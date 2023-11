La polémica vuelve a salpicar al Principado. Existe un debate en las redes sociales sobre cómo vienen vestidos los turistas a Asturias. Y todo esto lo ha querido retratar la conocida tiktoker gijonesa Marta Camín.

Al parecer, existe la idea por los recovecos de internet de que la gente que acude a Asturias de visita suele venir ataviada con ropa de montañismo, algo que Camín no entiende, ya que según ella misma, "tenemos ciudades con museos y cultura; y asfaltadas y todo eh", bromea.

"No hace falta venir vestidos de 'trekking' para venir a Asturias, no pedimos el ticket de Decathlon en el aeropuerto para venir", comienza diciendo la tiktoker, quien cree fervientemente que no es necesaria tal vestimenta: "Si vais a hacer sendas o rutas, muy bien que vengáis así, pero si venís a Gijón, a Oviedo, a Avilés, no hace falta que vengáis de ropa de deporte porque está asfaltado el suelo, no solo hay vacas por la calle", asegura.

Su vídeo se ha llenado de comentarios, tanto positivos como negativos, dando lugar a un debate sobre qué ropa es mejor para visitar el Principado: "Tía, deja a la gente que vaya vestida como quiera", comenta un usuario; "no hace mucho vi a una chica (asturiana no, obviamente) haciendo la ruta del Cares en cuñas de esparto", escribe otra.

