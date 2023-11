"La temporalidad bajó con la reforma; es falso que los contratos duren ahora menos"

Carolina Martínez Moreno es catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo y coordinadora del libro que ayer fue presentado en el edificio histórico: "El Derecho del Trabajo que viene. Reflexiones sobre la reforma laboral que necesitamos". En la publicación, que está editada con el apoyo de la Consejería de Ciencia, Empresa, Formación y Empleo y el Colegio de Graduados Sociales de Asturias, participan trece profesores del área de Derecho del Trabajo. "Es un libro riguroso y con opiniones muy agudas", introduce Martínez.

–¿En qué ha acertado y en qué ha fallado la reforma laboral de 2021?

–El principal propósito que tenía la norma, que era combatir la excesiva, desproporcionada e injustificada temporalidad, se ha logrado. La contratación indefinida ha crecido exponencialmente, aunque a su alrededor hay muchos mitos. Se dice, por ejemplo, que los contratos indefinidos tienen ahora una cortísima duración y que se extinguen antes de llegar al año. Pero eso ya pasaba antes, porque la contratación indefinida no te garantiza una inmovilidad en el puesto de trabajo. Así que esa es una crítica un poco mentirosilla.

–¿Hay más aciertos?

–Sí, por ejemplo, se reequilibran algunos elementos del modelo de negociación colectiva que habían sido muy criticados en la reforma del 2012, como es la recuperación de la ultraactividad indefinida. Se introduce un elemento novedoso que es la obligación, transcurrido un año desde que se denuncia el convenio, de ir a los sistemas de solución autónoma de conflictos. Otro acierto fue blindar la cuantía salarial en el convenio laboral, aunque sin eliminar del todo la posibilidad de negociarla a nivel de empresa. Dejando a un lado casos concretos, el mayor acierto de la reforma está en el propio método. Es decir no fue diseñada desde la política del gobierno, sino que fue pactada por los agentes sociales.

–¿Qué fallos tiene?

–Grandes errores yo no veo. Sí hay problemas técnicos, interpretativos, que puedan ocasionar dudas y obligar a intervenir a los tribunales. Lo que le achacamos a la reforma es lo que no está y podía haber estado.

–¿Por ejemplo?

–Todo lo que tiene que ver con prácticas en empresas y becas es un nicho de fraude importante. Es verdad que algo se hizo, pero no se llegó a firmar el estatuto de becarios. Esa es una asignatura pendiente. También se hizo una modificación importante para que las empleadas del hogar tuviesen paro, pero queda pendiente la protección de riesgos laborales. La reforma no toca nada del trabajo a tiempo parcial, que es una fuente de precariedad tremenda, ni del despido. Tampoco se ha hecho nada en materia de participación de los trabajadores en la empresa cuando el sistema actual no lo pueden aplicar la mayoría de compañías. También queda pendiente la inteligencia artificial, es decir, articular mecanismos de transparencia, protección de derechos, supuestos de uso de dispositivos tecnológicos...

–¿Estas asignaturas pendientes habría que abordarlas ya o pueden esperar?

–Llevamos mucho tiempo hablando de un nuevo estatuto del siglo XXI, que se ha quedado un poco en el imaginario. No obstante, creo que está en la mente de muchas de las personas que están intentando formar gobierno. Si fuera otro el signo político seguramente lo que haría sería una propuesta para reformar la reforma... El derecho del trabajo es una disciplina que, desde su nacimiento, ha estado en permanente construcción y convulsión, porque es un área muy sensible a los cambios políticos, sociales, económicos, la tecnología... A todo.

–¿Qué opina de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que figura en el pacto entre Sumar y PSOE?

–Hay un montón de sectores que tienen regulaciones especiales. No se puede solventar el problema igual en todos los sectores productivos. Hay actividades intensivas en las que no puedes poner una semana de cuatro días o jornadas de 6 horas. El debate no debería ser tanto cuantitativo, de cuántas horas, sino de cómo distribuir el tiempo. El desafío es tener una distribución horaria más previsible y más equilibrada, como exige la normativa europea. Hay convenios colectivos en los que los trabajadores no saben el horario que van a tener hasta una semana antes. ¿Cómo organizas así tu vida?

–Asturias es la quinta comunidad con más paro. ¿Cómo ve al Principado en términos laborales?

–El problema de Asturias es que su industria tradicional ha perdido peso y el empleo se ha desplazado hacia el sector servicios, que tiene peores condiciones salariales y de empleo.

–¿La solución pasa por atraer más industria?

–Pasa por generar empleo de calidad y eso algo se está haciendo con la creación de empresas innovadoras. El tema es que si la minería movía miles de empleos, estas firmas son mucho más pequeñas. A eso se une que la agricultura y la ganadería están en declive.

–¿Cómo surgió la iniciativa de escribir este libro?

–Partió del presidente del Colegio de Graduados Sociales con el respaldo de la dirección general de Empleo y Asuntos Laborales. En él hemos participado Diego Álvarez, Ignacio González del Rey, Alba García, Luis Antonio Fernández, Ana Rosa Argüelles, Carlos García Barcala, Óscar Fernández, Iván Antonio Rodríguez, Ángeles Ceinos, Paz Menéndez Sebastián, Alex Minculeasa, Marcos Óscar Martínez y yo.