–A pesar de todas las vueltas que he dado, mi identidad es la de médico. Si hoy tuviera 18 años, volvería a elegir esa profesión sin ninguna duda.

Amalio Telenti Asensio (Oviedo, 1959), ganador de la primera edición del Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA en la categoría de Trayectoria, es licenciado en Medicina por la Universidad de Oviedo, pero su itinerario posterior ha dado varios giros y le ha convertido en un experto de prestigio mundial en disciplinas muy diversas que han abierto brecha en diagnósticos y tratamientos de enfermedades. En el momento actual, es vicepresidente ejecutivo de Vir Biotechnology, compañía farmacéutica centrada en enfermedades infecciosas e inmunología que tiene sede en San Francisco (EE UU).

Cuando analiza su trayectoria profesional, el doctor Telenti concluye que las claves de sus logros han sido "rentabilizar al máximo cada fracaso" y "aceptar cada oportunidad sin arrugarme". Al recibir distinciones, el pensamiento se dirige a quienes han contribuido a forjar la carrera premiada. La reflexión del doctor Telenti es extensa, pero merece ser reproducida en su totalidad:

–La noción de maestro es difícil de encontrar hoy: es raro que una persona vehicule el conocimiento, la práctica, la filosofía, la ética y la estrategia y que, además, invierta en ti. Lo que sí he tenido es gente portentosa en diferentes dimensiones: inteligencia inalcanzable, intuición, liderazgo, ejecución, humanidad... La persona más completa quizás haya sido mi padre: un modelo. Pero recuerdo con cariño al doctor Arroyo, del Hospital General de Asturias, quien siendo estudiante me dejó ver pacientes solito. Más tarde, los doctores Hermans y Wilson, de la Clínica Mayo, quienes planificaron mi formación. Más tarde, la grandiosidad de Craig Venter [uno de los artífices de la secuenciación del genoma humano y premio Príncipe de Asturias de Investigación en 2001], que me dio alas científicas, y George Scangos, que me demostró cómo dirigir una empresa con bondad. Todos ellos me dieron libertad de decisión y acción.

El padre de Amalio Telenti Asensio fue Amalio Telenti Rodríguez, también médico, jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital General. Falleció de forma prematura en 1982, al ser atropellado cuando circulaba en bicicleta por Oviedo.

Alguien puede preguntarse cuántas horas hay que dedicar al trabajo para triunfar a lo grande:

–Hasta hace poco, mi vida se regía por la noción del "colmado", esa combinación de pequeña tienda y bar, donde también se desarrolla la vida social. Trabajo, vivo, veo a los amigos a cualquier hora, pienso sobre problemas científicos sin mucha distinción. Ahora, desde el pasado mes de mayo, tengo una vida más muelle.

Ese mayor relax de los últimos tiempos se deriva de que Amalio Telenti ha pasado a combinar el trabajo en su empresa con el asesoramiento a otras compañías o proyectos científicos en varios países. "Dar tu opinión es fácil", bromea.

El fallo de la primera edición de los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA tuvo lugar el pasado lunes. El jurado está presidido por el traumatólogo Alejandro Braña, expresidente del Colegio de Médicos de Asturias y antiguo jefe de servicio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El resto de sus miembros son la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra; el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña; el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, José Antonio Vega; el presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado, Julio Bobes, y como secretario, Pablo Álvarez, responsable del área de Sanidad de LA NUEVA ESPAÑA.

Tanto el doctor Telenti como la oncóloga Paula Jiménez Fonseca, galardonada en la categoría de Proyección, recibirán estas distinciones el próximo mes de diciembre, en el marco de una ceremonia que tendrá como escenario el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.

Tras estudiar Medicina en Oviedo, Amalio Telenti se especializó en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas en la Cínica Mayo (EE UU) y en Microbiología Molecular en Inselspital (Berna, Suiza). Es experto en enfermedades infecciosas, entre ellas el sida, la tuberculosis y el covid. Ha pasado por la Universidad de Berna, el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, el Ragon Institute de Harvard y el Hospital Universitario de Lausana (Suiza).

Como director científico de la empresa Human Longevity Inc., el médico ovetense estuvo a cargo del análisis de los primeros 10.000 genomas humanos estudiados con alta resolución e investigó los mecanismos por los que variaciones genéticas acortan la vida. Ha sido responsable de datos científicos en Scripps Translational Science Institute, así como profesor de genómica en The Scripps Research Institute, entidades ubicadas en San Diego (EE UU).

En este intenso periplo, ¿dónde ha aprendido más?

–Por una parte, está el conocimiento del conocimiento: me lo dio la Clínica Mayo, máquina de formación de médicos. Luego está el conocimiento de lo nuevo, lo que ves por primera vez a través de la investigación: esto ocurrió de manera continua durante mi vida en Suiza y Estados Unidos, con momentos extraordinarios, como descubrir los mecanismos de resistencia en la tuberculosis, el primer análisis genómico de la susceptibilidad al sida, la secuenciación genómica completa de 10.000 personas. Finalmente, tenemos el conocimiento del proceso de innovación. Innovar es convertir un descubrimiento en algo útil: tratamiento o máquina. Yo aprendí el proceso de innovación en la industria cuando trabajé para generar uno de los tratamientos para el covid.

A sus 64 años, Amalio Telenti no se detiene:

–Trabajo en técnicas de procesamiento de datos médicos a gran escala. El objetivo es descubrir el auténtico impacto de ciertas infecciones en la población. También trabajo en nuevas técnicas de inteligencia artificial para ingeniería de proteínas, con el objetivo de mejorar las propiedades de los anticuerpos terapéuticos, por ejemplo, que sean más duraderos, más potentes y más específicos como medicamentos.

Lo más esencial de estos proyectos será expuesto con cierto detalle el mes próximo, en la ceremonia de entrega del Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA.