"España es un país bueno, aunque en ocasiones puede resultar terriblemente violento. Por eso, es mejor no despertar al monstruo". Eso aseguró ayer Juan Luis Rodríguez–Vigil , expresidente del Principado, durante el debate "El largo camino a la investidura: el papel de las minorías" que tuvo lugar ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, con una concurrida asistencia. Una acto organizado por Tribuna Ciudadana e introducido por el presidente del colectivo, Pedro Sánchez Lazo, en el que también intervinieron Francisco Bastida, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, y Óscar Rodríguez Buznego, profesor de Ciencia Política de la institución académica asturiana.

"No se puede decir que la amnistía es anticonstitucional hasta no leer el texto definitivo. Ya se realizó una en el año 1977 y, si bien es cierto que no todas las amnistías caben en la Constitución, hay que esperar a tener la propuesta en firme antes de lanzar falsas acusaciones. Ese es un terreno muy peligroso", comenzó Bastida, que apeló al sentido común para "no fiarse de lo que se publica únicamente en redes sociales". Y propuso "ir un paso más allá, buscando información de fuentes fidedignas para hacer frente a los riesgos de la polarización".

"El sistema político español está desquiciándose, cada vez se vira más hacia la división", explicó Rodríguez Buznego. Divergencias que, a su juicio, juegan un doble papel. "Por un lado, nos encontramos la radicalización de partidos hacia izquierda y derecha", argumentó el profesor de Ciencia Política. "Y, por el otro, bien la preferencia por un gobierno centralizado o bien uno cuyas competencias se deleguen a las comunidades autónomas", señaló. Según explicó, esta cuádruple división del entorno político español –que se viene dando desde hace diez años– ha propiciado la pluralidad de partidos políticos y, con ello, la división del voto, desembocando en una situación como la actual, en la que ninguna formación ha conseguido los apoyos suficientes para alcanzar un gobierno en solitario.

"Como vivimos en una democracia parlamentaria, gobierna quien consigue la mayoría parlamentaria, no quien gana las elecciones", apostilló, por su parte, Bastida. Es decir, "no siempre ‘gana’ la lista más votada, sino quienes de alguna forma consigan ponerse de acuerdo y formar equipo", expuso el catedrático emérito.

Para Buznego, "los apoyos de los partidos regionalistas y nacionalistas se reducen a la obtención de competencias para sus propias autonomías, porque cuando se les ha propuesto formar parte activa del gobierno lo han rechazado debido a que no lo sienten como su responsabilidad", apuntó Rodríguez Buznego. A raíz de este razonamiento, Rodríguez–Vigil opinó que "durante esta legislatura no se van a poder acometer las grandes reformas que le hacen falta a España, especialmente en materia de sanidad o educación". "Cada uno va a tirar de la cuerda hacia el lado que más le beneficie individualmente, por intereses particulares", remató.

"Para moderar los intereses de unos y otros existe la ley, puesto que ésta no debe ser arbitraria, sino que debe ser razonable con el ordenamiento constitucional", expresó Bastida. Precisamente esa paralización de las reformas que deben estar impulsadas por las leyes fue otro punto de unión entre los juristas asturianos que intervinieron ayer en la animada mesa redonda.