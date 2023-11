"Me siento cercano a la bohemia como crítica de lo que hay de falso y pintado en la sociedad"

El jurista, catedrático y escritor Francisco Sosa Wagner regresa a la literatura con una novela bajo el brazo, "Bohemios que hablaban alemán" (Funambulista, 2023), ambientada en los círculos culturales muniqueses y vieneses de fines del XIX y principios del XX. Le atrae "la bohemia como crítica de lo que hay de falso y pintado en la sociedad, que hay que hacer añicos de vez en cuando". Fuera ya de la política, no deja de criticar la amnistía, "un instrumento inconstitucional, una burla al poder judicial y un regalo a unos golpistas".

–Vuelve a la novela.

–Hace veinte años gané el premio "Miguel Delibes" por "Es indiferente llamarse Ernesto", después el premio "Café Bretón" por "Escenas históricas pero verdaderas", una colección de relatos cortos, y soy autor asimismo de "Novela ácida universitaria", trapacerías en los claustros y facultades, y "Abdicación por amor", biografía novelada de Lola Montes. Soy ya un narrador veterano.

–Recrea un momento clave de la cultura europea.

–A fines del siglo XIX, un barrio de Munich llamado Schwabing, donde fueron a vivir familias como las de los Mann, atrajo a decenas de artistas, escritores, pensadores, autores teatrales que estaban abriendo camino en nuevos pensamientos y en una nueva forma de expresarse. Al mismo tiempo, en Viena se estaba produciendo el mismo fenómeno, no en torno a un barrio sino en torno a los cafés tan populares de la ciudad. En mi novela salen escritores como Rilke, Hofmannstahl, Heinrich Mann, Schnitzler, Werfel, que fue amante de Alma Mahler, el autor teatral Wedekind que es el creador de Lulú, luego convertido en una ópera por Alban Berg, pintores como Kandinsky, Klimt, Kokoschka... Y una mujer, bohemia entre las bohemias, Franziska zu Reventlow, una condesa que abandona la pompa de la nobleza para vivir la vida bohemia. No sé cómo nuestras feministas no se han enterado de su existencia. Son paisajes y paisanajes muy ricos y entretenidos.

–Todo ese mundo terminó en la tragedia nazi.

–En esa época se está gestando un nuevo pensamiento y en mi novela se advierte también cómo se va creando el "humus" que conduce al totalitarismo nazi. La revolución comunista que se desencadena en Munich al final de la primera guerra mundial es tratada, como también el desplome de la monarquía austrohúngara en 1918.

–¿Con qué personaje se siente más identificado?

–Con Frank Wedekind, explosivo y fecundo, no dejó títere con cabeza criticando la hipocresía social. Y el periodista Karl Kraus, que hizo lo mismo.

–¿Qué le une a la bohemia?

–Me siento cercano a la bohemia entendida como una forma de crítica de todo lo que hay de falso y pintado en la sociedad que es mucho. Es muy importante que, de vez en cuando, todo eso se haga añicos con la pluma o con el pincel. Es significativo que los partidos "progresistas" de la época ni se enteraron de lo que estaba ocurriendo en el arte.

–Todo ese mundo terminó en tragedia.

–No exactamente, tiene rasgos míos pero otros son creación literaria. En la novela hay un 70 por ciento de personajes reales y un 30 por ciento inventados por mí para poder conformar una historia novelada y no un simple ensayo.

–¿Cómo va La Tercera España? ¿No teme que termine cayendo bajo el fuego cruzado de las dos Españas?

–Si yo estuviera creando un nuevo partido político, espero que mis amigos me redujeran y me condujeran a un manicomio. Yo me limité a firmar un manifiesto escrito por Gabriel Tortella, en absoluto a crear un nuevo partido. He enterrado tres, soy una compañía fúnebre.

–¿Cómo ve la amnistía? ¿No nos retrotrae la amnistía a lo peor de nuestro siglo XIX?

–Está muy bien el recordatorio histórico que hace usted. La amnistía actual me parece un instrumento inconstitucional, una burla al poder judicial y un regalo a unos golpistas a los que el Gobierno de Sánchez no pide nada a cambio. Solo que lo mantengan en la Moncloa. Si le pidieran invadir Rabat o entregar el puerto de Málaga a Putin, Sánchez no lo dudaría.

–¿Estamos ante un cambio de régimen por la puerta de atrás?

–El problema español actual no son los comunistas, los golpistas o los hijos de los terroristas vascos. Todos estos serían una nota a pie de página si no fuera porque el PSOE, no solo Sánchez, los ha elevado al texto principal y además con letras capitulares. El sistema constitucional español se tambalea si observamos las fuerzas políticas que se niegan a acatar la Constitución o se ausentan en actos como el de la jura de la Princesa de Asturias; fuerzas políticas que están en el Gobierno o apoyándolo. Se derrumbará con el referéndum de la autodeterminación... y lo que venga después. Todo lo admitirá el PSOE, insisto, no solo Sánchez.