia, de América, que entró hace un año por Andalucía. La reunión con el Ministerio fue inmediata, para alertar de que teníamos algo nuevo y que se expandía por toda España. La lucha es la desinsectación, medidas preventivas, guste o no: esa es la manera. La mayoría de los ganaderos ya tiene esos hábitos, de siempre, pero cuando aquí surgieron los primeros casos nos volcamos para informar a todos de que la higiene es necesaria y desinsectamos hasta tres mercados de ganado. El primer objetivo es dejar claro que la EHE no afecta a los alimentos: ni a la carne, ni a la leche.

–Pese a esas medidas los casos parece que se han disparado.

–Pues sí. Yo ya no sé qué pensar, quizás es otro efecto más del cambio climático, del excesivo calor, pero, bueno, son suposiciones.

–Los ganaderos sostienen que hay muchísimos más casos de los que se admiten oficialmente.

–Obviamente ven a sus animales enfermos y para ellos es así, al ver que los síntomas son compatibles con la EHE. Pero debe ser el veterinario el que observe al animal y diagnostique si puede ser esta enfermedad. Aun así, luego tiene que enviar la muestra de sangre, que solo puede recoger él, al laboratorio. Es un muestreo serológico importante.

–¿Estamos ante otro caso, quizás, en que la realidad va por delante de la burocracia?

–No lo veo así. Sería deseable que todo fuese más rápido, por supuesto. Pero creo que es una cuestión de concienciación. Al principio empezamos con casos puntuales. Siempre hay animales que a lo mejor tienen una mucosidad o tienen problemas, por ejemplo. en las patas. Hay veces que pasas dos o tres días sin verlos en el pasto en extensivo y te encuentras a alguno gacho, que entra dentro de lo normal. Pero de repente sale un caso y se empieza a correr la voz, luego se concentran en determinadas zonas y entonces uno piensa que en su ganadería no tiene uno, sino dos, tres, cuatro con síntomas que igual son compatibles con la EHE. Para un ganadero son muy importantes sus animales, no se puede imaginar lo doloroso que es para ellos verlos que no comen, que no se levantan, que les tienen que dar suero porque están débiles... Todo esto conlleva una alarma, más si ves que también sucede en otras comunidades.

–¿No era aquí esperado, quizás?

–En la feria Agropec hablamos de ello, se comentaba que esto quizás no llegaría aquí. Pero, de repente, a mediados de octubre, cuando es la época habitual en la que desaparezca el mosquito, vino esa calorada.

–¿Hay medios y personal suficientes para hacer todas la muestras necesarias?

–Sí, no es un problema de falta de veterinarios o falta de medios, aunque los primeros refieren que están desbordados. Lógicamente hay un pico de trabajo, pero cuando eres un profesional sanitario debes asumir que hay momentos así de repunte. Esta es una enfermedad de declaración obligatoria y las muestras deben llegar en condiciones concretas y con la documentación veterinaria correspondiente.

–Las organizaciones agrarias critican falta de respuesta rápida, que no se hizo lo debido ya en septiembre cuando se registraron los primeros casos.

–En eso no les doy la razón. No puedo asumirlo, porque nada más que se confirmó el primer caso llamé a los representantes de las cinco organizaciones agrarias para trasladarles la situación, les explicamos el protocolo, creamos dentro de la página web del Principado un acceso donde se iba volcando toda la información. Incluso se puso a disposición de los ganaderos un modelo de declaración responsable para que ellos, cuando no se necesitaba un certificado veterinario de la desinsectación, pudieran cubrirlo. Pero los protocolos no son de una comunidad autónoma. Como dije es una enfermedad de declaración obligatoria, que es de nuevo cuño en Europa y que está regulada por la normativa. Para eso está el Ministerio. Cuando Asturias se declaró zona afectada, teníamos el problema de que nuestros animales suelen salir hacia Aragón, hacia Cataluña, y por eso se asumió por parte del Principado, en el mercado de Pola de Siero, desinsectar y corroborar con los veterinarios que emitían los certificados que estos pudieran circular y cumplir con toda la normativa. Se hicieron reuniones periódicas con el Ministerio para ver la evolución. Yo de verdad te lo digo: no sé qué más podríamos haber hecho, porque nos tomamos muy en serio esto desde el primer momento. Yo en cada feria a la que iba preguntaba al ganadero si había desinsectado, lo recomendaba. Luego esto se desbordó.

–¿Cifras del impacto?

–De morbilidad estamos hablando de un 7% a nivel nacional y la mortalidad está sobre el 0,49. Nosotros también estamos monitorizando una serie de explotaciones que desde el primer momento dieron casos positivos para ver la evolución. Nuestros servicios veterinarios van semanalmente, recogen datos, qué tratamiento se da a los animales, cómo reaccionan, síntomas... De lo que se trata es de aprender en el terreno.

–Los ganaderos claman por una vacuna.

–No hay vacuna autorizada en Europa. Las medidas, las recomendaciones son la desinsectación continua y el tratamiento con antiinflamatorios a criterio del veterinario.

–Se habla del calor que favoreció al mosquito. Ahora muchos confían que con el frío esto remita.

–Estas enfermedades que se vinculan a un culicoide tienen unos periodos al año con menor actividad. También se está viendo que, por ejemplo, en Andalucía o Extremadura, cuando empezó el año pasado, lo hizo con un vigor o con una intensidad que ahora no tiene y los casos cada vez son más leves. A lo mejor los rebaños se van inmunizando.

–Los organizaciones han tomado la decisión de suspender varias ferias en Asturias. ¿Lo ve bien?

–No lo sé, porque la enfermedad no se transmite de animal a animal, sino que es por picadura de mosquito. Al principio, cuando los primeros casos, todos nos decían que, por favor, no suspendiéramos ferias, que son fundamentales para los negocios del sector. Encima ahora estamos en la temporada fuerte. Pero también creo que en determinadas zonas, las más afectadas, cuando ven así a los animales, pocas ganas habrá de ir a ferias y concursos.

–¿Qué zonas son las más afectadas?

–Zona de Aller y Llanes. Pero es que cada día llegan nuevos resultados de muestras. En general son esas dos ahora. Creemos que a lo mejor el mosquito está actuando en lugares donde se acumula agua estancada, poca higiene, que siempre favorecen su actividad.

–El agroganadero es un sector con el agua al cuello económicamente. Ahora pide ayudas para compensar la pérdida de animales, de producción. ¿Las habilitará el Principado?

–Este año el Principado ha hecho una apuesta importante para apoyar al sector y con hechos. En marzo se pagaron 4 millones de euros que iban destinados a complementar las ayudas ministeriales por el encarecimiento de costes de producción por la guerra de Ucrania. Ahora se sufrió una situación derivada de la sequía, que afectó a determinadas zonas con una bajada de producción. Se puso sobre la mesa y en diciembre se pagarán unos 5 millones para complementar las que ya acaba de pagar ahora el Ministerio. Somos la única comunidad que lo ha hecho. Creo que estamos demostrado apoyo cuando es necesario. Ahora por supuesto se estudiará, porque obviamente reconocemos que hay una enfermedad y que está afectando. Pero necesitamos que haya pruebas. Porque, claro, de momento justificar unas ayudas cuando de 54 muestras 33 son positivas y 21 negativas es un poco difícil. Entonces necesitamos que se tomen muestras para también saber exactamente de lo que estamos hablando.

–Algunos ganaderos se han quejado de que en una cuadra no se toman muestras a todos los animales supuestamente afectados.

–A ver, hay que tomarle la muestra al animal que el veterinario considera que es necesario porque tiene síntomas. Eso es así. El otro día nos llegaron las muestras de una explotación de Villaviciosa que habían tomado muestras a dos animales y vinieron las dos negativas. Eso tiene que ser a criterio del veterinario.

–¿Hay gente reacia a que se tomen muestras en sus explotaciones?

–Yo creo que al principio se pensaba que esto pasaría, que igual quedaba en un solo un caso, que igual pese a los síntomas mi vaca no tiene EHE... Pero ahora está mucho más extendido y, sobre todo, claro. Nosotros también estamos apuntando. En los servicios veterinarios, en las oficinas comarcales, están haciendo un seguimiento y recabando la información de lo que hay. Porque lo que nos interesa, como te digo, es saber cómo enfrentarnos a ello.

–¿Cree que quizás en el futuro serán más habituales este tipo de brotes, motivados por una meteorología atípica e inestable?

–Pues visto lo visto, sí. Ya vimos lo que pasó por ejemplo hace un año con la infección de carbunco bacteridiano en Onís. Se actuó y ahí quedó. La cuestión es no ocultarlo. A mí lo que me preocupa de todo esto es que las enfermedades, tanto en animales como en personas, hay que afrontarlas, tener herramientas para combatirlas, para presionar a los laboratorios para que desarrollen vacunas o lo que sea. Ahora lo que necesitamos es documentar los casos de EHE y trasladar a la sociedad que somos serios, que esto es una enfermedad que no se transmite a los humanos, que se puede consumir la carne y la leche.

–Cambiando de tercio, tengo que preguntarle por la ya eterna problemática del lobo, cuyos ataques al ganado preocupan sobremanera en Asturias. ¿Es optimista de que el Principado podrá finalmente llevar a cabo su plan de control paralizado por la protección del lobo?

–El Gobierno del Principado ha dejado clara su posición desde el principio y así lucha en los tribunales por ello. El otro día, en el consejo consultivo del lobo, me parece que se trataron también otros aspectos que son claves y que yo creo que vienen a dar, como quien dice, otras vías de esperanza. Por supuesto, nosotros queremos poder aplicar el plan de control, por eso seguimos trabajando, haciendo los informes con seriedad y con rigor. Pero también ponemos en marcha medidas preventivas para intentar que aquellos que pueden, no digo que en todos los sitios sean factibles, con el aporte de dinero por parte de la administración, las apliquen. Por ejemplo, las ayudas a la nueva incorporación desde hace dos años se incrementan en unos 20.000 euros para aquellos jóvenes que en su plan empresarial adopten medidas de prevención con perros, cercados móviles... También hemos agilizado los pagos por daños y el baremo por daños de fauna salvaje lo hemos igualado.

–Insiste mucho en la prevención.

–Quiero además aprovechar para aclarar una desinformación que hay. Muchos piensan que si adoptan medidas preventivas, pero aun así sufren ataques, no les indemnizarán. Y eso no es así. Es decir: si has tomado precauciones y aun así el lobo ha atacado a tu ganado, con eso demostramos que ahí hay un problema mucho más serio. Necesitamos que los datos demuestren lo que estamos diciendo.

–¿Pero las batidas que pide el sector? ¿Cree que llegarán a permitirse de nuevo?

–Entiendo que sí, yo creo en la justicia, soy abogada y creo que todo lo que se tramitó desde el Principado es un expediente muy trabajado y muy bien documentado.

–Ya para finalizar, otra eterna cuestión: la falta de relevo generacional en el campo. ¿Aconsejaría a los jóvenes entrar en un sector que no parece muy atractivo desde fuera actualmente: lobo, costes disparados, caída de ingresos, enfermedades, compleja burocracia, despoblación de los pueblos..?

–Pues sí, pues sí, sin dudarlo. Yo toda la vida he estado vinculada a este sector, sobre todo al de la leche. Y voy a ferias, veo a gente joven con mucha vocación. Creo que nosotros mismos les animamos a irse porque siempre destacamos lo negativo, pero este sector tiene mucho de positivo. Y lo malo, pues como en todos. Cualquier trabajo tiene sus problemas. Tenemos que poner en valor lo que se hace y hay gente que tiene mucha vocación, que es necesario que siga, que se forme y que vea que esta es una actividad como cualquier otra, que debes saber de todo, cada vez más tecnología, y en eso los jóvenes tienen mucho que decir.

–¿Alguna idea para atraerlos?

–En breve vamos a poner en marcha el plan "Incorpórate al Agro", que enfocará ayudas para buscar a gente que sea joven o que venga de otras profesiones y apueste por este sector. Porque tiene también muchas cosas que al final en otros a lo mejor no, como es la conciliación. Sí, hay que seguir impulsándolo, pero yo creo firmemente en el futuro del campo. Al fin y al cabo somos los que producimos los alimentos. Es que no queda otra, porque, si no, la gente no come.