La judicatura asturiana niega que haya "lawfare": "Es irreal, hay garantías"

Jueces y fiscales han salido en tromba contra el pacto PSOE-Junts, no tanto por la amnistía –que no se desarrolla–, como por el reconocimiento del llamado "lawfare", una palabra que se asemeja a "warfare", guerra en inglés, pero que sustituye la partícula "war" por "law", ley, para denotar "un uso abusivo de la Justicia para perjudicar a alguien", como describe la magistrada Lucía Rodríguez-Vigil Iturrate, coordinadora territorial de Jueces y Juezas para la Democracia. El concepto fue desarrollado por politólogos como Pablo Iglesias, exlíder de Podemos. El pacto PSOE-Junts alude a la constitución de unas comisiones parlamentarias para investigar si en las causas relacionadas con el "procés" se ha producido esa persecución, lo que ha hecho temer a los jueces que su actuación va a ser examinada, abriendo la posibilidad de que sean expulsados de la carrera judicial.

Jueces y Juezas para la Democracia, abiertamente progresista y cercana al PSOE, no duda sin embargo en criticar el pacto en esta ocasión. "El sistema no puede ser sospechoso de que no tiene garantías suficientes para que alguien pueda ampararse. Reconocer la existencia de ‘lawfare’ en España es decir que el sistema judicial no existe", añadió la jueza, titular del Juzgado mixto número 4 de Avilés. Rodríguez-Vigil resalta que de todos modos, la referencia es un tanto imprecisa, lo que ha obligado al PSOE a realizar aclaraciones, negando que se vaya a represaliar a los jueces del "procés". "Bajo ese concepto de ‘lawfare’ no sabemos si se van a examinar los hechos del 9-N y el 1-O, o si se van a incluir casos de corrupción", añadió Rodríguez-Vigil. El cualquier caso, en el pacto se contienen "expresiones preocupantes, ya que podría haber una intromisión en la independencia judicial y una quiebra de la división de poderes".

Para el fiscal asturiano Enrique Valdés-Solís, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales –que está celebrando su Congreso en Jerez de la Frontera–, el concepto de "lawfare" "es irreal, porque no ha habido una persecución política, sino unas conductas recogidas en el Código Penal que fueron juzgadas como delitos de rebelión primero y luego como sedición". Valdés-Solís fue tajante: "Que se diga que el poder judicial ha querido interferir en la política no lo podemos aceptar. Lo que hemos hecho es aplicar la ley. El nuestro es un Estado muy garantista". El tenor del pacto, añadió, "es una intromisión inaceptable en la independencia del poder judicial".

La Asociación de Fiscales también se ha posicionado en contra de la amnistía, que "es claramente inconstitucional, ya que el constituyente no la incluyó expresamente". La posibilidad de que se creen comisiones de investigación para revisar determinados procesos judiciales, añadió Valdés-Solís, "es una amenaza para que no se realicen determinadas actuaciones del poder judicial".

"El constituyente no incluyó expresamente la amnistía", señala el fiscal Enrique Valdés-Solís

La magistrada Carolina Serrano, presidenta territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura y titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Oviedo, abundó en las mismas ideas. "No se puede permitir esta injerencia del parlamento en el poder judicial, hay un claro peligro para la división de poderes", señaló la magistrada, resaltando alguno de los puntos del comunicado que han hecho públicos las asociaciones de magistrados y fiscales. Serrano añadió que, con las comisiones de investigación a las que hace referencia el pacto, "se podría revisar lo que ha hecho un juez por parte del parlamento".

El comunicado de las asociaciones indica "que el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". Para los jueces, eso "podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".

Y también añaden que los jueces "han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución". Y consideran que esas expresiones sobre el "lawfare" "traslucen una desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables". Para los magistrados, "el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías que aparta el riesgo que se apunta".

No solo las asociaciones, también las audiencias provinciales, incluida la de Asturias, presidida por el magistrado José Antonio Soto-Jove, se han sumado al comunicado judicial contrario al pacto PSOE-Junts. También ochenta jueces decanos mostraron su repulsa al acuerdo, entre los que se encuentran el de Oviedo, Jorge Punset, y el de Las palmas, el ovetense Juan Avello.

Este magistrado aseguró que "la judicatura está preocupada". Según Avello, "hubo unos hechos contemplados en el Código Penal, un juicio y una condena. De ahí a decir que estuvo mal y que fue una persecución hay un trecho. Es un disparate".

Para el magistrado ovetense, "el término ‘lawfare’ no tiene encaje en nuestro ordenamiento, y solo permite que la amnistía se extienda a personas con causas que no tienen nada que ver con la política".