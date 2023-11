Las guisanderas calientan el otoño para promocionar los Alimentos del Paraíso: "Las posibilidades son muchas"

"Hemos hecho un menú conforme a lo acordado para promocionar los Alimentos del Paraíso, pero es que podríamos haber hecho diez o más... La abundancia de alimentos asturianos de primer nivel y su versatilidad dan mucho juego en la cocina". Así presenta la guisandera gozoniega Ramona Menéndez Cuervo su tentadora propuesta gastronómica elaborada con protagonismo absoluto de los productos regionales amparados bajo la marca Alimentos del Paraíso, impulsada por el Principado, con 445 comercios adheridos.

En el último años se sumó el Club de Guisanderas, cuyas integrantes son unas de las mejores embajadoras del producto de la tierra. Y para demostrar han organizado las I Jornadas gastronómicas con Alimentos del Paraíso: son en 21 establecimientos regentados por alguna de ellas hasta el próximo 19 de noviembre.

Cada menú es diferente, pero todo muy asturiano y con plato de cuchara. Luego, cada guisandera elige. En el caso de Ramona Menéndez tiene dos entradas (Asturias láctea: queso gamonéu y Nuestra rula de Avilés: recuerdos de merluza), dos platos principales (verdinas con bogavante y espuma en boca: solomillo de ternera IGP) y un postre (93 años de historia en esta casa: leche presa/miel). Todo por 40 euros, aparte la bebida, con la recomendación de maridar esos platos con algún vino de Cangas o sidra natural DOP.

Ramona Menéndez se felicita por la iniciativa de tejer una alianza ente el Club de Guisanderas y la marca Alimentos del Paraíso: "Será un éxito con toda seguridad y fortalecerá tanto a nuestro colectivo como a la marca que distingue los mejores alimentos asturianos". No supone ningún esfuerzo obligarse a cocinar con la selección de alimentos porque "las guisanderas tenemos a gala trabajar con productos de la tierra y en consecuencia elaborar estos menús especiales para esta campaña es prácticamente lo que hacemos a diario".

Adela Alonso ha diseñado un menú para celebrar el otoño, y casi el invierno. En Casa Adela, en Lada (Langreo), ofrecerá de primer plato una ensalada de quesos asturianos, todos ellos con Denominación de Origen Protegida. Utilizará afuega’l pitu , casín y de La Peral. De segundo ha optado por dos vertientes de la faba. Habrá fabada tradicional, pero también unas fabas con marisco. El postre también dará la opción de elegir entre requesón con miel o compota de manzana, asturiana, claro. El precio (sin bebida aparte) es de 30 euros.

"Lo bueno es que tenemos mucha diversidad de Alimentos del Paraíso con denominaciones e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) que van desde el pescado, a la carne, los embutidos, legumbre, quesos, huevos… Es una amplia variedad para cocinar", afirma Majo Miranda Carvajal, de El Llar de Viri de San Román de Candamo. En el establecimiento tienen planteado un menú que empieza con dos entrantes, croquetas de Chosco de Tineo con salsa de pimentón ahumado y pudding de morcilla con pisto. El plato principal es una fabada con faba asturiana, una de las elaboraciones de más éxito en la casa, por la que se han llevado numerosos premios. El postre se divide entre una cuajada natural con miel de Asturias o una tarta de queso afuega’l pitu.

Si a estas alturas, todavía a nadie le ha hecho la boca agua, podemos seguir con más menús de guisanderas, que están repartidas por toda Asturias. Pastel de morcilla, fabada asturiana, ternera y de postre, hojaldre con miel asturiana. Es el propuesto en Los Pisones por Beatriz Fernández y Noelia García . "Queremos poner en valor la tierra, que solemos hacer lo contrario", explicó Beatriz Fernández. Confía en el éxito de las jornadas pese a que "ya hay un amplio abanico" y a "lo mejor la gente ya está un poco cansada".

No obstante, hay mucho donde elegir. Y también con platos aptos para comensales con ciertas intolerancias alimentarias, un problema cada vez más habitual. En el restaurante "El Fartuquín", en la capital asturiana, la propuesta destaca por la ausencia de gluten, por lo que es apta para celíacos. "Somos el número uno de cocina sin gluten en España, según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), y todo lo que tenemos en esta casa es sin gluten y así sucede en las jornadas", explica la guisandera Mari Fernández.

El plato principal del menú son verdines con frutos de mar. "¡Anda que no tenemos en el Mar Cantábrico cosas ricas para comer! Para su elaboración se usan frutos de cáscara como gambas, almejas y así, pero que lleguen limpios y peladinos en la salsina, pa’meter la cucharada nada más y llamber", cuenta emocionada Fernández. De segundo, "un cabritu bermeyu, también autóctono, con unos patatinos para darle vida". Una elección con la que pretende "potenciar un animal muy nuestro, que lo conozca la gente, así que metiéndolo en estas jornadas espero que lo prueben, les guste y repitan, que ye lo más importante". Como colofón final, Fernández propone un semifrío de arroz con leche. "El arroz con leche no podía faltar. Pero quise darle una vuelta, para que fuese un poco especial, así que escogí el semifrío como un remate final que no empalague, porque es un poco más suave, tipo helado, y que sirve de digestivo para la comida. Lo elaboramos con un toque de canela muy suave y una rodajina de limón, entre otras cosas", expone esta maestra de los fogones como todas sus compañeras.

LA NUEVA ESPAÑA ha hecho una selección por comarcas, pero son muchas más las que participan: Nelisa Agoylo, de Casa Zoilo, Muros de Nalón; Mayte Álvarez y Blanca Menéndez, de Casa Luca (Tineo); Ana Fe Fernández (El Cenador del Azul, Mieres); María Busta (Casa Eutimio); Lola Sánchez (Sidrería Yumay, Avilés); Analisa Lusso (Taberna Salcedo, Oviedo); Herminia Nuevo (Casa Nuevo, Castrillón); Luisa María Sánchez (Casa Ricardo, Salas); Joaquina Rodríguez (Casa Chema, Oviedo); Yvonne Corral y Sara López (Casa Telva, Siero); Carmen Carbajales (Posada de San Blas, Tapia), Pili Ramos (Los Pomares, Gijón), Maite Fernández (La Costana, Siero); Ángela Pérez (Emburria, Tineo); Teresa Camacho (Bar Camacho, Oviedo); y Mari Fernández (El Centro, Navia).