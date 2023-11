"El eje Cantábrico, que nos lleva a Europa, es clave, pero no le interesa a Asturias"

El exconsejero de Obras Públicas de Cantabria y exdiputado nacional del PRC José María Mazón (Oviedo, 1951) presenta hoy en el Club de Tenis de Oviedo, a las 19.00 horas, la página web "Tennis Race for History. La Carrera del Tenis por la Historia", un sistema de clasificación para saber quién es el mejor tenista del mundo, con la novedad de que tiene en cuenta toda su carrera. Este ingeniero, experto en estadística, dejó en junio la política tras una dilatada carrera de 28 años. En su opinión, Asturias debe centrarse en el eje Cantábrico, por el que "no tiene mucho interés". El PRC le "sacó" al Gobierno Sánchez bastante más que Asturias. Y es que, "con un Gobierno del mismo signo, la reivindicación es más débil".

–Ha dejado la primera línea de la política. ¿Tocaba?

–Yo he sido el primer y único diputado del Partido Regionalista de Cantabria en el Congreso. Pero después de las elecciones de mayo, el partido decidió que no se presentaba a las elecciones nuevamente las elecciones del 23J. Habíamos tenido un mal resultado en las autonómicas, perdimos el gobierno después de muchos años y había bastante desmoralización. También vimos que había una ola de polarización muy grande en el país y que había bastantes posibilidades de que no saliese un diputado.

–Sacaron muchas inversiones a Pedro Sánchez.

–Sí, sí. Aparte de temas como que se pagara la deuda pendiente de Valdecilla, que eran 22 millones al año, también se consiguió que el gobierno central financiara proyectos como el Polígono de La Pasiega o la sede del MUPAC, el Museo de Prehistoria. También los tramos del AVE desde Palencia, ya adjudicados. Nosotros hemos renunciado a tener un AVE completo hasta Santander. Queremos que llegue a Reinosa. Tenemos la experiencia de los túneles de Pajares, que ha sido un desastre total, una barbaridad que al final ha gastado ahí 4.000 millones de euros durante no sé cuántos años. Unir Reinosa con Torrelavega para ganar 20 minutos supone 3.000 millones. También se consiguieron carreteras, como la del desfiladero de La Hermida, y ahora se acaba de adjudicar otro tramo entre Santander y Torrelavega. Nuestro voto lo peleábamos y el gobierno con nosotros ha cumplido y cuando no ha cumplido es porque no ha podido. La pandemia y el encarecimiento de las materias primas paralizaron todas las obras. El balance ha sido muy bueno, aparte de que se ha oído mucho la voz de Cantabria en Madrid.

–Aquí en Asturias tenemos la impresión de que Cantabria ha sacado mucho más que nosotros, pese a tener un gobierno del PSOE. ¿Cómo es eso?

–Nosotros en esta última época hemos conseguido mucho, pero Asturias en épocas anteriores ha conseguido mucho más. En las carreteras siempre ha ido por delante, las inversiones en el AVE han sido importantes, aunque aún no se ha abierto aún. En cada región la gente siempre ve el agravio frente a los demás. De ahí lo de que todo va para los catalanes o para los vascos, y los vascos están cabreados también porque el Gobierno no ha cumplido mucho de lo que había prometido. Es verdad que la reivindicación de un gobierno ante un gobierno central del mismo signo siempre es más débil. Barbón está ahí con la boca pequeña en las protestas a veces. La amnistía, imagino que no le guste demasiado.

–¿Y qué podemos aprender los asturianos de Cantabria?

–A Cantabria le ha costado más la reivindicación y que la autonomía haya cuajado. El Partido Regionalista ha sabido defender bien todas nuestras características y reivindicar en Madrid. Luego hemos tenido la figura de Revilla, un personaje súper popular, que vende la tierra por ahí en las teles como nadie y le ha dado también mucha presencia. La verdad es que, ahora mismo, a Cantabria, desde el punto de vista económico, sí que le va mejor que Asturias, tiene mejores datos en general. Asturias sigue manteniendo el declive en el que lleva instalada desde hace años y no acaba de despegar. Quizás es una región que ha sido demasiado dependiente de la siderurgia y la minería y del Estado. Económicamente, quizás Cantabria sea más dinámica que Asturias. Y Cantabria se beneficia de estar cerca del País Vasco, con mucho más tirón empresarial.

–¿Habría que potenciar el eje atlántico?

–El eje del Cantábrico es clave, aunque en Asturias ahora mismo no tiene mucho interés en ese eje con Cantabria y Vasco que nos lleva a Europa. Siguen pensando más en el interior, pero yo creo que es muy importante el arco atlántico y todo lo que es la franja costera. Asturias siempre da un poco la espalda a Cantabria en general. No se han volcado demasiado sobre esta zona.

–¿Y cómo está viendo esto de la amnistía?

–Es muy desmoralizador ver que España esta negociando con un fugado, que haya que pasar por la humillación de ir a Bruselas a negociar con alguien que está huido de la justicia. Que se juegue con las leyes para poder llegar a un acuerdo de Gobierno, personalmente me parece lamentable. Es una pena que el PSOE no se hubiera plantado. Ahora mismo no hay vuelta atrás. De todos modos, me parece muy contradictorio lo que han dicho por un lado Puigdemont y por otro Cerdán. No está nada claro. Creo que han querido cerrar cuanto antes el asunto, porque están viendo que en la calle esto se está poniendo muy mal. Aquí en Santander salieron 4.000 personas a la calle. Me parece fatal decir: para que yo salga adelante, te voy a perdonar a ti delitos. Si fuera así tan claro, esto sería inconstitucional. También hay una interferencia en sentencias y procesos, en el código penal, cuyos cambios nosotros no apoyamos.

–En julio, cuando Revilla perdió el poder, se le veía muy afectado personalmente. No sé si también le ha pasado a usted.

–Yo no le he visto especialmente afectado. Es más, yo creo que está mucho más relajado, más tranquilo. Estar 25 años en el poder es muy duro. Y yo personalmente me ha adaptado rápidamente. A nosotros nos han hecho perder las elecciones de una manera injusta, porque yo creo que la legislatura había ido bien. Pero a partir de los meses de febrero y de marzo tuvimos dos episodios que nos hicieron caer en picado. Uno fue el episodio de los trenes contratados que no cabían en los túneles. Los trenes no estaban fabricados, pero el Ministerio tardó muchísimo en salir y se llenó de memes, de cachondeo, de ‘ustedes no se enteran de la fiesta’ y empezaron a llover críticas por todos lados, cuando realmente era un tema de Adif, no del gobierno de Cantabria. Ese asunto nos quemó y luego tuvimos otro episodio, el caso de corrupción de un funcionario de la Consejería de Obras Públicas, que ahora se está viendo que todos los pedidos estaban bien. Nos dieron caña todos los días y eso caló en la opinión pública y nos hizo entrar en barrena. Esas dos cosas nos hicieron perder muchos votos. La polarización nos influyó, porque la gente votó a los extremos y no a un partido de centro como el nuestro.

–Imagino que el balance es bueno.

–He estado en política en Cantabria desde el año 95, siempre con Revilla, y la verdad es que estoy muy satisfecho de todo lo que se ha hecho estos años. La región ha cambiado totalmente, tenemos unas carreteras espléndidas, los puertos autonómicos mejoraron una barbaridad y también ha sido potenciado el turismo. El balance es bueno.