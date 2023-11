Detectados dos casos de lengua azul en una explotación bovina de la zona rural de Gijón

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmó ayer dos casos positivos de lengua azul, una infección vírica transmitida por unos mosquitos, en una explotación bovina del concejo de Gijón. Así lo anunció ayer el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, al señalar que el registro de esta enfermedad implica que toda la región sea declarada zona de restricción. Ello implica que las reses no podrán ser trasladadas fuera de Asturias excepto que cumplan una serie de condiciones, salvo a aquellos territorios que también estén afectados por el mismo serotipo (el 4), que la comunidad autónoma. Este es el caso de Andalucía, Castilla–La Mancha, Madrid, Galicia, Castilla y León y Cantabria.

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a los rumiantes. Castiga más a las ovejas, mientras que las vacas y las cabras no suelen manifestar sintomatología clínica, aunque pueden actuar como portadoras. Al no ser una zoonosis, no se transmite a las personas. Su nombre se deriva del color que adquieren las lenguas inflamadas de los animales afectados tras contraer el patógeno.

El consejero destacó la importancia de las medidas de desinsectación para luchar contra la patología y destacó, entre otras cuestiones, "que cuando se detecta un caso positivo no se inmoviliza toda la explotación sino únicamente el animal afectado". Además, llamó a la calma porque el consumo de leche y carne es completamente seguro. Por su parte, la directora general de Ganadería y Sanidad Animal, Rocío Huerta, también hizo énfasis en la desinsectación y explicó que el protocolo de actuación frente a la enfermedad se desarrollará en tres fases.

En cuanto a la vacunación, el Principado iniciará en enero una campaña masiva frente a los serotipos 4 y 8, obligatoria para todos los bovinos y ovinos mayores de tres meses. Se llevará a cabo por parte del personal veterinario de la consejería de forma urgente y gratuita. Está prevista la vacunación de 60.000 ovinos y 320.000 bovinos. Para las ovejas basta con una dosis y para las vacas son necesarias dos con el doble de cantidad. En total se comprarán alrededor de 1,6 millones de dosis.

La Consejería de Medio Rural, que compensará a los ganaderos los gastos derivados de la enfermedad, enviará personal los lunes y jueves para desinsectar los animales que puedan salir del Mercado Nacional de Ganado de Siero, a zonas libres. También se anunció la celebración de charlas informativas a los ganaderos en diferentes puntos de la región.