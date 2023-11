Unas dos mil personas (según la cifra oficial de la Policía Nacional), enarbolando banderas de España, han protestado durante casi una hora, desde las 20.00, ante la sede de la Federación Socialista de Asturias (FSA) en la ovetense calle Santa Teresa. Según otras fuentes de la Policía Local, la cifra de manifestantes superaba las 4.000 personas.

Las consignas de «Amnistía para tu tía», «Partido Socialista, putero y golpista», «Sánchez y Barbón, la misma mierda son», «Socialistas, vagos y golpistas» o «Pedro Sánchez a prisión» se alternaron con cánticos de «Yo soy español», vivas a España, al Rey y las fuerzas de seguridad. «¡Vivan los jueces!», exclamó una mujer. «¡Algunos!», respondieron varios.

La convocatoria de las concentraciones en distintos puntos de España ante sedes socialistas, realizada por el colectivo «Revuelta» y jaleada por Vox, colapsó la calle de Santa Teresa, desde la Plaza de España hasta la Avenida de Galicia, donde los asistentes llegaron a invadir la calle al rebosar la capacidad de la vía en la que se encuentra la sede de la FSA. Nadie había en los locales del PSOE, que una hora antes había celebrado su Ejecutiva en la sede que posee en La Ería.

Megáfono en mano, varios jóvenes envueltos en banderas de España y de la Cruz de Borgoña lanzaban las proclamas, muchas de ellas leídas en el teléfono móvil. Junto a ellos estaba el diputado regional de Vox Javier Jové. Fuentes de Vox recalcaron que la manifestación no ha estado convocada por el partido, aunque la apoya, por lo que no hubo declaraciones al respecto. El Partido Popular, en cambio, recomendó a sus cargos que no acudieran. Decenas de personas con carteles similares, con proclamas como ”La lechera a la frontera” o “Puigdemont a prisión” gritaban al tiempo: “El Procés se firma en el Ramsés”. “¡Prensa española, manipuladora!” gritaban los más exaltados a los medios de comunicación presentes.

Más allá del núcleo principal que lanzaba las proclamas, en su mayoría jóvenes, por el resto de la calle se extendía parejas de personas mayores, de mediana edad e incluso familias con niños. Movidos por el entusiasmo, hubo quien se excedió en las exigencias: “Los tanques a la calle y se acabó la puta tontería”, dice una mujer. “¡Calla, oh!”, le replican al lado. En un momento dado, los reproches cambiaron de bando: “¡No se te ve, Canteli dónde estás!”, gritaron un rato. “Yo esta de Canteli no la entiendo”, susurra un hombre a su acompañante.

La comitiva fue posteriormente hasta la sede de la Presidencia, donde continuaron unos minutos la protesta y reclamaron la presencia del Presidente, Adrián Barbón. “Barbón, cabrón, asómate al balcón”, gritaban, acompañando las consignas con expresiones habituales en los campos de fútbol. Tras el himno de España, la concentración se disolvió pacíficamente.

