La oferta del Principado para desbloquear el encierro del personal de las residencias de mayores: más personal pero sin plus

La consejería de Bienestar Social ofreció más personal en los turnos de las residencias públicas de mayores de Asturias, pero rechazó la otra gran reivindicación, el pago del plus de peligrosidad, en la primera reunión con el comité de empresa para poner fin al encierro que mantiene en la sede del ERA desde hace dos semanas. De momento, los delegados mantienen la protesta a la espera de que el Gobierno regional concrete el llamado «incremento de mínimos» en la dotación de personal de las residencias públicas.

La consejera, Melania Álvarez, enmarcó ese aumento de plantilla «en la cartelera que está elaborando cada centro en 2024», que prevé el incremento de personal en cada planta y en todos los turnos. Álvarez dejó entrever que ese incremento de personal se podrá afrontar con el medio millar de trabajadores previstos ya para este ejercicio y sostuvo que es una medida que «mejorará la calidad de la atención». En cambio, la Consejera rechazó de plano el pago del plus de peligrosidad al personal para, según dijo, «evitar la estigmatización y criminalización». Melania Álvarez recalcó que «ese plus no entra en la ecuación», mientras una de las trabajadoras portaba una pancarta de lo más expresiva a las puertas del ERA: «Nun ye estigmatizar, ye llevales y nun cobrar».

La presidenta del comité de empresa, Beatriz Fernández, calificó de «amargo» el resultado de esa primera reunión con la consejería de Bienestar Social, en la que también estuvo presente el director de Función Pública, por la negativa sobre el plus de peligrosidad. «De momento vamos a seguir aquí con el encierro porque no tenemos nada por escrito», afirmó anoche la representante sindical.